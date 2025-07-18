«Βόμβα» Financial Times: Ο Τραμπ επιμένει σε ελάχιστο δασμό 15% για όλα τα προϊόντα της ΕΕ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για έναν ελάχιστο δασμό 15% έως 20% σε οποιαδήποτε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφεραν οι Financial Times την Παρασκευή (18/7).

Το διεθνές μέσο προσθέτει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξετάζει πλέον ένα αμοιβαίο δασμολογικό ποσοστό που θα υπερβαίνει το 10%, ακόμη και αν επιτευχθεί συμφωνία.

Ο Τραμπ δεν έχει επίσης πειστεί από την τελευταία προσφορά της ΕΕ για μείωση των δασμών στα αυτοκίνητα και θα διατηρήσει τους δασμούς στον τομέα αυτό στο 25%, όπως είχε προγραμματιστεί, ανέφερε το δημοσίευμα επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.

Με λιγότερες από δύο εβδομάδες να απομένουν μέχρι την προθεσμία του Τραμπ την 1η Αυγούστου, οι συνομιλίες μεταξύ των δύο δυνάμεων φαίνεται να έχουν βαλτώσει.

Η ΕΕ ήλπιζε σε μια συμφωνία παρόμοια με εκείνη του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία διατήρησε έναν βασικό δασμό 10% με ορισμένες εξαιρέσεις σε ορισμένους τομείς.

Ο Τραμπ έχει συχνά εκφράσει τον θυμό του για το εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ ύψους 198 δισεκατομμυρίων ευρώ (231 δισεκατομμυρίων δολαρίων) σε αγαθά με τις ΗΠΑ.

Από την πλευρά τους, αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστηρίζουν ότι το εμπόριο είναι πολύ πιο ισορροπημένο όταν λαμβάνονται υπόψη οι υπηρεσίες και οι επενδύσεις. Έχουν επίσης δεσμευτεί να αυξήσουν τις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου για να μειώσουν το εμπορικό χάσμα.