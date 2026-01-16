Τουρισμός στην ΕΕ: Ιστορικό ρεκόρ διανυκτερεύσεων το 2025 με 3,08 δισ. διανυκτερεύσεις

Οι διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασαν σε ιστορικό υψηλό το 2025, αγγίζοντας τα 3,08 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Η αύξηση αυτή αντιστοιχεί σε 61,5 εκατομμύρια επιπλέον διανυκτερεύσεις, ή 2% σε σχέση με το 2024.

Η άνοδος οφείλεται κυρίως στους διεθνείς επισκέπτες, που κατέγραψαν 46,1 εκατομμύρια περισσότερες διανυκτερεύσεις, ενώ οι εγχώριοι ταξιδιώτες συνέβαλαν με πιο ήπιο ρυθμό, 15,4 εκατομμύρια περισσότερες διανυκτερεύσεις. Συνολικά, η τουριστική δραστηριότητα στην ΕΕ διαμορφώθηκε σχεδόν ισόρροπα, με τους διεθνείς επισκέπτες να αντιστοιχούν στο 49% και τους εγχώριους στο 51% των συνολικών διανυκτερεύσεων.

Τύποι καταλυμάτων

Όσον αφορά τον τύπο καταλύματος, τα ξενοδοχεία και τα παρόμοια καταλύματα συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο όγκο, με 1,9 δισ. διανυκτερεύσεις (63% του συνόλου). Ακολούθησαν:

Τουριστικές κατοικίες και λοιπά καταλύματα βραχείας διαμονής: 743 εκατομμύρια (24%)

Κάμπινγκ: 413 εκατομμύρια (13%)

Ανάπτυξη ανά χώρα

Σχεδόν όλες οι χώρες της ΕΕ κατέγραψαν αύξηση στις διανυκτερεύσεις σε σύγκριση με το 2024. Τις μεγαλύτερες αυξήσεις παρουσίασαν:

Μάλτα: +10%

Πολωνία: +7%

Λετονία: +6%

Αντίθετα, μικρές μειώσεις σημειώθηκαν στη:

Ρουμανία: -1%

Ιρλανδία: -2%

Στην Ελλάδα, οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν λίγο πάνω από 2%, πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ανάκαμψη του τουρισμού.

Τα στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν ότι ο ευρωπαϊκός τουρισμός το 2025 κατέγραψε τις υψηλότερες επιδόσεις των τελευταίων ετών, με τη δυναμική να υποστηρίζεται από τις διεθνείς αφίξεις αλλά και την εγχώρια ζήτηση, ενισχύοντας την οικονομία και τις θέσεις εργασίας στον κλάδο των καταλυμάτων και των υπηρεσιών φιλοξενίας.