Hilton: Οι πυλώνες ανάπτυξης και το πλάνο για νέους προορισμούς

Νέες συνεργασίες και άνοιγμα σε άγνωστους προορισμούς, ακόμη και στην ορεινή Ελλάδα, προγραμματίζει η Hilton, όπως ανέφερε, την Παρασκευή 14/11, σε ενημερωτική εκδήλωση στο House of NYNN η διοικητική ομάδα της Hilton, που έχει την ευθύνη για την ευρύτερη περιοχή και δη, ο David Kelly, Senior Vice President, Continental Europe της Hilton, o Alan Mantin, Vice President, Development, Southern Europe, Hilton, ο Ανδρέας Κουκάς, Senior Director, Development, Greece & Cyprus της Hilton.

“Είναι μέρος της κουλτούρας, κάθε πόλης τα Hilton. Ειδικά στην Αθήνα όπου έχει συνδεθεί με την πόλη από το 1963, οπότε άνοιξε τις πόρτες του το πρώτο Hilton περιμένουμε με ιδιαίτερη χαρά και πλησμονή στις αρχές του έτους να σας καλωσορίζουμε και πάλι εδώ σε ένα μοναδικής αισθητικής χώρο” ανεφεραν τα στελέχη, μιλώντας στο House NYNN, τον πρώτο χώρο στο The Ilissian, που αναπτύσσει η ΤΕΜΕΣ της οικογένειας Κωνταντακόπουλου.

Μάλιστα, τα στελέχη τόνισαν ότι μέσα σε πέντε χρόνια από ένα σε 67 ξενοδοχεία, ενώ φιλοδοξεί, με βάση τον μέχρι τώρα ρυθμό, κι εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά τα επόμενα χρόνια, ενδεχομένως και πριν την πενταετία, να σπάσει το όριο των 100 ξενοδοχείων σε λειτουργία ή υπό ανάπτυξη.

Να σημειωθεί ότι η Hilton αναπτύσσεται με τη μορφή του management ή franchise, τόσο σε αστικούς όσο και σε τουριστικούς προορισμούς, στηριζόμενη και στη συνεργασία της με τα Small Luxury Hotels of the World. Αυτή τη στιγμή η Hilton έχει σε λειτουργία 49 μονάδες, εκ των οποίων οι 38 ανήκουν στο brand Small Luxury Hotels partnership και οι 11 σε τρία brands του group, συγκεκριμένα τα Curio Collection by Hilton, Tapestry Collection by Hilton και Hilton Garden Inn. Παράλληλα, προγραμματίζει για τα αμέσως επόμενα χρόνια τη λειτουργία άλλων 18 μονάδων κάτω από επτά διαφορετικά brands.

"Το πολύ ωραίο με την ανάπτυξη είναι ότι τα ¾ αυτής, οφείλεται στη συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και αυτό αποτυπώνει την ισχυρή εμπιστοσύνη που έχουν οι ντόπιοι επενδυτές στο μπραντ. Και γιατί είμαστε εδώ από 1963" τόνισε ο κ. Kelly.

Η νέα χρονιά

Το 2026 θα είναι μία ιστορική χρονιά για την παρουσία του ομίλου στη χώρα μας, καθώς η Hilton ετοιμάζει την είσοδο του πολυτελούς brand της Conrad Hotels & Resorts στην Ελλάδα. Το Conrad Athens The Ilisian, στην Αθήνα, με 307 δωμάτια και μεγάλο αριθμό σουιτών, θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες νέες αφίξεις. Οι κρατήσεις έχουν «ανοιξει» από τον προσεχή Ιούνιο, ενώ το Conrad Corfu αναμένεται να ανοίξει το 2026, ενώ το Waldorf Astoria Scarlet Bay στην Πελοπόννησο έχει ορίζοντα λειτουργίας το 2029.

Παράλληλα, το 2026 επιστρέφει το Hilton Hotels & Resorts με το Hilton Chania Old Town Resort & Spa, το οποίο θα διαθέτει 85 παραθαλάσσια δωμάτια και σουίτες, spa 600 τ.μ., roof-top pool club και πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο.

Επιπλέον, το άλλο πολυτελές brand Waldorf Astoria Hotels & Resorts θα ανοίξει το 2029 στην Πελοπόννησο. Το resort θα διαθέτει 121 δωμάτια και σουίτες με θέα στη θάλασσα, καθώς και 13 επώνυμες βίλες.

Επίσης, μόνο τον τελευταίο χρόνο η Hilton γιόρτασε τα εγκαίνια του πρώτου Hilton Garden Inn στην Ελλάδα —το Hilton Garden Inn Athens Syggrou Avenue— και την είσοδο του brand Curio Collection by Hilton με το Adia Aluma Athens, Curio Collection by Hilton.

Η Ν. Ευρώπη

“Στην Ελλάδα αλλά και γενικά στη Νότια Ευρώπη - Μεσόγειο έχουμε μια πολύ σημαντική ανάπτυξη. Μετά την πανδημία στη Νότια Ευρώπη, η αύξηση της κίνησης σε σχέση με πριν είναι στο +8% και η τάση και φέτος είναι. ανοδική. Η νότια Ευρώπη είναι ιδανικό μέρος να μένεις. Κάνουμε το καλύτερο. Εχουμε διπλασιάσει την παρουσία μας σε όλο τον κόσμο” τόνισε ο David Kelly, σημειώνοντας ότι “θα δούμε πόσο γρήγορα θα φτάσουμε τα 100 ξενοδοχεία”, προσθέτοντας όμως, ότι καθώς, σε πέντε χρόνια η αλυσίδα έφτασε από το ένα στα 67 ξενοδοχεία, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν θαυμάσιες ευκαιρίες για ανάπτυξη. «Αυτές τις ημέρες είχαμε πολλές συζητήσεις με επενδυτές και θα δούμε πόσο γρήγορα θα καταφέρουμε τον στόχο αυτό», σημείωσε.

Ο κ. Kelly, αναφερόμενος γενικότερα στην παρουσία της Hilton στην Ελλάδα, τόνισε ότι η χώρα παραμένει στρατηγικής σημασίας αγορά για την εταιρεία , πατώντας για την ανάπτυξή της σε τρεις πυλώνες, την ανάπτυξη σε ώριμους προοριμσούς με προσέλκυση ξενοδοχείων, από άλλα "σήματα", την ενίσχυση της απόδοσης των συνεργατών - επενδυτών - ιδιοκτητών ξενοδοχείων και την ανάδειξη νέων προορισμών.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ενισχύουμε περαιτέρω τη συμβολή μας στην ακμάζουσα τουριστική οικονομία της χώρας, δημιουργώντας αξία για τους πελάτες, τους συνεργάτες, τις κοινότητες και τους εργαζομένους μας», ανέφερε. «Βλέπουμε μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης για διαφορετικά brands μας σε πολλούς προορισμούς, από τα νησιά έως τα αστικά κέντρα». Ο ίδιος ανέφερε ότι το ενδιαφέρον του ομίλου όσον αφορά τα αστικά κέντρα εστιάζει τόσο στους εδραιωμένους προορισμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αλλά και ανερχόμενους προορισμούς εντός του λεκανοπεδίου όπως ο Πειραιάς ή στην Περιφέρεια, το Ηράκλειο και τα Χανιά.

Όπως τόνισε έχουμε ανάπτυξη επίσης σε εδραιωμένους προορισμούς όπως στην Κέρκυρα όπου έχει δρομολογηθεί το νέο άνοιγμα του 2026, αλλά και στη Μύκονο. «Μας ενδιαφέρουν όμως και άλλοι προορισμοί που κατατάσσονται στους ανερχόμενους, στο Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, σε μικρά νησιά στις Κυκλάδες, επίσης σε λιγότερο αναπτυγμένους προορισμούς όπως η Σύρος.

Σε ερώτημα για τη διπλή συμφωνία που είχε ανακοινωθεί το 2022 με τον όμιλο Δουζόγλου για το ιστορικό «Πεντελικόν» στην Κηφισιά αλλά και το έτερο ξενοδοχείο στο Μικρολίμανο στον Πειραιά (Μιστράλ), ιδιοκτησίας επίσης του επιχειρηματία από τη Βενεζουέλα, οι επιτελείς της Hilton ανέφεραν ότι πράγματι υπάρχει καθυστέρηση, ωστόσο ο όμιλος παραμένει προσηλωμένος στους στόχους και σε αυτά που έχει συμφωνήσει. Παράλληλα εξέφρασαν την ευχή το brand Hilton, να επιστρέψει στην πρωτεύουσα.

Το πρόγραμμα μελών

Ο κ. Kelly, επίσης, υπογράμμισε τη σημασία του ισχυρού εμπορικού δικτύου, των κορυφαίων brands και της διεθνούς πελατειακής βάσης, που ξεπερνά τα 235 εκατομμύρια μέλη Hilton Honors. Τόνισε επίσης ότι το 67% της πληρότητας των μονάδων της σε όλο τον κόσμο προέρχεται από μέλη του Hilton Honors, ενώ επεσήμανε τη μεγάλη σημασία της αμερικανικής αγοράς για τη χώρα μας, καθώς το τελευταίο πεντάμηνο περισσότεροι από 500.000 Αμερικανοί επισκέφτηκαν την Ελλάδα.

«Έχουμε διαπιστώσει τη σημασία της ελληνική αγοράς που αποτελεί για εμάς στρατηγική αγορά- κλειδί», ανέφερε ο κ. Alan Mantin, Αντιπρόεδρος και υπεύθυνος για Ανάπτυξης για την περιοχή της Νότιας Ευρώπης του ομίλου. «Είναι πολύ σημαντικό για τη Hilton να έχει αυξανόμενη παρουσία στη χώρα. H Eλλάδα έχει σημαντικές ομοιότητες με την πατρίδα μου, την Ιταλία, με μικρότερες οικογενειακές επιχειρήσεις στο κομμάτι της φιλοξενίας. Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε επεκτείνει το ελληνικό χαρτοφυλάκιό μας με περισσότερα από 60 ξενοδοχεία σε λειτουργία ή υπό ανάπτυξη — με αρκετά νέα ανοίγματα προγραμματισμένα για το 2026 και έπειτα».

Επίσης, ο Ανδρέας Κουκάς, Senior Director, Development, Greece & Cyprus, Hilton, συμπλήρωσε: «Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τη δυναμική ανάπτυξη της Hilton στην Ελλάδα, σε στενή συνεργασία με τοπικούς ιδιοκτήτες και developers. Βλέπουμε μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης για διαφορετικά brands μας σε πολλούς προορισμούς, από τα πανέμορφα νησιά έως τα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Παρατηρούμε, επίσης, αυξανόμενο ενδιαφέρον για λιγότερο γνωστούς προορισμούς, με τα social media να ενισχύουν τη διάθεση για αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Είμαστε περήφανοι που συμβάλλουμε στην κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για υψηλής ποιότητας, αξιόπιστες και φιλικές επιλογές διαμονής που ανταποκρίνονται σε κάθε ταξιδιώτη και ανυπομονούμε για το μέλλον».



Επαναπροσδιορίζοντας την πολυτέλεια στην Ελλάδα

Τα επόμενα τέσσερα χρόνια, η Hilton πρόκειται να λανσάρει δύο από τα πιο πολυτελή brands της στην Ελλάδα, το Conrad Hotels & Resorts και το Waldorf Astoria Hotels & Resorts. Ανάμεσα στα νέα αυτά ανοίγματα ξεχωρίζει το πολυαναμενόμενο Conrad Athens The Ilisian, ένα τολμηρό νέο ξενοδοχείο που γράφει τη δική του ιστορία απέναντι στην παράδοση. Με 307 δωμάτια πλημμυρισμένα με φως και τον μεγαλύτερο αριθμό σουιτών στην Αθήνα, το ξενοδοχείο προσφέρει μια νέα διάσταση στη σύγχρονη πολυτέλεια, με πανοραμική θέα στην πόλη από κάθε γωνία. Παράλληλα, το Conrad Corfu αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του το 2026, ενισχύοντας την παρουσία της Hilton στα ελληνικά νησιά. Η Hilton ανακοίνωσε επίσης το Waldorf Astoria Scarlet Bay, που θα ανοίξει το 2029 στην Πελοπόννησο. Το resort θα διαθέτει 121 δωμάτια και σουίτες με θέα στη θάλασσα, καθώς και 13 επώνυμες βίλες.

Η επιστροφή του Hilton Hotels & Resorts

Το 2026 θα σηματοδοτήσει και την επιστροφή του εμβληματικού brand Hilton Hotels & Resorts στην Ελλάδα. Το Hilton Chania Old Town Resort & Spa θα ανοίξει εγκαίρως για τη θερινή σεζόν, σε προνομιακή τοποθεσία ανάμεσα στο ζωντανό κέντρο των Χανίων και την ηλιόλουστη ακτογραμμή τους. Το ξενοδοχείο, που θα λειτουργεί όλο τον χρόνο, θα διαθέτει 85 παραθαλάσσια δωμάτια και σουίτες, όλες με ιδιωτικές πισίνες και απεριόριστη θέα στο Αιγαίο. Οι επισκέπτες θα μπορούν να χαλαρώσουν στο spa των 600 τ.μ., να απολαύσουν το roof-top pool club, ή να ασκηθούν στο πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο τελευταίας τεχνολογίας.

Great Place to Work

Να σημειωθεί ότι αυτήν τη βδομάδα, η Hilton ανακηρύχθηκε για δεύτερη φορά μέσα σε τρία χρόνια το Νο1 Εργασιακό Περιβάλλον στον Κόσμο από τον οργανισμό Great Place to Work®, παραμένοντας στη λίστα για 10η συνεχόμενη χρονιά. Η εταιρεία ανακηρύχθηκε επίσης ο κορυφαίος εργοδότης στον τομέα της φιλοξενίας στη λίστα Fortune 100 Best Companies to Work For™ στην Ευρώπη και κατέλαβε την 1η θέση σε 18 χώρες, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ελβετία.

Travel with Purpose: Φιλοξενία με ουσία

Επίσης, όπως αναφέρθηκε, "η παρουσία της Hilton στην Ελλάδα στηρίζεται στη στρατηγική Travel with Purpose, που στοχεύει στη δημιουργία θετικού αντίκτυπου, προσφέροντας μακροπρόθεσμη αξία στους ανθρώπους, τα ξενοδοχεία και τις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία ευκαιριών για τους ανθρώπους, την προώθηση βιώσιμων μορφών διαμονής και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών μέσα από υπεύθυνη λειτουργία. Η Hilton καταγράφει και αξιολογεί τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο κάθε ενός από τα 9.000 ξενοδοχεία της παγκοσμίως μέσω του LightStay, του ιδιόκτητου και βραβευμένου συστήματός της για τη μέτρηση βιωσιμότητας."

Η Hilton (NYSE: HLT) διαθέτει χαρτοφυλάκιο 25 ξενοδοχειακών brands παγκόσμιας κλάσης, που περιλαμβάνει 9.000 μονάδες και πάνω από 1,3 εκατομμύρια δωμάτια σε 141 χώρες και περιοχές. Έχει υποδεχθεί περισσότερους από 3 δισεκατομμύρια επισκέπτες στην ιστορία της που ξεπερνά τα 100 χρόνια. Η εταιρεία έχει αναδειχθεί Νο.1 Κορυφαίος Εργοδότης στον Κόσμο από το Great Place to Work και το Fortune, ενώ έχει αναγνωριστεί ως παγκόσμιος ηγέτης στους Δείκτες Βιωσιμότητας Dow Jones. Η Hilton έχει εισαγάγει τεχνολογικές καινοτομίες αιχμής για τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών, όπως το Digital Key Share, οι αυτοματοποιημένες δωρεάν αναβαθμίσεις δωματίων και η δυνατότητα κράτησης συνδεόμενων δωματίων με επιβεβαίωση.

Οικονομικά στοιχεία

Να σημειωθεί ότι τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 421 εκατομμύρια δολάρια για το τρίτο τρίμηνο. Τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 976 εκατομμύρια δολάρια για το τρίτο τρίμηνο. Μάλιστα η εταρεία, ενέκρινε 33.000 νέα δωμάτια για ανάπτυξη κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, ανεβάζοντας τον αριθμό αυτό στο ρεκόρ 515.400 δωματίων στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, που αντιπροσωπεύει αύξηση 5% από τις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

Προστέθηκαν, δε, 24.800 δωμάτια στο σύστημά μας, με αποτέλεσμα 23.200 καθαρά επιπλέον δωμάτια για το τρίτο τρίμηνο, συμβάλλοντας σε καθαρή αύξηση μονάδων κατά 6,5% από τις 30 Σεπτεμβρίου 2024. Ανακοινώσε, επίσης, την κυκλοφορία μιας νέας μάρκας lifestyle, της Outset Collection by Hilton, τον Οκτώβριο του 2025.

Τον Οκτώβριο του 2025, δε, έφτασε, στο ορόσημο των 9.000 ακινήτων μας με το άνοιγμα του Signia by Hilton La Cantera Resort and Spa.

Με τις επαναγορές 2,8 εκατομμύρια κοινών μετοχών της Hilton κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, η συνολική απόδοση κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων, ανέβηκε στα 792 εκατομμύρια δολάρια για το τρίμηνο και στα 2.671 εκατομμύρια δολάρια για το έτος από σήμερα έως τον Οκτώβριο του 2025.

Το RevPAR για ολόκληρο το σύστημα για ολόκληρο το έτος 2025 προβλέπεται να παραμείνει σταθερό σε αύξηση 1,0% σε συγκρίσιμη και συναλλαγματικά ουδέτερη βάση σε σύγκριση με το 2024. Τα καθαρά κέρδη για ολόκληρο το έτος προβλέπεται να κυμανθούν μεταξύ 1.604 εκατομμυρίων δολαρίων και 1.625 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA για ολόκληρο το έτος προβλέπεται να κυμανθούν μεταξύ 3.685 εκατομμυρίων δολαρίων και 3.715 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η απόδοση κεφαλαίου για ολόκληρο το έτος 2025 προβλέπεται να είναι περίπου 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια.