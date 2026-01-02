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Ποιες ταξιδιωτικές τάσεις θα επικρατήσουν το 2026
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21:59 - 02 Ιαν 2026

Ποιες ταξιδιωτικές τάσεις θα επικρατήσουν το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Φέτος, οι ταξιδιώτες στράφηκαν σε εναλλακτικές τάσεις, όπως το «forest bathing» και τον «νυχτερινό τουρισμό» (noctotourism), εξερευνώντας προορισμούς μακριά από τα συνηθισμένα. Πολύ λίγα αναμένεται να αλλάξουν το 2026, σύμφωνα με τους ειδικούς αναφέρει το CNBC.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, η Airbnb έδωσε στη δημοσιότητα τις ταξιδιωτικές της προβλέψεις για το 2026. «Οι ταξιδιώτες θα επιδιώξουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τον χρόνο των διακοπών τους, επιλέγοντας αυθεντικές και βιωματικές εμπειρίες», ανέφερε η εταιρεία.

«Υπάρχει η επιθυμία οι άνθρωποι να βγουν έξω, να απομακρυνθούν από τα κινητά τους, να αποσυνδεθούν, να βυθιστούν στον πολιτισμό και να συνδεθούν πραγματικά με τους ανθρώπους σε τοπικό και προσωπικό επίπεδο», δήλωσε στο CNBC Make It η Natalie Shalk, Senior Editorial Lead της Airbnb.

«Πολλές από αυτές τις τάσεις τις έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν, αλλά πλέον είναι ξεκάθαρα ριζωμένες στην αυθεντική, βιωματική ταξιδιωτική εμπειρία. Αυτό αντικατοπτρίζει την ανάγκη του κόσμου να επιστρέψει στον πραγματικό κόσμο και να δημιουργήσει αληθινές ανθρώπινες συνδέσεις».

Οι ταξιδιωτικές προβλέψεις της Airbnb για το 2026

Η Gen Z επιλέγει σύντομα ταξίδια

Η Airbnb διαπίστωσε ότι η Gen Z πραγματοποιεί διεθνή ταξίδια διάρκειας μίας έως δύο ημερών, σε μεγάλο βαθμό χάρη στη viral τάση του TikTok με τα «day trips».

«Η Gen Z κάνει γρήγορες αποδράσεις και δεν περιμένει απαραίτητα να έχει εβδομάδες άδειας. Αντίθετα, επιλέγει μονοήμερα ή διήμερα ταξίδια, γεμάτα πολιτιστικές εμπειρίες», εξηγεί η Shalk.

«Αυτό δείχνει την ανάγκη να ανακαλύπτουν νέους προορισμούς που προσφέρουν αυθεντικές εμπειρίες και όχι απλώς τα κλασικά τουριστικά πακέτα».

Η έκθεση δείχνει ότι οι νέοι προτιμούν ζωντανές πόλεις αντί για χαλαρούς παραθαλάσσιους προορισμούς.

Οι δημοφιλέστερες πόλεις για τη Gen Z, βάσει εσωτερικών δεδομένων αναζητήσεων της Airbnb (Γ’ τρίμηνο 2025 για ταξίδια το 2026, σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο 2024), είναι:

  • Μπουένος Άιρες, Αργεντινή
  • Μπουσάν, Νότια Κορέα
  • Ζοάο Πεσόα, Βραζιλία
  • Κο Σαμούι, Ταϊλάνδη
  • Μασεϊό, Βραζιλία
  • Μαρακές, Μαρόκο
  • Πόλη του Μεξικού, Μεξικό
  • Νακάνο, Ιαπωνία
  • Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο
  • Στοκχόλμη, Σουηδία

Η Πόλη του Μεξικού, μία από τις αρχαιότερες πρωτεύουσες στον κόσμο, με πληθυσμό περίπου 22 εκατομμύρια, είναι η πολυπληθέστερη πόλη του δυτικού ημισφαιρίου. Φιλοξενεί σημαντικά αξιοθέατα όπως το Μουσείο Φρίντα Κάλο, τον Μητροπολιτικό Καθεδρικό Ναό και το Εθνικό Παλάτι, ενώ σε κοντινή απόσταση βρίσκονται οι αρχαίες πυραμίδες του Τεοτιχουακάν.

Η φύση και τα εθνικά πάρκα παραμένουν στο επίκεντρο

Η Airbnb κατέγραψε αυξημένο ενδιαφέρον για εθνικά πάρκα παγκοσμίως. Αν και η φύση ήταν κορυφαία τάση το 2025, το 2026 παρατηρείται ακόμη μεγαλύτερη άνοδος.

«Οι άνθρωποι θέλουν να αποφεύγουν τον συνωστισμό, αλλά να απολαμβάνουν την εμπειρία της υπαίθρου», σημειώνει η Shalk.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι αναζητήσεις για διαμονή «κοντά σε εθνικό πάρκο» στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 35% για το 2026. Οι εμπειρίες στη φύση και σε εξωτερικούς χώρους είναι η πιο δημοφιλής κατηγορία κρατήσεων στην πλατφόρμα.

1.Προορισμοί στις ΗΠΑ

  • Εθνικό Πάρκο Acadia
  • Jackson Hole, Ουαϊόμινγκ (κοντά στο Grand Teton)
  • Εθνικό Πάρκο Shenandoah
  • Great Smoky Mountains National Park
  • Yosemite National Park

2. Διεθνείς προορισμοί

  • Κρήτη, Ελλάδα (κοντά στο Φαράγγι της Σαμαριάς)
  • Γκόα, Ινδία (κοντά στο Bhagwan Mahaveer Sanctuary και Mollem National Park)
  • Σαρδηνία, Ιταλία (κοντά στο Εθνικό Πάρκο Gennargentu)
  • Τζακάρτα, Ινδονησία (κοντά στο Ujung Kulon National Park)

Ο τουρισμός εκδηλώσεων ήρθε για να μείνει

Οι ταξιδιώτες οργανώνουν τα ταξίδια τους γύρω από μεγάλα πολιτιστικά και αθλητικά γεγονότα, όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο, οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, το Coachella και το Καρναβάλι.

Το 65% των κορυφαίων αναζητήσεων για το 2026 συμπίπτει με μεγάλες παγκόσμιες διοργανώσεις. Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2026 θα διεξαχθούν στο Μιλάνο και την Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου.

Άνοδος στα σόλο ταξίδια

Το σόλο ταξίδι συνεχίζει να κερδίζει έδαφος, με τους ταξιδιώτες να αναζητούν πιο αργούς ρυθμούς και στοχαστικές εμπειρίες, μακριά από τις μεγάλες πόλεις.

Δημοφιλείς προορισμοί για σόλο ταξιδιώτες το 2026:

  • Αλγκάρβε, Πορτογαλία
  • Κόστα ντελ Σολ, Ισπανία
  • Florida Keys, ΗΠΑ
  • Idyllwild, Καλιφόρνια
  • Ινβερνές, Σκωτία
  • Ιζέρ, Γαλλία
  • Λα Αλταγκράσια, Δομινικανή Δημοκρατία
  • Ορεινή Βόρεια Καρολίνα, ΗΠΑ
  • Τρόμσο, Νορβηγία

Ταξίδια με επίκεντρο τη γαστρονομία

Οι εμπειρίες φαγητού και ποτού είναι από τις πιο δημοφιλείς στην Airbnb, με τον οινοτουρισμό να σημειώνει άνοδο. Τα social media παίζουν καθοριστικό ρόλο, εμπνέοντας τους ταξιδιώτες να επισκεφθούν φημισμένα αρτοποιεία και να συμμετάσχουν σε βιωματικά μαθήματα μαγειρικής.

1.Οινοτουριστικοί προορισμοί

  • Μπανγκαλόρ, Ινδία
  • Finger Lakes, Νέα Υόρκη
  • Μελβούρνη, Αυστραλία
  • Traverse City, Μίσιγκαν
  • Var, Γαλλία

2. Προορισμοί αρτοποιίας

  • Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
  • Λισαβόνα, Πορτογαλία
  • Παρίσι, Γαλλία
  • Ταϊπέι, Ταϊβάν
  • Τόκιο, Ιαπωνία

Η Γαλλία παραμένει η «πρωτεύουσα της ζαχαροπλαστικής», με χιλιάδες φούρνους και ζαχαροπλαστεία, όπου το ψωμί παρασκευάζεται υποχρεωτικά επιτόπου για να φέρει τον τίτλο «boulangerie».

Τελευταία τροποποίηση στις 02/01/2026 - 22:25
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