ΔΙΜΕΑ: «Σαφάρι» ελέγχων σε Θεσσαλονίκη και Ρόδο – Κατασχέθηκαν τουλάχιστον 20.000 «μαϊμού» προϊόντα

Πάνω από 20.000 μαϊμού προϊόντα κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν σε Θεσσαλονίκη και Ρόδο στο πλαίσιο εκτεταμένων ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από τις 16 έως τις 18 Ιουνίου 2026 στελέχη της Διατομεακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) πραγματοποίησαν ελέγχους στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Ρόδου, σε συνέχεια προηγούμενων επιχειρησιακών δράσεων και ύστερα από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών.

Κατά τη διάρκεια των σχετικών ελέγχων εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και στη συνέχεια καταστράφηκαν συνολικά 20.035 απομιμητικά προϊόντα, ενώ βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα που ανήλθαν συνολικά στα 173.500 ευρώ.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή υπογραμμίζει ότι η κυκλοφορία παραποιημένων προϊόντων δεν αποτελεί απλώς παράβαση της νομοθεσίας, αλλά επιβαρύνει τους καταναλωτές, ζημιώνει τις νόμιμες επιχειρήσεις και διαταράσσει τον υγιή ανταγωνισμό στην αγορά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ελεγκτικές δράσεις θα συνεχιστούν εντατικά, αξιοποιώντας πληροφορίες, αναφορές πολιτών και στοχευμένους επιχειρησιακούς ελέγχους, με βασικούς στόχους την προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, την εφαρμογή της νομοθεσίας και τη διατήρηση συνθηκών δίκαιου και υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά.