Κεφαλογιάννη: Οι χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης μπορούν να διαμορφώσουν ένα συνεργατικό μοντέλο για τον τουρισμό στην ευρύτερη περιοχή

Στην παρέμβασή της στη στρογγυλή τράπεζα σε επίπεδο Υπουργών η Ελληνίδα Υπουργός τόνισε ότι οι χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης μπορούν να διαμορφώσουν ένα συνεργατικό μοντέλο για τον τουρισμό στην ευρύτερη περιοχή, να αντιμετωπίσουν τις κοινές προκλήσεις και να εργαστούν από κοινού για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Η Υπουργός υπογράμμισε ότι οι συμμετέχουσες χώρες μπορούν να δημιουργήσουν μια από τις πιο ελκυστικές τουριστικές προσφορές ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να συνδυάσουν διαφορετικούς προορισμούς κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

Η κα Κεφαλογιάννη πρότεινε τη χορήγηση θεώρησης (visa) σε επισκέπτες που επιθυμούν να επισκεφθούν περισσότερες από μία χώρες της ΕΕ ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση του αυξημένου τουριστικού ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται από την Ινδία και την Κίνα με απόλυτο σεβασμό στις προϋποθέσεις ασφάλειας και ελέγχου που προβλέπονται από την Συνθήκη Σένγκεν και το σύνολο των ευρωπαϊκών κανονισμών.

Με παρέμβασή του ο Ιταλός αναπληρωτής Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών κος Antonio Tajani, που συμμετείχε στις εργασίες, ενημέρωσε ότι, σε συνεννόηση με τους Ευρωπαίους ομολόγους του, θα προωθήσει την πρόταση και ότι θα αναφερθεί αναλυτικά σε αυτή.

Εν συνεχεία η Υπουργός Τουρισμού τόνισε ότι : «Αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, οι αλλαγές στις προτιμήσεις των επισκεπτών, η εποχικότητα και η υψηλή συγκέντρωση επισκεπτών σε ορισμένους προορισμούς, Αποτελεί ανάγκη να ενσωματωθεί η βιωσιμότητα σε κάθε επίπεδο της τουριστικής πολιτικής. Η απάντηση βρίσκεται στη μετατροπή των κατακερματισμένων δράσεων σε συνέργειες μεταξύ των χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης».

Η κα Κεφαλογιάννη τόνισε ακόμη ότι η ευθυγράμμιση των εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών αποτελεί σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των κοινών στόχων και ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας για τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή Αδριατικής-Ιονίου 2024-2025, ο Πυλώνας του Βιώσιμου Τουρισμού αποτέλεσε προτεραιότητα και βασικός στόχος ήταν η δημιουργία ενός μοντέλου ισορροπημένης τουριστικής ανάπτυξης με τη συνεργασία υπουργείων, τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικών φορέων.

Η Υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη θεσμικής ενίσχυσης του τουρισμού εντός της ΕΕ και κάλεσε την Ιταλία και τη Βουλγαρία, ως κράτη μέλη της ΕΕ, να ενώσουν τις δυνάμεις τους με την Ελλάδα με στόχο την αναβάθμιση του τουρισμού ως ξεχωριστής πολιτικής, προωθώντας τις απαραίτητες διαρθρωτικές, θεσμικές και οικονομικές προσαρμογές για το σκοπό αυτό. «Με αυτόν τον τρόπο, θα προετοιμάσουμε το έδαφος, και στον τομέα του τουρισμού εντός της ΕΕ, για τις υποψήφιες χώρες, στην πορεία τους προς την πλήρη ένταξη.» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, ανέφερε ότι η Ελλάδα, η Ιταλία και η Βουλγαρία ως μέλη της συνθήκης Σένγκεν θα μπορούσαν να διερευνήσουν τρόπους στενότερης συνεργασίας στο πεδίο της επιτάχυνσης των θεωρήσεων, με σκοπό την ενίσχυση των εισερχόμενων τουριστικών ροών στην περιοχή μας.

Μιλώντας για τις συνεργασίες σε διασυνοριακά έργα στο πλαίσιο του Interreg, η κα Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε στη συμμετοχή του ελληνικού Υπουργείου Τουρισμού στο έργο «ALTTOUR» σε συνεργασία με την Αλβανία. το «Tourism-e» σε συνεργασία με τη Βουλγαρία αλλά και το έργο «Visit Rhodope» μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά «Ενθαρρύνουμε όλους τους εταίρους να αξιοποιήσουν τη χρηματοδότηση και την τεχνική υποστήριξη που διατίθενται από το Interreg και τα συναφή προγράμματα της ΕΕ, τα οποία είναι καθοριστικά για την υλοποίηση διασυνοριακών έργων που επικεντρώνονται στη βιωσιμότητα, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ψηφιακή καινοτομία.»

H Υπουργός αναφέρθηκε στην αναβάθμιση των υποδομών που πραγματοποιούνται στη χώρα μας και συγκεκριμένα στα έργα εκσυγχρονισμού τουριστικών λιμένων, εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού και χιονοδρομικών κέντρων, στη δημιουργία καταδυτικών αξιοθέατων, αλλά και την υλοποίηση έργων βελτίωσης της προσβασιμότητας σε παραλίες της χώρας.

Ακόμα, η κυρία Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε σε μια σειρά από δράσεις του Υπουργείου Τουρισμού που θα μπορούσαν να αποτελέσουν ορθές πρακτικές για την περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Χαρακτηριστικά τόνισε τη δημιουργία Οργανισμών Διαχείρισης & Προώθησης Προορισμών (DMMOs) σε Δήμους και Περιφέρειες, την ανάπτυξη «Πρότυπων Τουριστικών Προορισμών» αλλά και τη σύσταση Εθνικού DMO για Αγροτουρισμό και Γαστρονομία με σκοπό την ενίσχυση των φορέων που θα προωθούν τη γαστρονομική κληρονομιά και τις τοπικές εμπειρίες, γεφυρώνοντας τον τουρισμό με τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη.

Τέλος, η κα Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε και στη σημασία της λειτουργίας του «Παρατηρητηρίου για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην Ανατολική Μεσόγειο» στο οποίο συμμετέχουν ήδη αρκετές χώρες της Μεσογείου και μπορεί να παρέχει σημαντικά επιστημονικά δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν για τη χάραξη πολιτικής.

Στο δεύτερο μέρος του φόρουμ, όπου συμμετείχαν με παρεμβάσεις τους οι εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων της Ιταλίας όπως η Εθνική Ένωση Επιμελητηρίων, ο Σύνδεσμος τουριστικών πρακτόρων, ο Σύνδεσμος ξενοδοχειακών μονάδων, η εθνική αεροπορική εταιρεία της Ιταλίας ITA Airways, η Low-cost θυγατρική της Volare, η εταιρεία κρουαζιέρας MSC Cruises και άλλοι, η Υπουργός αναφέρθηκε στη σημασία του ελληνικού τουρισμού ως βασικού πυλώνα της οικονομίας, υπογραμμίζοντας ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι εξαιρετικά σημαντικός για τον ελληνικό τουρισμό και την ελληνική φιλοξενία.

Τοποθέτησε στην κορυφή της στρατηγικής για τον τουρισμό την βελτίωση των υποδομών την ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, τη στήριξη της καινοτομίας στον τομέα και την ανάδειξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως ο ορειβατικός και καταδυτικός τουρισμός, το yachting, o οινοτουρισμός, ο τουρισμός ευεξίας, ο γαστρονομικός τουρισμός.

Τέλος, τόνισε ότι μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας χρηματοδοτούνται οι επενδύσεις αναβάθμισης σε τουριστικούς λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, εγκαταστάσεις ιαματικών λουτρών, καταδυτικά κέντρα, και η προσβασιμότητα παραλιών.