Κεφαλογιάννη: Επαφές με τους CEO tης TUI Group και της Jet2 Holidays - Υψηλή η ζήτηση για την Ελλάδα

Με τον CEO της TUI Group, κ. Sebastian Ebel, είχε διαδικτυακή συνάντηση η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη, στο πλαίσιο επαφών με τους κορυφαίους τουριστικούς οργανισμούς για την αποτίμηση της μέχρι τώρα πορείας των κρατήσεων για το 2026.

Κατά τη συνάντηση με την TUI Group επιβεβαιώθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση, η ιδιαίτερα θετική πορεία της Ελλάδας στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου, με τα ανώτατα στελέχη να επισημαίνουν ότι η χώρα μας καταγράφει εξαιρετικές επιδόσεις και ισχυρή ζήτηση για την επόμενη τουριστική περίοδο.

Από πλευράς TUI Group συμμετείχαν, επιπλέον, ο κ. Thomas Ellerbeck (Member of the Group Executive Committee), ο κ. Tomasz Pączek (Group Director Policy) και ο κ. Vincent Snaeuwaert (Head of Government Relations – Destination).

Η Υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε τη σημασία της μακρόχρονης συνεργασίας του Υπουργείου με την TUI, τονίζοντας ότι στόχος είναι ο εμπλουτισμός της τουριστικής προσφοράς της χώρας, το άνοιγμα νέων προορισμών, η προσέλκυση διαφορετικών αγορών-στόχων και η ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας του ελληνικού τουρισμού.

Συζητήθηκαν, επίσης, θέματα που αφορούν στη στενότερη συνεργασία σε ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης των προορισμών.

Επιπλέον, η Υπουργός πραγματοποίησε διαδικτυακή συνάντηση με τον CEO της Jet2 Holidays κ. Steve Heapy και ανώτατα στελέχη διοίκησης του μεγάλου αυτού οργανισμού.

Από την Jet2 συμμετείχαν επίσης ο κ. David Neill (Corporate Affairs and Sustainability Director) και ο κ. Jacob Bramey (Airports & Tourism Organisations General Manager).

Κατά τη συνάντηση με την Jet2 επιβεβαιώθηκε η ισχυρή δυναμική της ζήτησης για την Ελλάδα, καθώς μάλιστα ο βρετανικός tour operator αυξάνει την διαθεσιμότητα θέσεων κατά 15% για το 2026, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Σημειώνεται, ότι στο πρόγραμμα του ταξιδιωτικού οργανισμού έχουν προστεθεί νέοι ελληνικοί προορισμοί και συγκεκριμένα η Σάμος, η Κεφαλονιά, το Μεγανήσι και η Αρχαία Ολυμπία, ενώ αυξάνονται οι πτήσεις της αεροπορικής εταιρείας jet2.com προς τα Χανιά.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν επιπλέον ζητήματα που αφορούν στην περαιτέρω επέκταση των προγραμμάτων διακοπών και του πτητικού έργου της εταιρείας προς νέους προορισμούς και για μεγαλύτερη διάρκεια του έτους.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν η Πρόεδρος του ΕΟΤ κα Αγγελική Βαρελά και ο ειδικός σύμβουλος της Υπουργού κος Κωνσταντίνος Ζήκος.