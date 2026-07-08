ΣΕΒΕ: Με ισχυρή δυναμική οι ελληνικές εξαγωγές – Αύξηση 20,9% τον Μάιο και 13,5% στο πεντάμηνο

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Μάιο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 08.07.2026 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, καθώς ανήλθαν σε €5.071,2 εκατ. τον Μάιο του 2026 έναντι €4.195,4 εκατ. τον Μάιο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +20,9% (+€875,8 εκατ.).

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά €511,1 εκατ., δηλαδή +7,8%, και από €6.523,9 εκατ. πέρυσι διαμορφώθηκαν σε €7.035,0 εκατ. φέτος. Παράλληλα, το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε κατά €364,7 εκατ., δηλαδή -15,7%, και διαμορφώθηκε σε €-1.963,8 εκατ. έναντι €-2.328,5 εκατ. πέρυσι.

Η εικόνα των εμπορευματικών συναλλαγών άνευ πετρελαιοειδών εμφανίζει θετική δυναμική, με τις εξαγωγές να ανέρχονται σε €3.411,2 εκατ. τον Μάιο του 2026 έναντι €3.247,1 εκατ. τον Μάιο του 2025, αυξημένες κατά €164,1 εκατ., δηλαδή 5,1%. Οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €5.611,2 εκατ., παρουσιάζοντας οριακή αύξηση κατά €11,4 εκατ., δηλαδή 0,2%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε κατά €152,7 εκατ., δηλαδή 6,5%, και ανήλθε σε €-2.200,0 εκατ. έναντι €-2.352,7 εκατ. τον Μάιο του 2025.

Κατά το διάστημα Ιανουαρίου–Μαΐου 2026, οι ελληνικές εξαγωγές παρουσίασαν ιδιαίτερα θετική πορεία, καθώς ανήλθαν σε €22.896,7 εκατ. έναντι €20.168,0 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση κατά €2.728,7 εκατ. ή 13,5%. Οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €35.349,3 εκατ. έναντι €33.848,2 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά €1.501,1 εκατ. ή 4,4%, ενώ το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε σε €12.452,6 εκατ. από €13.680,2 εκατ., παρουσιάζοντας βελτίωση κατά €1.227,6 εκατ. ή 9,0%.

Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές κατά το διάστημα Ιανουαρίου–Μαΐου 2026 έφτασαν τα €16.394,5 εκατ., έναντι €15.687,6 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση κατά €706,9 εκατ. ή 4,5%. Οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €27.560,6 εκατ., έναντι €27.112,8 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας αύξηση κατά €447,8 εκατ. ή 1,7%. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε στα €11.166,1 εκατ. έναντι €11.425,2 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2025, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά €259,1 εκατ. ή 2,3%.

Σε κλαδικό επίπεδο, ο κλάδος των πετρελαιοειδών σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, με άνοδο €2.182,6 εκατ. (+44,4%), συμβάλλοντας καθοριστικά στη συνολική ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών κατά το διάστημα Ιανουαρίου–Μαΐου 2026. Ιδιαίτερα θετική ήταν και η πορεία του κλάδου των τροφίμων, ο οποίος κατέγραψε αύξηση €358,7 εκατ. (+9,4%), επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική του στις διεθνείς αγορές. Σημαντική άνοδο παρουσίασαν επίσης οι εξαγωγές των πρώτων υλών, με αύξηση €86,1 εκατ. (+11,5%), καθώς και των μηχανημάτων–οχημάτων, με ενίσχυση €86,7 εκατ. (+4,3%). Θετικά κινήθηκαν ακόμη τα χημικά, με αύξηση €75,1 εκατ. (+2,8%), τα βιομηχανικά προϊόντα, με άνοδο €20,7 εκατ. (+0,6%), τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα, με αύξηση €10,0 εκατ. (+0,7%), καθώς και τα μη ταξινομημένα προϊόντα, τα οποία ενισχύθηκαν κατά €1,1 εκατ. (+2,2%). Αντίθετα, αρνητική μεταβολή παρουσίασαν τα λίπη και έλαια, με μείωση €84,7 εκατ. (-17,9%), ενώ πτωτικά κινήθηκαν και τα ποτά–καπνά, τα οποία υποχώρησαν κατά €8,8 εκατ. (-1,4%) σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.