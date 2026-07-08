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Σούπερ μάρκετ: Σε τροχιά νέου ιστορικού ρεκόρ το 2026 - Ο ρόλος του τουρισμού
ΕΜΠΟΡΙΟ
09:33 - 08 Ιουλ 2026

Σούπερ μάρκετ: Σε τροχιά νέου ιστορικού ρεκόρ το 2026 - Ο ρόλος του τουρισμού

Reporter.gr Newsroom
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Οι καταναλωτές ξόδεψαν 344 εκατ. ευρώ περισσότερα στα ταμεία των σούπερ μάρκετ μέσα στο πρώτο πεντάμηνο του 2026, οδηγώντας την αγορά των ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων (FMCGs) σε τζίρο 5,753 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 6,4%.

Με την τουριστική περίοδο να περνά πλέον στην κορύφωσή της, η αγορά αποκτά ακόμη μεγαλύτερη δυναμική, με τις προϋποθέσεις υπέρβασης του ιστορικού υψηλού των 14,094 δισ. ευρώ του 2025 να ενισχύονται σημαντικά.

Η ανοδική πορεία της αγοράς έχει πλέον αποκτήσει χαρακτηριστικά τάσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Circana, η συνολική αγορά FMCGs αυξήθηκε από 12,885 δισ. ευρώ το 2023 στα 13,284 δισ. ευρώ το 2024 και στα 14,094 δισ. ευρώ το 2025, με τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης να επιταχύνεται από 3,1% σε 6,1%.

Το πρώτο πεντάμηνο του 2026 επιβεβαιώνει αυτή τη δυναμική. Αν και η άνοδος 6,4% είναι οριακά χαμηλότερη από το 6,6% της αντίστοιχης περσινής περιόδου, εξακολουθεί να κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Τα προϊόντα σταθερού barcode αυξήθηκαν κατά 5,6% και εξακολουθούν να αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» της αγοράς, συγκεντρώνοντας το 76,7% των συνολικών πωλήσεων. Ακόμη πιο ισχυρή είναι η δυναμική των ζυγιζόμενων προϊόντων, όπως φρέσκα κρέατα, ψάρια, φρούτα, λαχανικά κ.ά., τα οποία αυξήθηκαν κατά 8,8%, ανεβάζοντας το μερίδιό τους στο 23,3% από 22,4% έναν χρόνο πριν.

Εφόσον το δεύτερο εξάμηνο κινηθεί με αντίστοιχους ρυθμούς, η υπέρβαση του περσινού ιστορικού ρεκόρ θεωρείται πλέον ιδιαίτερα πιθανή. Οι μήνες του καλοκαιριού, όπως και η περίοδος των Χριστουγέννων, αποτελούν παραδοσιακά τους σημαντικότερους παράγοντες διαμόρφωσης του ετήσιου αποτελέσματος για το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/07/2026 - 09:52
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