ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κεφαλογιάννη: Ο τουρισμός σε τροχιά νέου ρεκόρ - Η Ελλάδα γίνεται προορισμός 12 μηνών
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11:54 - 14 Νοε 2025

Κεφαλογιάννη: Ο τουρισμός σε τροχιά νέου ρεκόρ - Η Ελλάδα γίνεται προορισμός 12 μηνών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία ο ελληνικός τουρισμός, με την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη να δηλώνει ότι το 2025 διαγράφεται ως μία ακόμη χρονιά-ρεκόρ για τη χώρα. 

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, υπογράμμισε ότι το πρώτο οκτάμηνο του έτους καταγράφει «εξαιρετική αύξηση στα έσοδα και σημαντική άνοδο στις αφίξεις», ενισχύοντας την εικόνα ενός τομέα που πλέον «προβάλλει ως προορισμός δώδεκα μηνών».

Νέα ρεκόρ και ποιοτική αναβάθμιση

Η υπουργός υπενθύμισε ότι το 2024 έκλεισε με ιστορικά έσοδα 21,6 δισ. ευρώ, επισημαίνοντας την ιδιαίτερη σημασία αυτού του ποσού για την οικονομία. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το 2025 κινείται ακόμα πιο δυναμικά, ενώ ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι ότι η αύξηση των εσόδων ξεπερνά την αύξηση των αφίξεων, «ένδειξη ποιοτικής αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος».

Αναφερόμενη στις διεθνείς επαφές της σε Ριάντ και Λονδίνο, η κ. Κεφαλογιάννη σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει πλέον ανέβει στους δέκα κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως, γεγονός που οδηγεί μεγάλους tour operators και αεροπορικές εταιρείες να ζητούν συνεργασίες με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη νέα Γενική Γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, κ. Novak, με την οποία ξεκίνησε συνεργασία για την ενίσχυση ενός πιο βιώσιμου και συμπεριληπτικού τουρισμού. Η Ελλάδα, όπως είπε, θα βρίσκεται στις πρώτες χώρες που θα επισκεφθεί επίσημα η νέα Γενική Γραμματέας.

Θεσσαλονίκη και χειμερινές δραστηριότητες στο επίκεντρο

Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε νέο πόλο τουριστικής ανάπτυξης, με αυξημένο ενδιαφέρον από αεροπορικές εταιρείες για νέες συνδέσεις. Παράλληλα, η υπουργός έθεσε ως στρατηγική προτεραιότητα την ενίσχυση του χειμερινού και ορεινού τουρισμού.

«Είμαστε η δεύτερη πιο ορεινή χώρα της Ευρώπης», τόνισε, εξηγώντας ότι μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης προχωρούν έργα αναβάθμισης χιονοδρομικών κέντρων, ορεινών υποδομών και καταφυγίων.

Θεματικές μορφές και περιφερειακή ανάπτυξη

Στον κυβερνητικό σχεδιασμό εντάσσεται η αξιοποίηση όλων των ελληνικών περιφερειών μέσα από θεματικές μορφές τουρισμού, όπως ο αγροτουρισμός, ο πολιτιστικός, ο θαλάσσιος, ο καταδυτικός και το city break.

«Σήμερα χρησιμοποιούμε μόλις 5 από τις 13 περιφέρειες για τον κύριο όγκο του τουρισμού. Το περιθώριο ανάπτυξης είναι τεράστιο», υπογράμμισε η υπουργός.

Παρέμβαση για την ακρίβεια

Ενόψει της συζήτησης στη Βουλή για την ακρίβεια, η κ. Κεφαλογιάννη περιέγραψε το ζήτημα ως «το σημαντικότερο πρόβλημα για κάθε νοικοκυριό». Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει λάβει στοχευμένα μέτρα, προχωρά σε εντατικούς ελέγχους και πρόστιμα, ενώ έχει ενισχύσει εισοδήματα και μειώσει φόρους.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/11/2025 - 12:22
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο πατριωτισμός ως λαϊκιστική ρητορική: Η περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά
Άλλοι Αρθρογράφοι

Ο πατριωτισμός ως λαϊκιστική ρητορική: Η περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά

Τουρισμός δύο ταχυτήτων: Αυξήθηκαν τα έσοδα στα καταλύματα, υποχώρησε η εστίαση
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τουρισμός δύο ταχυτήτων: Αυξήθηκαν τα έσοδα στα καταλύματα, υποχώρησε η εστίαση

ΙΕΛΚΑ: Μόνο ένας στους δύο θα πάει διακοπές φέτος
Ειδήσεις

ΙΕΛΚΑ: Μόνο ένας στους δύο θα πάει διακοπές φέτος

Eξοχικές κατοικίες στην Ελλάδα: Συνεχίζεται το ράλι της τιμής ανά τετραγωνικό (πίνακας)
Ακίνητα

Eξοχικές κατοικίες στην Ελλάδα: Συνεχίζεται το ράλι της τιμής ανά τετραγωνικό (πίνακας)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:50

Ρωσία και Καζακστάν αναμένεται να προχωρήσουν σε συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια μέσα στη βδομάδα

Οικονομία
26/05/2026 - 18:50

Κάτω από τη βάση οι Έλληνες στην αποταμίευση: Ξοδεύουν περισσότερα από όσα βγάζουν

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:33

Φον Ντερ Λάιεν: «Βαρύ κατηγορώ» κατά Μόσχας για προσπάθεια αποσταθεροποίησης στη Βαλτική

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:32

Καιρός: Καθησυχαστικός ο Κολυδάς για την πιθανότητα εκδήλωσης ακραίου κύματος καύσωνα στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 18:18

Ο Όμιλος Qualco Χρυσός Χορηγός στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026»

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:18

CNN: Η Ευρώπη πλήττεται από πρωτοφανές κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες-ρεκόρ για την εποχή

Ακίνητα
26/05/2026 - 18:10

ΕΤΑΔ: Ενέργειες αποκατάστασης της νομιμότητας στον αιγιαλό των Ιαματικών Πηγών Καλλιθέας Ρόδου

Πολιτική
26/05/2026 - 18:06

Χατζηδάκης: Χρωστάει μια απάντηση ο κ. Τσίπρας για τη ΔΕΗ

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 17:57

E.IN.S.: Μέρισμα €0,06 ανά μετοχή και ανεκτέλεστο έργων €13 εκατ.

Ειδήσεις
26/05/2026 - 17:53

ΕΚΤ για πληθωρισμό: Αναμένεται ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεων τον Ιούνιο λόγω Μέσης Ανατολής 

Ναυτιλία
26/05/2026 - 17:48

D-Marin: Θέτει νέα πρότυπα με την αναβάθμιση ύψους €8.5 εκατ. της Μαρίνας Γουβιών στην Κέρκυρα

Πολιτική
26/05/2026 - 17:41

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Μην αυταπατάστε, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/05/2026 - 17:35

ΔΕΣΦΑ: Εγκαινιάστηκε ο αγωγός φυσικού αερίου προς τη Δυτική Μακεδονία

Σχόλια Αγοράς
26/05/2026 - 17:33

ΧΑ: Ανθεκτικό παρά το γεωπολιτικό σοκ – ΓΔ σε ανοδική τροχιά με οδηγό τη ΔΕΗ

Πολιτική
26/05/2026 - 17:25

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – Σιακαντάρη για τη… συγκυβέρνηση με τη ΝΔ

Εργασιακά
26/05/2026 - 17:20

Κεραμέως για νέο νομοσχέδιο: Ο μισθός να εξαρτάται από τη δουλειά, όχι από το φύλο

ΕΜΠΟΡΙΟ
26/05/2026 - 17:19

METRO ΑΕΒΕ: Επενδύσεις €250 εκατ. το 2026–2029 - Η πορεία του 2025

ΕΜΠΟΡΙΟ
26/05/2026 - 17:09

ΥΠΑΝ κατά Παντελιάδη: Στα ύψη η κόντρα για τιμές, πλαφόν κέρδους και πληθωρισμό

Ειδήσεις
26/05/2026 - 17:07

ΕΣΗΕΑ: Διοργανώνει ημερίδα για την αντιμετώπιση των slapps

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 16:57

Wall Street: Τεχνολογία και γεωπολιτικές προσδοκίες «εκτοξεύουν» τις μετοχές

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 16:57

Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Ανεπίτρεπτο από πρόγραμμα άνω των 140 εκατ. ευρώ να εξαιρούνται κλάδοι όπως εστίαση, εμπόριο, υπηρεσίες

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
26/05/2026 - 16:49

ΥΠΑΑΤ: Περισσότεροι από 149 τόνοι ώριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο από 19 έως 25 Μαΐου

Ναυτιλία
26/05/2026 - 16:42

Η Navios επιστρέφει στα VLCC με επένδυση μισού δισ. δολαρίων

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
26/05/2026 - 16:40

ICAP CRIF: Εντείνεται το ενδιαφέρον των τραπεζών για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα

Ειδήσεις
26/05/2026 - 16:40

«Μπλόκο» στο διαγωνισμό για τις «έξυπνες» κάμερες από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ειδήσεις
26/05/2026 - 16:33

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Πώς βαθμολογούνται τα γραπτά

Πολιτική
26/05/2026 - 16:26

Χρηστίδης: Απαιτείται άμεση ενημέρωση για την οσμή αερίου στην Αττική – Ερώτηση στη Βουλή

Ακίνητα
26/05/2026 - 16:25

Υπερταμείο: Εκκίνηση διαγωνισμού για την αξιοποίηση του ακινήτου «Ιαματική Πηγή Λουτρών Θερμοπυλών»

Ειδήσεις
26/05/2026 - 16:19

ΕΕ: Η «έκρηξη» στις τιμές των λιπασμάτων στο επίκεντρο της συνεδρίασης των υπουργών γεωργίας

Ναυτιλία
26/05/2026 - 16:19

Έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ομάν: Ασφαλές το πλήρωμα, διαρροή καυσίμων στη θάλασσα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ