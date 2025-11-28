Grecotel: Οι πυλώνες ανάπτυξης, το €1 δισεκ. επενδύσεις - Στο «ραντάρ» Αθήνα και 6 προορισμοί

Άνοιγμα στο real estate αλλά και νέες αναπτύξεις προορισμών με "βάση" τα 4.059 ιδιόκτητα στρέμματα παραθαλάσσιων εκτάσεων, πλάνο για νέα μονάδα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, αλλά και ενίσχυση παρουσίας σε 6 περιοχές περιλαμβάνει η στρατηγική της ιστορικής Grecotel με ορίζοντα το 2030.

Έτσι ο εμβληματικός και πρωτοπόρος όμιλος φιλοξενίας, με αφετηρία το 1975, οπότε και την εξαγορά από το Νίκο Δασκαλαντωνάκη, τότε, του ξενοδοχείου El Greco στο Ρέθυμνο, υλοποιεί από το 2021 ένα επενδυτικό πλάνο της τάξης του 1 δισεκ. ενώ παράλληλα σχεδιάζει επέκταση στο εξωτερικό.

«Εδώ και 50 χρόνια στην Grecotel θέλουμε να δημιουργούμε προορισμούς, εμπειρίες και συναισθήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά χθές η κ. Mάρι Δασκαλαντωνάκη διευθύνουσα σύμβουλος του ομίλου στην παρουσίαση με αφορμή τα 50 χρόνια από τη δημιουργία του ομίλου.

«Έχουμε ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο που φτάνει το 1 δισ. ευρώ σε 6 προορισμούς ανά την Ελλάδα ως το 2030», δήλωσε από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής κ. Νίκος Μπουσγολίτης περιγράφοντας, σε ενημερωτική συνάντηση στο μοναδικό Dolly της Οδού Μητροπόλεως στην Αθήνα, το στόχο για ανάπτυξη νέων προορισμών.

«Εχουμε υλοποιήσει μέχρι σήμερα 350 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 240 εκατ. εκατ. για εκσυγχρονισμό και 110 εκατ. ευρώ για νέα ακίνητα και αναπτύξεις. Στο πλαίσιο αυτού του επενδυτικού προγράμματος σχεδιάζεται και η ανάτπυξη στο εξωτερικό, με ανάπτυξη σε luxury resorts αλλά και branded τουριστικές κατοικίες» συμπλήρωσε.

Τα σχέδια

«Οι πυλώνες ανάπτυξης του ομίλου είναι τρεις, ο πρώτος είναι οι άνθρωποί μας, ο δεύτερος είναι το ίδιο το brand μας, το προϊόν της Grecotel που ισχυροποιείται διαρκώς, και ο τρίτος είναι η ακίνητη περιουσία μας», ανέφερε ο Ν. Μπουσγολίτης.

Με βάση την ενημέρωση της διοίκησης, 4.059 στρέμματα παραθαλάσσιων εκτάσεων αποτελούν μία πολύτιμη τράπεζα γης για νέες αναπτύξεις. «Αυτή η τράπεζα γης μας βοηθά να εξασφαλίζουμε τη μακροχρόνια ανάπτυξη του ομίλου», ανέφερε ο γενικός διευθυντής του ομίλου, με τμήμα των εν λόγω εκτάσεων να χρησιμοποιείται τα επόμενα χρόνια για νέες αναπτύξεις, αλλά και είσοδο στην αγορά της εξοχικής τουριστικής κατοικίας, έως το 2030.

Έξι προορισμοί και το κέντρο της Αθήνας

Ειδικότερα, όπως αναφέρθηκε, η στρατηγική του ομίλου επικεντρώνεται στην επέκταση μεγάλων αναπτύξεων, τη δημιουργία νέων μονάδων σε 6 προορισμούς- Κρήτη, Κέρκυρα, Κω, Πελοπόννησο, Θράκη-, νέα ξενοδοχειακά πολυτελή brands και είσοδο στην αγορά της εξοχικής τουριστικής κατοικίας.

Και στο ιστορικό κέντρο των Αθηνών αναμένεται να αναπτύξει η Grecotel μία τρίτη μονάδα, όπου ήδη έχει τη δική του λαμπρή πορεία το πολυβραβευμένο “The Dolli’’ στην οδό Μητροπόλεως. Σε ρότα αναβάθμισης βαδίζει και η έτερη μονάδα στην Αθήνα, το Grecotel Pallas Athena στην πλατεία Κοτζιά. Όπως ανέφεραν χθές τα στελέχη του ομίλου, η ανάπτυξη νέων μονάδων σε Πελοπόννησο, Κρήτη, Κέρκυρα και Κω ενισχύει περαιτέρω την παρουσία του σε κομβικούς προορισμούς, αναβαθμίζοντας το συνολικό τουριστικό προϊόν και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Εναλλακτικοί προορισμοί

Στο μεταξύ η Grecotel επενδύει σε εν πολλοίς άγνωστους μέχρι σήμερα προορισμούς. Στο “μάτι”, με βάση τα στελέχη της έχει και την ορεινή Ελλάδα, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη, εκεί που έχει παρουσία, όπως η Αλεξανδρούπολη, με σημαντική προοπτική, λόγω Τούρκων επισκεπτών αλλά και της ανάπτυξης του λιμένος. Στην Αλεξανδρούπολη, λοιπόν, προχωρά σε ριζική ανακαίνιση του ιστορικού Astir Palace, που ανοίγει τις πύλες του τον προσεχή Απρίλιο. Από την 1η Μαίου του 2026 ανοίγει, επίσης, πλήρως αναβαθμισμένη και η νέα μονάδα στην Καλαμάτα μετά από επένδυση ύψους 15 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι η Κρήτη και η Κέρκυρα, οι πλέον ώριμοι προορισμοί, παράγουν το 57% του συνολικού κύκλου εργασιών, ενώ Μεγάλη Βρετανία και Γερμανία συνεχίζουν να αποτελούν τις σημαντικότερες αγορές, συνεισφέροντας το 44% των εσόδων.

Η οικονομική εικόνα

Με βάση τη διοίκηση, μάλιστα, η επέτειος συμπίπτει «με μία από τις ισχυρότερες χρονιές στην ιστορία του ομίλου, με ιδιαίτερα αυξημένη επισκεψιμότητα και ενισχυμένες οικονομικές αποδόσεις», σύμφωνα με τη διοίκηση. Λειτουργώντας σήμερα 40 ξενοδοχεία και resorts με 25.000 κλίνες σε 15 προορισμούς και 200 σημεία εστίασης, ο όμιλος Grecotel το 2025 κατέγραψε κύκλο εργασιών 413 εκατ. ευρώ.

Το 2025, η Grecotel υποδέχθηκε 425.300 επισκέπτες από 190 χώρες, εκ των οποίων το 30% είναι επαναλαμβανόμενοι, 343.000 μέλη του προγράμματος επιβράβευσης, καταγράφοντας πάνω από 2,31 εκατ. διανυκτερεύσεις επισκεπτών και 925.500 διανυκτερεύσεις δωματίων.

Ο όμιλος απασχολεί 7.500 εργαζομένους, εκ των οποίων το 80% Έλληνες, «αποτελώντας τον μεγαλύτερο εργοδότη του ελληνικού τουρισμού», όπως ανέφερε ο κ. Μπουσγολίτης, με 49% γυναίκες και ανθρώπινο δυναμικό από 52 εθνικότητες. «Έχουμε πολλά παραδείγματα επαγγελματιών που ξεκίνησαν την πρώτη τους δουλειά στην Grecotel και εξελίχθηκαν μέσα στον όμιλο».

Κάθε χρόνο, περισσότερα από 550 internships ενισχύουν την ανάπτυξη νέων επαγγελματιών, ενώ το 30% των θέσεων καλύπτεται από τις τοπικές κοινωνίες, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική σύνδεση της Grecotel με την περιφερειακή ανάπτυξη.

Ισχυρό αποτύπωμα

Στην 50ετία της παρουσίας του στο χώρο της ελληνικής φιλοξενίας, ο όμιλος έχει συμβάλλει, σύμφωνα με τους επιτελείς του, πάνω από 2,8 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ της «κι επιπλέον, η GRECOTEL συμμετέχει διαχρονικά στα τοπικά οικοσυστήματα, στηρίζοντας τοπικούς παραγωγούς, νοσοκομεία και κέντρα υγείας, εκπαιδευτικά ιδρύματα, πολιτιστικούς οργανισμούς. Αναπόσπαστο κομμάτι αποτελούν επίσης το περιβάλλον και η βιωσιμότητα».

Από το πρώτο ξενοδοχείο που θεμελίωσε ο ιδρυτής της Νίκος Δασκαλαντωνάκης στο Ρέθυμνο το 1975, η Grecotel διατηρώντας την έδρα της στη γενέτειρά της, την Κρήτη, εξελίχθηκε στον κορυφαίο ελληνικό όμιλο φιλοξενίας δραστηριοποιούμενο μέσω 80 εταιρειών. Κρατώντας σταθερά ψηλά τη σημαία της ελληνικής φιλοξενίας μπαίνει στη δεύτερη 50ετία της ιστορίας της, αφοσιωμένη στη διαμόρφωση του μέλλοντος και τη διαρκή αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.