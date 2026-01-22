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Reuters: Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur πιθανόν να εφαρμοστεί προσωρινά από τον Μάρτιο
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
17:34 - 22 Ιαν 2026

Reuters: Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur πιθανόν να εφαρμοστεί προσωρινά από τον Μάρτιο

Reporter.gr Newsroom
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Η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Νότιας Αμερικής αναμένεται να εφαρμοστεί σε προσωρινή βάση ήδη από τον Μάρτιο, όπως δήλωσε διπλωμάτης της ΕΕ στο Reuters την Πέμπτη, παρά την επικείμενη πρόκληση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ένωσης.

Την Τετάρτη, οι ευρωβουλευτές είχαν θέσει εμπόδια στη συμφωνία, παραπέμποντάς την στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιοσύνης, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει την εφαρμογή της έως και δύο χρόνια. «Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur θα εφαρμοστεί προσωρινά μόλις η πρώτη χώρα του Mercosur την κυρώσει», δήλωσε ο διπλωμάτης στο Reuters.

«Πιθανότατα αυτή θα είναι η Παραγουάη, τον Μάρτιο», πρόσθεσε.

Η μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία της ΕΕ

Η ΕΕ υπέγραψε το Σάββατο τη μεγαλύτερη εμπορική της συμφωνία με τα μέλη του Mercosur (Βραζιλία, Αργεντινή, Παραγουάη, Ουρουγουάη) μετά από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων, και η καθυστέρηση έχει προκαλέσει ανησυχία σε πολλές επιχειρήσεις στη Γερμανία, καθώς και στον έναν από τους κύριους υποστηρικτές της, τον Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Οι υποστηρικτές υποστηρίζουν ότι η συμφωνία είναι σημαντική για να αντισταθμιστούν οι απώλειες επιχειρήσεων λόγω των δασμών των ΗΠΑ και για να μειωθεί η εξάρτηση από την Κίνα.

Αντίθετα, οι επικριτές, με επικεφαλής τη Γαλλία, υποστηρίζουν ότι θα αυξήσει τις εισαγωγές φθηνού βοείου κρέατος, ζάχαρης και πουλερικών και θα πλήξει τους εγχώριους αγρότες. Γάλλοι αγρότες έχουν πραγματοποιήσει μεγάλες διαδηλώσεις στο Παρίσι ενάντια στη συμφωνία, με εκατοντάδες τρακτέρ να κλείνουν δρόμους και να περιβάλλουν μνημεία, όπως τον Πύργο του Άιφελ, νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Ο επικεφαλής του γαλλικού λόμπι παραγωγών ζαχαρότευτλων CGB απέρριψε κάθε πιθανότητα η συμφωνία να τεθεί σε προσωρινή εφαρμογή. «Αυτό θα ήταν άρνηση της δημοκρατίας. Απαράδεκτο!» δήλωσε ο Φρανκ Σάντερ στο Reuters. Εκπρόσωπος του υπουργού Γεωργίας της Γαλλίας αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας εν αναμονή της απόφασης του Δικαστηρίου και της κοινοβουλευτικής έγκρισης μπορεί να αποδειχθεί πολιτικά δύσκολη, δεδομένης της πιθανής αντίδρασης, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να την ακυρώσει αργότερα.

«Αν η (Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η ΕΕ επιμείνουν στην προσωρινή εφαρμογή, δεδομένης της ψηφοφορίας που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο, αυτό θα συνιστούσε μορφή δημοκρατικής παραβίασης», δήλωσε η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης, Μοντ Μπρεζόν, στο CNews TV, πριν από τα σχόλια του διπλωμάτη της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι θα διαβουλευτεί με τις κυβερνήσεις και τους νομοθέτες της ΕΕ πριν αποφασίσει τα επόμενα βήματα.

Οι ηγέτες της ΕΕ συναντώνται αργότερα την Πέμπτη στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν τις διατλαντικές σχέσεις, υπό το πρίσμα των απαιτήσεων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία.

Ο Μερτς είχε δηλώσει σε συνέδρους στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός ότι λυπάται για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Αλλά να είστε βέβαιοι: δεν θα σταματήσουμε. Η συμφωνία Mercosur είναι δίκαιη και ισορροπημένη. Δεν υπάρχει εναλλακτική αν θέλουμε υψηλότερη ανάπτυξη στην Ευρώπη», είπε την Πέμπτη.

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