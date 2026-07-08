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Ρούτε: Απολύτως απαραίτητα τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν
Ειδήσεις
09:24 - 08 Ιουλ 2026

Ρούτε: Απολύτως απαραίτητα τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, απηύθυνε το πρωί της Τετάρτης (8/7) αυστηρό μήνυμα προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, στο περιθώριο της 36ης Συνόδου του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Οι ηγέτες της Συμμαχίας συγκεντρώνονται στην τουρκική πρωτεύουσα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη σύνοδο κορυφής, με την ατζέντα να περιλαμβάνει μια σειρά από σημαντικές διεθνείς προκλήσεις.

Απευθυνόμενος στη Μόσχα, ο Ρούτε υπογράμμισε ότι το ΝΑΤΟ δεν επιδιώκει την αντιπαράθεση, ξεκαθαρίζοντας ότι η Συμμαχία έχει αποκλειστικά αμυντικό χαρακτήρα. «Μην παίζεις μαζί μας. Δεν θα επιτεθούμε ποτέ σε κανέναν. Θα υπερασπιστούμε μόνο τον τρόπο ζωής μας, τις δημοκρατίες μας και την επικράτειά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ υποστήριξε ότι ήταν «απολύτως απαραίτητες», προσθέτοντας πως, κατά την εκτίμησή του, η Τεχεράνη έχει παραβιάσει την εκεχειρία. Παράλληλα, τόνισε ότι αναμένει από τους συμμάχους να επαναβεβαιώσουν τη σταθερή θέση τους πως το Ιράν δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκτήσει πυρηνικές δυνατότητες.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι, προειδοποίησε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ο Βλαντίμιρ Πούτιν να καταφύγει στη χρήση βίας εναντίον κρατών της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Όπως ανέφερε, η συνεργασία της Συμμαχίας με την Ουκρανία είναι φυσική εξέλιξη, καθώς οι δύο πλευρές αντιμετωπίζουν έναν κοινό αντίπαλο. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθούν να αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Από την πλευρά της, η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, υπογράμμισε ότι η διεθνής κοινότητα οφείλει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την Ουκρανία, να αυξήσει την πίεση προς τη Ρωσία και να διασφαλίσει ότι ο τελικός νικητής του πολέμου θα είναι το Κίεβο.

Διαφορετική ήταν η τοποθέτηση του Βούλγαρου πρωθυπουργού Ρούμεν Ράντεφ, ο οποίος δήλωσε ότι η χώρα του έχει πλέον εξαντλήσει τις δυνατότητές της να αποστείλει πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Όπως εξήγησε, η Βουλγαρία έχει ήδη διαθέσει 13 πακέτα στρατιωτικής υποστήριξης και δεν υπάρχουν πλέον όπλα ή πυρομαχικά που να μπορούν να αποδεσμευτούν από τα αποθέματα των βουλγαρικών ενόπλων δυνάμεων.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους να εντείνουν την πίεση προς τη Ρωσία, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ουκρανικές επιθέσεις εναντίον του ρωσικού ενεργειακού τομέα έχουν ενταθεί, ενώ η Μόσχα συνεχίζει τις μαζικές επιθέσεις κατά του Κιέβου, οι οποίες έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 50 ανθρώπων στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Μιλώντας δίπλα στον Μαρκ Ρούτε στην Άγκυρα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία διαπιστώνει σημάδια αδυναμίας από τη ρωσική πλευρά, ωστόσο εκτίμησε πως αυτό δεν αρκεί για να αλλάξει η κατάσταση στο πεδίο. Για το λόγο αυτό ζήτησε μεγαλύτερη διεθνή πίεση προς τη Μόσχα, περισσότερα συστήματα αντιβαλλιστικής άμυνας και την επιβολή επιπλέον κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκονται πιο κοντά σε μια λύση από όσο αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι, σημειώνοντας ότι το θέμα θα βρεθεί στο επίκεντρο των επαφών του κατά τη διάρκεια της Συνόδου του ΝΑΤΟ.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ακολούθησαν τις ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο τόσο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν όσο και με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό τους.

Την ίδια ώρα, από τη Μόσχα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, εκτίμησε ότι η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στις προσπάθειες επίλυσης της ουκρανικής κρίσης παραμένει αμετάβλητη.

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