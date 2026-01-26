Κεφαλογιάννη: Επιβάτιδα στην πρεμιέρα της πρώτης απευθείας πτήσης Αθήνα - Νέο Δελχί

Νέα σελίδα στις αεροπορικές και τουριστικές σχέσεις Ελλάδας και Ινδίας ανοίγει σήμερα με την πραγματοποίηση της πρώτης απευθείας πτήσης της IndiGo Airlines, που συνδέει την Αθήνα με το Νέο Δελχί. Η πτήση αναχώρησε στις 16:00, με επιβάτιδα την Υπουργό Τουρισμού, κα Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία μεταβαίνει στην ινδική πρωτεύουσα στο πλαίσιο επίσκεψης εργασίας.

Στην πτήση επιβαίνει και ο Διευθύνων Σύμβουλος της IndiGo Airlines, κ. Pieter Elbers, ο οποίος βρέθηκε στην Αθήνα με αφορμή την έναρξη της νέας αεροπορικής σύνδεσης. Η παρουσία του υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η εταιρεία στην ελληνική αγορά, αλλά και τη δυναμική που αποκτά η Ελλάδα ως πύλη σύνδεσης με την ευρύτερη περιοχή της Νότιας Ασίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Elbers είχε πρόσφατα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης της διεθνούς αεροπορικής συνδεσιμότητας της χώρας και της περαιτέρω εμβάθυνσης των σχέσεων Ελλάδας – Ινδίας στον τομέα του τουρισμού.

Η Υπουργός Τουρισμού θα παραμείνει στο Νέο Δελχί για 24 ώρες, με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες τουριστικές αγορές παγκοσμίως. Στο πλαίσιο της επίσκεψης έχει προγραμματιστεί διμερής συνάντηση με τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού της Ινδίας, με αντικείμενο τη διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας για την προβολή της Ελλάδας, αλλά και τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν στη διευκόλυνση των ταξιδιών, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων visa.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε χρονική συγκυρία κατά την οποία η Ελλάδα προχωρά, εντός του 2026, στο άνοιγμα νέων ελληνικών προξενείων στη Βομβάη και τη Μπανγκαλόρ, ενισχύοντας περαιτέρω τους διπλωματικούς και τουριστικούς δεσμούς με την Ινδία.

Παράλληλα, η κα Κεφαλογιάννη θα έχει συναντήσεις εργασίας με τουριστικούς πράκτορες, πρωτοβουλία της Ελληνικής Πρεσβείας στο Νέο Δελχί, επαφές με τη Διοίκηση της IndiGo Airlines, καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους ινδικών μέσων ενημέρωσης.

Η Ινδία αναδεικνύεται σε αγορά αυξανόμενης στρατηγικής σημασίας για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς ο εξερχόμενος τουρισμός καταγράφει σταθερή άνοδο και η ταξιδιωτική δαπάνη των Ινδών επισκεπτών κινείται σε υψηλά επίπεδα. Στόχος του Υπουργείου Τουρισμού είναι η αξιοποίηση της νέας απευθείας αεροπορικής σύνδεσης για τη διαμόρφωση μιας οργανωμένης και σταθερής ροής επισκεπτών προς τη χώρα.

Στο πολιτιστικό σκέλος της επίσκεψης, η Υπουργός Τουρισμού θα επισκεφθεί την έκθεση «Ghika: A Journey to India», που φιλοξενείται στην National Gallery of Modern Art, εντάσσοντας τον ελληνικό πολιτισμό στον ευρύτερο σχεδιασμό εξωστρέφειας και ενίσχυσης της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας.