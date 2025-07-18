Η Γερμανία σκληραίνει στάση στο Μεταναστευτικό και επιδιώκει... πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρώπη

Ενότητα, σκληρότητα και ταχύτητα - αυτές είναι οι σημαντικότερες πτυχές της μεταναστευτικής πολιτικής για τον ομοσπονδιακό υπουργό Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ.

Όπως μεταδίδει η Tagesschau, στην τελική συνέντευξη Τύπου της Συνόδου Κορυφής για τη μετανάστευση, ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών Alexander Dobrindt (CSU) εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες με ένα χοντρό σακάκι, με την κορυφή του Zugspitze να διακρίνεται στην πυκνή ομίχλη στο βάθος. Ωστόσο, όπως και οι Ευρωπαίοι ομόλογοί του, ο Ντόμπριντ προσπάθησε να κάνει σαφείς δηλώσεις. «Είμαστε ενωμένοι, μένουμε ενωμένοι», ήταν μία από αυτές, και η συνάντηση στο βουνό με τους υπουργούς Εσωτερικών επιλεγμένων γειτονικών χωρών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας ήταν ένα «ορατό μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας» στο κοινό σχέδιο για τη «μείωση της παράνομης μετανάστευσης», δήλωσε ο Ντόμπριντ. Σύμφωνα με τον πολιτικό του CSU, η ΕΕ είναι και παραμένει μια περιοχή που είναι ανοικτή στον κόσμο, αλλά δεν πρέπει να επιτρέπεται στους λαθρέμπορους και τους διακινητές να αποφασίζουν ποιος επιτρέπεται να εισέλθει.

Ταχύτερες απελάσεις - μεταξύ άλλων στο Αφγανιστάν και τη Συρία

Οι έξι χώρες - η Γαλλία, η Πολωνία, η Δανία, η Τσεχική Δημοκρατία και η Αυστρία συμμετείχαν μαζί με τη Γερμανία - συμφώνησαν σε μια πιο σκληρή πορεία της πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου, όπως περιγράφεται στην τελική δήλωση. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι συνεχείς απελάσεις, μεταξύ άλλων προς τη Συρία και το Αφγανιστάν, η καλύτερη προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και οι περισσότερες εισαγωγές απορριφθέντων αιτούντων άσυλο από κράτη εκτός ΕΕ. «Οι αποτελεσματικές επιστροφές αποτελούν βασική προϋπόθεση για την εμπιστοσύνη σε μια ισορροπημένη ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική», αναφέρεται στην κοινή δήλωση. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τις απελάσεις προς τη Συρία και το Αφγανιστάν. Αυτές «πρέπει να είναι δυνατές», αναφέρουν οι υπουργοί στη δήλωσή τους. Μόλις σήμερα το πρωί, μια πτήση απέλασης με 81 Αφγανούς εγκληματίες αναχώρησε από τη Λειψία με προορισμό την αφγανική πρωτεύουσα Καμπούλ. Πρέπει επίσης να καταπολεμηθεί η ροή χρημάτων από λαθρεμπόρους.

Περισσότερα περιθώρια για απελάσεις

Τα ομοσπονδιακά κράτη θέλουν επίσης να αυστηροποιήσουν τον λεγόμενο κανονισμό επιστροφής. Οι αιτούντες άσυλο που καλούνται να εγκαταλείψουν τη χώρα θα πρέπει επίσης να φιλοξενούνται σε κέντρα εκτός της ΕΕ. «Η προστασία από την ΕΕ δεν σημαίνει απαραίτητα προστασία στην ΕΕ», δήλωσε ο Ντόμπριντ, ο οποίος ανακοίνωσε επίσης την κατάργηση του στοιχείου σύνδεσης, σύμφωνα με το οποίο οι μετανάστες πρέπει να έχουν σχέση με την τρίτη χώρα στην οποία απελαύνονται ή στην οποία μεταφέρεται η διαδικασία ασύλου τους. Ο βαθμός στον οποίο τα μέτρα αυτά θα υποστηριχθούν από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ παρέμεινε ανοικτός. Εξάλλου, χώρες όπως η Ιταλία ή η Ελλάδα, οι οποίες είναι οι πρώτες χώρες στις οποίες εισέρχονται οι περισσότεροι μετανάστες στην ΕΕ, δεν συμπεριλήφθηκαν. η Επίτροπος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για τους πρόσφυγες, Natalie Pawlik (SPD), επέκρινε τη μεταναστευτική πολιτική του Ντόμπριντ. «Θέλουμε έλεγχο και τάξη, αλλά όχι ένα τούρμπο πρόληψης της μετανάστευσης», εξήγησε η υφυπουργός στην Καγκελαρία. Αντίθετα, είναι σημαντικό να «εκσυγχρονιστεί η γερμανική μεταναστευτική πολιτική και να ενισχυθεί η ενσωμάτωση».

Η Γερμανία ως… ατμομηχανή

«Θέλαμε να καταστήσουμε σαφές ότι η Γερμανία δεν κάθεται πλέον στην καμπίνα του φρένου όταν πρόκειται για μεταναστευτικά ζητήματα στην Ευρώπη, αλλά βρίσκεται στην ατμομηχανή», δήλωσε ο Ντόμπριντ και διαβεβαίωσε ότι η αλλαγή πολιτικής στη Γερμανία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Τους επόμενους μήνες, η ΕΕ πρέπει να γίνει ταχύτερη στις διαδικασίες ασύλου και αυστηρότερη στην αντιμετώπιση των παράνομων εισόδων και όσων κρύβονται πίσω από αυτές. Η περαιτέρω επιβάρυνση των κοινωνιών θα οδηγούσε διαφορετικά σε περαιτέρω πόλωση, συμφώνησαν οι συνάδελφοι του Ντόμπριντ.

Τονίστηκε επίσης επανειλημμένα, για παράδειγμα από τον Γάλλο υπουργό Εσωτερικών Bruno Retailleau, ότι ο περιορισμός της παράτυπης μετανάστευσης ξεκινά από τα εξωτερικά σύνορα - και ότι η προστασία τους αφορά όλα τα κράτη μέλη. «Δεν μπορούμε να διατηρήσουμε τα υψηλά κοινωνικά πρότυπα στην Ευρώπη εάν η παράνομη μετανάστευση είναι πολύ μαζική», δήλωσε ο Retailleau. ο υπουργός Εσωτερικών της Πολωνίας Tomasz Siemoniak αναφέρθηκε στις προσπάθειες που καταβάλλει η χώρα του στα σύνορα με τη Λευκορωσία και προειδοποίησε για νέες οδούς λαθρεμπορίου, για παράδειγμα μέσω των κρατών της Βαλτικής. Η νέα ομοσπονδιακή κυβέρνηση είχε αντιληφθεί την πρόκληση ως κοινό έργο. Όπως και ο Αυστριακός Gerhard Karner, ο Siemoniak μίλησε ρητά για τις απελάσεις σε χώρες όπως το Αφγανιστάν, οι οποίες είναι αμφιλεγόμενες.

Ο επίτροπος της ΕΕ τονίζει τη σημασία του νέου δημοσιονομικού πλαισίου

Όπως ήταν αναμενόμενο, δεν υπήρξε ανοιχτή κριτική στη Γερμανία για την αυτονομία της στο θέμα των συνοριακών ελέγχων. Μόνο ο Επίτροπος της ΕΕ για τη Μετανάστευση Magnus Brunner ανέφερε ότι θα ήθελε να δει μια διαφορετική προσέγγιση: "Σε αυτή την κρίσιμη φάση της μεταναστευτικής πολιτικής, χρειάζεται καλύτερος συντονισμός και καλύτερες συμφωνίες μεταξύ των ευρωπαίων εταίρων. Οι άνθρωποι στην Ευρώπη πρέπει να ανακτήσουν την αίσθηση ότι η ΕΕ ελέγχει ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη, και το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο που παρουσιάστηκε πρόσφατα για τα επόμενα επτά χρόνια αποτελεί σημαντικό δομικό στοιχείο για αυτό: ο σημαντικά διευρυμένος προϋπολογισμός της ΕΕ σημαίνει ότι υπάρχουν περίπου τριπλάσια χρήματα για την ασφάλεια, την προστασία των συνόρων και τη μετανάστευση. Για τον Brunner, αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα, καθώς τα οικονομικά σχέδια των Βρυξελλών είχαν προκαλέσει σημαντικές επικρίσεις όχι μόνο στη Γερμανία.

Οι εκκλησιαστικές ενώσεις προειδοποιούν

Οι εκκλησιαστικές ενώσεις είχαν προηγουμένως επικρίνει την εξαγγελθείσα αυστηροποίηση της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής. Η Καθολική Ένωση Caritas προειδοποιεί κατά της περαιτέρω διαμερισματοποίησης. «Η αποτροπή της μετανάστευσης με τη δημιουργία όλο και περισσότερων φραγμών ενισχύει πρωτίστως τους αδίστακτους διακινητές», εξήγησε ο Oliver Müller, διευθυντής Διεθνών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Αρωγής κατά των Καταστροφών. Αντί για νέους φράχτες, χρειάζονται νόμιμες οδοί πρόσβασης.« Σύμφωνα με την προτεσταντική οργάνωση βοήθειας Bread for the World, η σύνοδος κορυφής στερείται »πολιτικής διορατικότητας". Αντί να καταστήσουν το σύστημα ασύλου πιο λειτουργικό, τα παρόντα κράτη θα ήθελαν να αποποιηθούν την ευθύνη τους, σχεδιάζοντας, για παράδειγμα, να αναθέσουν τις διαδικασίες ασύλου σε τρίτες χώρες, σύμφωνα με τον υπεύθυνο μετανάστευσης της οργάνωσης βοήθειας Andreas Grünewald.