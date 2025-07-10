Ο «χάρτης» της επόμενης ημέρας της Vodafone Ελλάδας – Επενδύσεις στα δίκτυα και αναβαθμισμένες υπηρεσίες

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Αχιλλέας Κανάρης, παρουσίασε, σε συνάντηση γνωριμίας με εκπροσώπους του Τύπου, τις επιδόσεις της Vodafone Ελλάδας και τις προτεραιότητές της για την επόμενη ημέρα.

Όπως επισήμανε ο κ. Κανάρης, η Vodafone Ελλάδας υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο, με στόχο να αποτελέσει τον κορυφαίο πάροχο τεχνολογικής εμπειρίας για όλη την οικογένεια. Η στρατηγική αυτή βασίζεται στη σύγκλιση συνδεσιμότητας, περιεχομένου, συσκευών και υπηρεσιών, σε ένα ενιαίο οικοσύστημα που εξυπηρετεί τον σύγχρονο χρήστη.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η εταιρεία συνεχίζει με συνέπεια το επενδυτικό της πλάνο ύψους 1 δισ. ευρώ μέχρι το 2029, για την επέκταση των υποδομών FTTH σε 850.000 γραμμές έως το 2028 και την επιτάχυνση της ανάπτυξης του 5G με στόχο πληθυσμιακή κάλυψη της τάξης του 96% έως τον Μάρτιο του 2026. Παράλληλα, εστιάζει στη βελτιστοποίηση της εμπειρίας των πελατών, την αναβάθμιση των σημείων επαφής και την ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά ICT, ειδικά σε ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το δίκτυο της Vodafone πιο ισχυρό και αξιόπιστο από ποτέ

Η Vodafone Ελλάδας λειτουργεί σήμερα το πιο αποδοτικό και αξιόπιστο δίκτυο στην ιστορία της. Στη σταθερή τηλεφωνία διαθέτει 360.000 εμπορικά διαθέσιμες γραμμές FTTH, με ακόμη 140.000 σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης, οι οποίες αναμένεται να ενεργοποιηθούν έως το τέλος του έτους. Αξιοσημείωτη, επίσης, είναι η αναβάθμιση της ποιότητας της υπηρεσίας σε 10 νησιά του Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους που διασυνδέονται με το ιδιόκτητο υποθαλάσσιο καλώδιο της με νοικοκυριά και τοπικές επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ταχύτητες έως 1 Gbps.

Επιπλέον, η Vodafone πρωτοστατεί στη διεθνή διασυνδεσιμότητα της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει την προσαιγιάλωση των διεθνών καλωδίων India-Europe Express και 2Africa στον ιδιόκτητο σταθμό της εταιρείας στο Τυμπάκι Κρήτης, και ενισχύοντας τη θέση της χώρας μας στον διεθνή ψηφιακό χάρτη.

Παράλληλα, στην κινητή το Vodafone 5G Network καλύπτει πλέον πάνω από το 94% του πληθυσμού, προσφέροντας ενισχυμένη ποιότητα και ταχύτητα σύνδεσης στους συνδρομητές του. Η κάλυψη 5G περιλαμβάνει 247 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, ανάμεσά τους όλες οι πρωτεύουσες των Περιφερειών, τουλάχιστον οι δεύτερες και τρίτες σε πληθυσμό πόλεις ανά περιφερειακή ενότητα, καθώς και 70 νησιά. Η Vodafone έχει αυξήσει τους σταθμούς βάσης, βελτιώνοντας την κάλυψη σε απομακρυσμένες και δύσβατες περιοχές, ενώ παράλληλα αναβάθμισε υφιστάμενες υποδομές με νέες τεχνολογίες για τη βελτίωση της ποιότητας. ενώ εξακολουθεί να ενισχύει το δίκτυό της σε κομβικές υποδομές, όπως λιμάνια, αεροδρόμια, πλοία και μεγάλους οδικοί άξονες.

Ενισχυμένες επιδόσεις και αύξηση της εμπιστοσύνης στη λιανική

Στην κινητή τηλεφωνία παρατηρείται συνεχής ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, με αυξανόμενη μετακίνηση συνδρομητών από την καρτοκινητή σε προγράμματα συμβολαίου, ενώ ανανεωμένες συνδυαστικές προτάσεις αξίας και εξατομικευμένες εμπειρίες οδηγούν σε ισχυρότερη σχέση με τον πελάτη. Παρά την πίεση που δέχεται η αγορά καρτοκινητής συνολικά, η Vodafone ενισχύει την απόδοσή της, τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στους επισκέπτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στον τομέα της σταθερής τηλεφωνίας και των ευρυζωνικών υπηρεσιών, η εταιρεία παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη, χάρη στη διείσδυση προηγμένων τεχνολογιών πρόσβασης, όπως οι υποδομές NGA και οι υπηρεσίες οπτικής ίνας. Παράλληλα, το Vodafone TV συνεχίζει την ανοδική του πορεία, καταγράφοντας αύξηση στη βάση συνδρομητών της και εδραιώνοντας τη θέση της στην ελληνική αγορά περιεχομένου ως η κορυφαία πλατφόρμα ποιοτικού περιεχομένου ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.

Στρατηγικός συνεργάτης των επιχειρήσεων και του Δημοσίου

Η Vodafone Ελλάδας ενδυναμώνει συνεχώς τον ρόλο της ως τεχνολογικός συνεργάτης για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Μέσα από ένα στρατηγικό οικοσύστημα συνεργασιών με κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας, εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιό της με λύσεις αιχμής σε τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, το cloud, η κυβερνοασφάλεια, το Internet of Things και οι υπηρεσίες ολοκληρωμένης συνδεσιμότητας.

Οι λύσεις IoT και ICT της εταιρείας σημείωσαν ετήσια αύξηση άνω του 21%, αποδεικνύοντας την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των εταιρικών πελατών. Επιπλέον, η Vodafone αναγνωρίζεται ως στρατηγικός συνεργάτης της Πολιτείας, έχοντας αναλάβει, την τελευταία τριετία, πάνω από 30 έργα συνολικής αξίας €325 εκατομμυρίων, στον πυρήνα του ψηφιακού μετασχηματισμού κρίσιμων δημόσιων υπηρεσιών.

Τεχνολογία για την κοινωνία και το περιβάλλον

Το Ίδρυμα Vodafone, με πάνω από δύο δεκαετίες προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, συμβάλλει με συνέπεια στην αντιμετώπιση των πλέον κρίσιμων κοινωνικών, εκπαιδευτικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων. Μόνο την περίοδο 2024–2025 ωφέλησε άμεσα και έμμεσα σχεδόν 1.000.000 πολίτες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας την αταλάντευτη δέσμευσή του στην οικοδόμηση ενός καλύτερου και πιο ισότιμου μέλλοντος για όλους.

Τέλος, η Vodafone Ελλάδας επιταχύνει την κλιματική της μετάβαση, υιοθετώντας φιλόδοξους στόχους βιωσιμότητας. Με σταθερή προσήλωση στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η εταιρεία φέρνει πιο κοντά τον στόχο μηδενικών εκπομπών ισοδύναμου CO₂ από τη λειτουργία της στην Ελλάδα, μετατοπίζοντας τον σχετικό χρονικό ορίζοντα το 2028 – δύο χρόνια νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

Όπως δήλωσε ο κ. Αχιλλέας Κανάρης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας: «Προσφέρουμε σε κάθε πολίτη και επιχείρηση στην Ελλάδα τεχνολογικές λύσεις που κάνουν την καθημερινότητά τους καλύτερη. Δημιουργούμε ένα νέο μοντέλο εμπειρίας για τους πελάτες μας και επενδύουμε σε σύγχρονες υποδομές και ψηφιακές υπηρεσίες, που δεν ακολουθούν απλώς τις εξελίξεις, τις διαμορφώνουν. Στηρίζουμε με πράξεις την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον, και προχωράμε με αυτοπεποίθηση στην επόμενη ημέρα της Vodafone. »