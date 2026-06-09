Θεοδωρικάκος: Ενισχύουμε με πράξεις το made in Greece ως σήμα ποιότητας των προϊόντων μας

«Το Made in Greece πρέπει να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερο βάρος και βάθος. Να μην είναι απλώς μια ένδειξη προέλευσης, αλλά να είναι εγγύηση», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην ενημερωτική ημερίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα «Η ποιότητα και το εμπορικό σήμα ως εργαλείο ανταγωνιστικότητας της επιχείρησής σας», όπου ανέδειξε τη σημασία της ποιότητας, της προστασίας του εμπορικού σήματος και της διανοητικής ιδιοκτησίας ως κρίσιμων εργαλείων ανταγωνιστικότητας για την οικονομία και τις επιχειρήσεις.

«Θέλουμε το Made in Greece να σημαίνει ότι ένα προϊόν ή μια υπηρεσία από την Ελλάδα έχει πίσω της κανόνες, πρότυπα, ελέγχους, πιστοποίηση και αξιοπιστία. Να σημαίνει ότι ο καταναλωτής μπορεί να την εμπιστευθεί και ότι ο ξένος αγοραστής γνωρίζει πως αγοράζει κάτι με τεκμηριωμένη ποιότητα», σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος.

«Σε μια εποχή μεγάλων γεωπολιτικών εντάσεων, εμπορικών ανταγωνισμών, αυξημένου ενεργειακού κόστους, τεχνολογικών ανατροπών και πίεσης από τρίτες χώρες, που συχνά ανταγωνίζονται τις ελληνικές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με άνισους όρους, η απάντηση είναι να αποκτήσουμε ισχυρή παραγωγή, καθαρούς κανόνες, επενδύσεις, καινοτομία, ποιότητα και εξωστρέφεια. Γι’ αυτό βάλαμε την πολιτική ποιότητας στον πυρήνα του παραγωγικού μετασχηματισμού», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης.

«Μιλάμε για το πώς μια επιχείρηση μπορεί να σταθεί πιο δυνατά στην ελληνική αγορά και πιο αξιόπιστα στις αγορές του εξωτερικού», εξήγησε, αναδεικνύοντας τον ρόλο των εθνικών υποδομών ποιότητας, της τυποποίησης, της διαπίστευσης, της πιστοποίησης και της μετρολογίας. «Η ποιότητα, το εμπορικό σήμα, η διαπίστευση, η τυποποίηση, η πιστοποίηση και η διανοητική ιδιοκτησία δεν είναι αφηρημένες έννοιες. Είναι εργαλεία που βοηθούν μια επιχείρηση να πουλήσει καλύτερα, να εξάγει πιο εύκολα, να προστατεύσει το προϊόν της, να ξεχωρίσει από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και να κερδίσει εμπιστοσύνη», είπε και πρόσθεσε: «Μόνο η παραγωγική Ελλάδα μπορεί να είναι ασφαλής Ελλάδα. Πρέπει να αποκτήσουμε μια πιο παραγωγική οικονομία, μια οικονομία πιο ανθεκτική, που να εξάγει περισσότερο, να στηρίζεται στις δικές μας δυνάμεις, να δημιουργεί περισσότερες δουλειές και, μέσα από όλα αυτά, να κρατήσουμε εδώ τους νέους ανθρώπους, τα παιδιά μας, στην πατρίδα. Γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να φιλοδοξούμε ότι θα έχουμε μέλλον», είπε.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως ψηφίστηκε πέρυσι ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για τις εθνικές υποδομές ποιότητας, το οποίο φέρνει ξανά στο επίκεντρο την τυποποίηση, τη διαπίστευση και τη μετρολογία, καθώς και τον ρόλο του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης, του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης και του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας. «Χωρίς ισχυρές υποδομές ποιότητας δεν υπάρχει ισχυρή παραγωγή. Χωρίς πρότυπα, η επιχείρηση δεν ξέρει με ποιον κανόνα πρέπει να παίξει. Χωρίς διαπίστευση, η αγορά δεν ξέρει ποιον φορέα μπορεί να εμπιστευθεί. Χωρίς πιστοποίηση, το προϊόν δυσκολεύεται να σταθεί στις διεθνείς αγορές. Χωρίς μετρολογία, δεν υπάρχει ακρίβεια, ασφάλεια, τεχνική αξιοπιστία», σημείωσε.

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Εθνικό Ψηφιακό Μητρώο Πιστοποιήσεων και Ελέγχων, το οποίο βρίσκεται στη φάση καθορισμού των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας και θα συγκεντρώνει δεδομένα για πιστοποιήσεις, ελέγχους και συμμόρφωση. Όπως ανέφερε, πρόκειται «για ένα κρίσιμο έργο που θα ενισχύσει τη διαφάνεια, θα βοηθήσει το κράτος να γνωρίζει, την αγορά να ξέρει ποιον εμπιστεύεται, αλλά και την επιχείρηση που είναι συνεπής».

Αναφερόμενος στην υπόθεση με το εμπορικό σήμα Turkaegean, ο Υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε ότι ανέδειξε με τον πιο καθαρό τρόπο πως «η διανοητική ιδιοκτησία δεν είναι απλά ένα στενό νομικό θέμα ή μια δικαστική υπόθεση: είναι ζήτημα εθνικού συμφέροντος και οικονομικής ταυτότητας». Όπως είπε, για το Υπουργείο Ανάπτυξης και τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας η υπόθεση αυτή αποτέλεσε θέμα προάσπισης των εθνικών συμφερόντων, εξηγώντας πως η Ελλάδα πέτυχε την ακύρωση του Turkaegean με σημαντικές και επίμονες ενέργειες. «Είναι μια απόλυτη δικαίωση των ελληνικών θέσεων. Γαλάζια πατρίδα είναι η Ελλάδα και η δική μας γαλάζια οικονομία στο Αιγαίο Πέλαγος», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος, επισημαίνοντας ότι η χώρα υπερασπίζεται σταθερά τα εθνικά της δίκαια και συμφέροντα, καθώς και τα δικαιώματά της στο εμπορικό πεδίο. Συνεχίζοντας, δήλωσε πως η Ελλάδα παραμένει σε συνεχή εγρήγορση τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου «εκκρεμεί δικαστική μάχη γύρω από αυτό το σήμα, η οποία δεν έχει κλείσει οριστικά».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για χειροτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα: «Προϊόντα που συνδέονται με έναν τόπο, με μια τεχνική παράδοση, με μια τοπική δεξιότητα και με μια αναγνωρίσιμη ποιότητα μπορούν να προστατεύονται, να μην αντιγράφονται εύκολα, να αποκτούν ταυτότητα, προστιθέμενη αξία και να στηρίζουν τις τοπικές οικονομίες».

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως το Υπουργείο Ανάπτυξης δουλεύει πάνω σε τρεις βασικές προτεραιότητες: τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με μείωση της γραφειοκρατίας, απλοποίηση των αδειοδοτήσεων και ψηφιοποίηση των διαδικασιών, την παροχή «αληθινών χρηματοδοτικών εργαλείων» για πραγματικές επενδύσεις και τη στήριξη της καινοτομίας, της έρευνας και των νέων τεχνολογιών. Αναφέρθηκε στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, τονίζοντας ότι «δεν είναι πλέον μια υπόσχεση χωρίς ορίζοντα», καθώς οι αξιολογήσεις των επενδυτικών σχεδίων, που στο παρελθόν μπορούσαν να διαρκούν έως και δύο χρόνια, πραγματοποιούνται πλέον σε 90 ημέρες.

«Το σπουδαιότερο στις μέρες μας είναι η εμπιστοσύνη. Και την εμπιστοσύνη δύσκολα την κερδίζεις και εύκολα τη χάνεις», υπογράμμισε. Όπως είπε, έχουν εγκριθεί εκατοντάδες επενδυτικά σχέδια, με σημαντικές επιχορηγήσεις, ενώ τα τρία πρώτα αναπτυξιακά καθεστώτα συγκεντρώνουν 450 εκατ. ευρώ ενισχύσεις για τις επιχειρήσεις, με κατεύθυνση κυρίως στη βιομηχανία και στις παραμεθόριες περιοχές.

Παράλληλα, ο Υπουργός Ανάπτυξης έκανε λόγο και για «μεγάλη προσπάθεια να μπει τάξη στην αγορά», αναφερόμενος στη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, την οποία χαρακτήρισε «πάρα πολύ σοβαρή μεταρρύθμιση». Όπως είπε, δημιουργήθηκε «ένας θεσμός που υπηρετεί τον υγιή ανταγωνισμό και προστατεύει τον πολίτη», προσθέτοντας: «ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους. Ο καταναλωτής πρέπει να νιώθει ότι προστατεύεται και η σοβαρή επιχείρηση πρέπει να ξέρει ότι δεν θα ανταγωνίζεται με όποιον παρανομεί».

Κλείνοντας, τόνισε ότι η ποιότητα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εθνικής προσπάθειας: «Η Κυβέρνησή μας έχει έναν καθαρό στόχο: να ενώσουμε όλους τους Έλληνες, χωρίς διακρίσεις και χωρίς εξαιρέσεις, στον στόχο για μια Ελλάδα πιο παραγωγική, πιο ισχυρή, πιο εξωστρεφή και πιο δίκαιη. Μια Ελλάδα που προστατεύει τους καταναλωτές, στηρίζει τις σοβαρές επιχειρήσεις, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και την παραγωγή, και διεκδικεί τη θέση της στην Ευρώπη και στον κόσμο με αυτοπεποίθηση και σε στέρεες βάσεις», κατέληξε.