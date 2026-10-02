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Πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους €2,5 δισ. προς τον EFSF από την Ελλάδα
Οικονομία
12:41 - 02 Οκτ 2026

Πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους €2,5 δισ. προς τον EFSF από την Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom

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Η Ελλάδα αποπλήρωσε την Πέμπτη (2/10) 2,5 δισ. ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), χρησιμοποιώντας έσοδα από την επαναϊδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν λάβει προηγουμένως στήριξη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), όπως ανακοίνωσε σήμερα ο EFSF.

«Η αποπληρωμή αυτή αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της προόδου που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ενίσχυση της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού της συστήματος. Τα έσοδα από την επαναϊδιωτικοποίηση των τραπεζών αποτυπώνουν απτά την ανάκαμψη του ελληνικού τραπεζικού τομέα μετά την κρίση. Η αξιοποίηση μέρους αυτών των εσόδων για την αποπληρωμή του EFSF μειώνει το δημόσιο χρέος της Ελλάδας και στέλνει μήνυμα εμπιστοσύνης στις αγορές. Πρόκειται για θετική εξέλιξη για την Ελλάδα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του EFSF, Πιερ Γκραμένια.

Την 1η Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα ενημέρωσε τον EFSF και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) ότι η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ – μετά τη συγχώνευσή της με το ΤΧΣ) διαθέτει έσοδα ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ, τα οποία συνδέονται με το ΤΧΣ.

Ο EFSF και ο ESM έχουν συμβατικά δικαιώματα αποπληρωμής επί των εσόδων της ΕΕΣΥΠ από πράξεις ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών που συνδέονται με τη χρηματοδότησή τους. Ο EFSF άσκησε τα δικαιώματά του για ποσό 2,5 δισ. ευρώ. Το ποσό κατανεμήθηκε στον EFSF, καθώς το κόστος των δανείων του είναι υψηλότερο από εκείνο των δανείων του ESM. Ο EFSF και ο ESM διατηρούν τα δικαιώματά τους επί των υπολοίπων δανείων.

Υπενθυμίζεται ότι στις 15 Ιουνίου η χώρα μας προχώρησε στην πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 6,94 δισ. ευρώ που είχε λάβει στο πλαίσιο του πρώτου Μνημονίου (GLF). Συνολικά εντός του 2026 όπως έχει ανακοινωθεί η Ελλάδα θα προχωρήσει στη πρόωρη εξόφληση Δημοσίου Χρέους συνολικού ύψους 12,84 δισ. ευρώ.

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