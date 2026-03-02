ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κεφαλογιάννη: Επαφές με τους CEO tης TUI Group και της Jet2 Holidays - Υψηλή η ζήτηση για την Ελλάδα
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
23:45 - 02 Μαρ 2026

Κεφαλογιάννη: Επαφές με τους CEO tης TUI Group και της Jet2 Holidays - Υψηλή η ζήτηση για την Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με τον CEO της TUI Group, κ. Sebastian Ebel, είχε διαδικτυακή συνάντηση η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη, στο πλαίσιο επαφών με τους κορυφαίους τουριστικούς οργανισμούς για την αποτίμηση της μέχρι τώρα πορείας των κρατήσεων για το 2026.

Κατά τη συνάντηση με την TUI Group επιβεβαιώθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση, η ιδιαίτερα θετική πορεία της Ελλάδας στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου, με τα ανώτατα στελέχη να επισημαίνουν ότι η χώρα μας καταγράφει εξαιρετικές επιδόσεις και ισχυρή ζήτηση για την επόμενη τουριστική περίοδο.

Από πλευράς TUI Group συμμετείχαν, επιπλέον, ο κ. Thomas Ellerbeck (Member of the Group Executive Committee), ο κ. Tomasz Pączek (Group Director Policy) και ο κ. Vincent Snaeuwaert (Head of Government Relations – Destination).

Η Υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε τη σημασία της μακρόχρονης συνεργασίας του Υπουργείου με την TUI, τονίζοντας ότι στόχος είναι ο εμπλουτισμός της τουριστικής προσφοράς της χώρας, το άνοιγμα νέων προορισμών, η προσέλκυση διαφορετικών αγορών-στόχων και η ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας του ελληνικού τουρισμού.

Συζητήθηκαν, επίσης, θέματα που αφορούν στη στενότερη συνεργασία σε ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης των προορισμών.

Επιπλέον, η Υπουργός πραγματοποίησε διαδικτυακή συνάντηση με τον CEO της Jet2 Holidays κ. Steve Heapy και ανώτατα στελέχη διοίκησης του μεγάλου αυτού οργανισμού.

Από την Jet2 συμμετείχαν επίσης ο κ. David Neill (Corporate Affairs and Sustainability Director) και ο κ. Jacob Bramey (Airports & Tourism Organisations General Manager).

Κατά τη συνάντηση με την Jet2 επιβεβαιώθηκε η ισχυρή δυναμική της ζήτησης για την Ελλάδα, καθώς μάλιστα ο βρετανικός tour operator αυξάνει την διαθεσιμότητα θέσεων κατά 15% για το 2026, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Σημειώνεται, ότι στο πρόγραμμα του ταξιδιωτικού οργανισμού έχουν προστεθεί νέοι ελληνικοί προορισμοί και συγκεκριμένα η Σάμος, η Κεφαλονιά, το Μεγανήσι και η Αρχαία Ολυμπία, ενώ αυξάνονται οι πτήσεις της αεροπορικής εταιρείας jet2.com προς τα Χανιά.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν επιπλέον ζητήματα που αφορούν στην περαιτέρω επέκταση των προγραμμάτων διακοπών και του πτητικού έργου της εταιρείας προς νέους προορισμούς και για μεγαλύτερη διάρκεια του έτους.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν η Πρόεδρος του ΕΟΤ κα Αγγελική Βαρελά και ο ειδικός σύμβουλος της Υπουργού κος Κωνσταντίνος Ζήκος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κεφαλογιάννη: Η Αθήνα «ανοικτή» σε νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, συνεργασίες και ευκαιρίες
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Κεφαλογιάννη: Η Αθήνα «ανοικτή» σε νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, συνεργασίες και ευκαιρίες

Τι αλλάζει με το νέο Χωροταξικό Τουρισμού στις βραχυχρόνιες μισθώσεις
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τι αλλάζει με το νέο Χωροταξικό Τουρισμού στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

UniCredit: Δεν αναμένεται πλήρης έλεγχος της Commerzbank στο βασικό σενάριο της συμφωνίας
Επιχειρήσεις

UniCredit: Δεν αναμένεται πλήρης έλεγχος της Commerzbank στο βασικό σενάριο της συμφωνίας

Έκθεση Oxfam: Εκτοξεύονται οι απολαβές των CEO, ενώ οι μισθοί εργαζομένων μένουν στάσιμοι ή μειώνονται
Εργασιακά

Έκθεση Oxfam: Εκτοξεύονται οι απολαβές των CEO, ενώ οι μισθοί εργαζομένων μένουν στάσιμοι ή μειώνονται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
07/06/2026 - 23:48

Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Δένδια στην Κύπρο

Ειδήσεις
07/06/2026 - 23:18

Κύματα πυραύλων από το Ιράν στο Ισραήλ - Αντίποινα σε αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό

Ειδήσεις
07/06/2026 - 22:00

Τραμπ κατά δημοσιογράφου του NBC: «Ή είσαι διεφθαρμένη ή ηλίθια» δήλωσε και αποχώρησε

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:53

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο-μαμούθ €270.000 σε 55χρονο για εγκατάλειψη εννέα γατιών στην Καλαμαριά

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:45

Σύλληψη Παλαιστίνιου στην Κρήτη: Ισραηλινές αναφορές για δίκτυα Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:35

Στο Λονδίνο ο Ζελένσκι για κρίσιμες συνομιλίες ενώ η Ουκρανία δέχεται σφοδρά ρωσικά πλήγματα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
07/06/2026 - 21:20

Aγρότες: Ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση 15% στην αγορά λιπασμάτων – Ποιο διάστημα καλύπτει

Ειδήσεις
07/06/2026 - 20:45

Πληθωρισμός και πετρέλαιο πιέζουν την ΕΚΤ: Προς αύξηση επιτοκίων την Πέμπτη 11/6

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
07/06/2026 - 20:15

ΕΦΕΤ: Η ασφάλεια τροφίμων ως θεμελιώδες δικαίωμα – Έμφαση στον ρόλο της επιστήμης και της πρόληψης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 20:11

Τουρνάς από Βόρεια Εύβοια: Διαρκή παρακολούθηση του φαινομένου – Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι

Ειδήσεις
07/06/2026 - 19:50

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την εκεχειρία: Ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό και απειλές από Τεχεράνη

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 19:15

Banco BPM: Πρόταση-μαμούθ για συγχώνευση «ίσου προς ίσο» με τη Monte dei Paschi

Ειδήσεις
07/06/2026 - 18:45

Βόρεια Εύβοια: Κανονικά αύριο 8/6 οι Πανελλαδικές – Κλειστά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσιο Προκοπίου

Πολιτική
07/06/2026 - 18:32

Δημοσκόπηση Marc: Η ΝΔ πρώτη με 30,8% – Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ

Εμπορεύματα
07/06/2026 - 18:10

OPEC+: Απόφαση για τέταρτη διαδοχική αύξηση πετρελαίου μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Αυτοδιοίκηση
07/06/2026 - 17:45

Υπόθεση Πολεοδομίας Κηφισιάς: «Είχαμε ήδη εντοπίσει τις δυσλειτουργίες», λέει ο Δήμος

Ειδήσεις
07/06/2026 - 17:21

CNBC για Πόλεμο Ιράν–ΗΠΑ: Οι 100 ημέρες που αναδιαμόρφωσαν αγορές, ενέργεια και οικονομίες

Ειδήσεις
07/06/2026 - 16:55

Axios: Η Καμάλα Χάρις στη Λουιζιάνα με φόντο τις εκλογικές περιφέρειες και τις ζυμώσεις για το 2028

Ειδήσεις
07/06/2026 - 16:20

Ανησυχία για τις ισχυρές δονήσεις στη Β. Εύβοια: Επιτόπου ο Τουρνάς για την αποτίμηση της κατάστασης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/06/2026 - 15:59

Νέο ιστορικό υψηλό για το «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Ξεπέρασαν τα 12,2 εκατ. οι επιβάτες στο πρώτο πεντάμηνο

Πολιτική
07/06/2026 - 15:30

Καρανίκας: «Παρακμή και σήψη» – Σφοδρή επίθεση σε Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ για «κείμενα Άρλεκιν»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 15:00

Κατσαφάδος: Τελεσίγραφο έως 15/6 για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Πρόστιμα μέσω ΑΑΔΕ και εντατικοί έλεγχοι

ΥΔΡΕΥΣΗ
07/06/2026 - 14:30

Χαρακόπουλος: Από τον Νείλο στον Αχελώο – Προειδοποιήσεις για «πολέμους του νερού» και την απειλή της ερημοποίησης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:59

Αλβανία: Ο Ράμα υπερασπίζεται την επένδυση Κούσνερ 1,4 δισ. ευρώ εν μέσω μαζικών αντιδράσεων για τη Νάρτα

Πολιτική
07/06/2026 - 13:30

Ανδρουλάκης από Αρκαλοχώρι: Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:07

Σεισμός 5,2 και 4,8 Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια: Ζημιές σε σπίτια και κατολισθήσεις

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 12:59

British Airways: Το αυξημένο κόστος καυσίμων φέρνει νέο κύμα ανατιμήσεων στα εισιτήρια

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:45

Στενά του Ορμούζ και πετρέλαιο: OPEC+ σε κρίσιμη συνεδρίαση χωρίς ισχυρά «όπλα»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:21

Χανιά: Σύλληψη 56χρονου Γερμανού που φωτογράφιζε το στρατιωτικό αεροδρόμιο

Πολιτική
07/06/2026 - 12:15

Τσουκαλάς: Η Ελλάδα του 2030 δεν μπορεί να προκύψει από μια αποτυχημένη κυβέρνηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ