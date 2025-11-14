Κεφαλογιάννη: Ο τουρισμός σε τροχιά νέου ρεκόρ - Η Ελλάδα γίνεται προορισμός 12 μηνών

Συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία ο ελληνικός τουρισμός, με την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη να δηλώνει ότι το 2025 διαγράφεται ως μία ακόμη χρονιά-ρεκόρ για τη χώρα.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, υπογράμμισε ότι το πρώτο οκτάμηνο του έτους καταγράφει «εξαιρετική αύξηση στα έσοδα και σημαντική άνοδο στις αφίξεις», ενισχύοντας την εικόνα ενός τομέα που πλέον «προβάλλει ως προορισμός δώδεκα μηνών».

Νέα ρεκόρ και ποιοτική αναβάθμιση

Η υπουργός υπενθύμισε ότι το 2024 έκλεισε με ιστορικά έσοδα 21,6 δισ. ευρώ, επισημαίνοντας την ιδιαίτερη σημασία αυτού του ποσού για την οικονομία. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το 2025 κινείται ακόμα πιο δυναμικά, ενώ ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι ότι η αύξηση των εσόδων ξεπερνά την αύξηση των αφίξεων, «ένδειξη ποιοτικής αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος».

Αναφερόμενη στις διεθνείς επαφές της σε Ριάντ και Λονδίνο, η κ. Κεφαλογιάννη σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει πλέον ανέβει στους δέκα κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως, γεγονός που οδηγεί μεγάλους tour operators και αεροπορικές εταιρείες να ζητούν συνεργασίες με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη νέα Γενική Γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, κ. Novak, με την οποία ξεκίνησε συνεργασία για την ενίσχυση ενός πιο βιώσιμου και συμπεριληπτικού τουρισμού. Η Ελλάδα, όπως είπε, θα βρίσκεται στις πρώτες χώρες που θα επισκεφθεί επίσημα η νέα Γενική Γραμματέας.

Θεσσαλονίκη και χειμερινές δραστηριότητες στο επίκεντρο

Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε νέο πόλο τουριστικής ανάπτυξης, με αυξημένο ενδιαφέρον από αεροπορικές εταιρείες για νέες συνδέσεις. Παράλληλα, η υπουργός έθεσε ως στρατηγική προτεραιότητα την ενίσχυση του χειμερινού και ορεινού τουρισμού.

«Είμαστε η δεύτερη πιο ορεινή χώρα της Ευρώπης», τόνισε, εξηγώντας ότι μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης προχωρούν έργα αναβάθμισης χιονοδρομικών κέντρων, ορεινών υποδομών και καταφυγίων.

Θεματικές μορφές και περιφερειακή ανάπτυξη

Στον κυβερνητικό σχεδιασμό εντάσσεται η αξιοποίηση όλων των ελληνικών περιφερειών μέσα από θεματικές μορφές τουρισμού, όπως ο αγροτουρισμός, ο πολιτιστικός, ο θαλάσσιος, ο καταδυτικός και το city break.

«Σήμερα χρησιμοποιούμε μόλις 5 από τις 13 περιφέρειες για τον κύριο όγκο του τουρισμού. Το περιθώριο ανάπτυξης είναι τεράστιο», υπογράμμισε η υπουργός.

Παρέμβαση για την ακρίβεια

Ενόψει της συζήτησης στη Βουλή για την ακρίβεια, η κ. Κεφαλογιάννη περιέγραψε το ζήτημα ως «το σημαντικότερο πρόβλημα για κάθε νοικοκυριό». Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει λάβει στοχευμένα μέτρα, προχωρά σε εντατικούς ελέγχους και πρόστιμα, ενώ έχει ενισχύσει εισοδήματα και μειώσει φόρους.