Τουρισμός: Αμείωτη η ζήτηση από τον Καναδά – Ο ρόλος της Air Canada

Αμείωτη παραμένει η ζήτηση από τη Νότια Ευρώπη για ταξίδια προς τη Βόρεια Αμερική και βεβαίως από τον Καναδά προς την Ελλάδα. Την ίδια ώρα, οι επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή είναι ακόμη νωρίς για να αποτυπωθούν με σαφή αριθμητικά δεδομένα, την ώρα που η επιβατική κίνηση μεταξύ Καναδά και ΗΠΑ εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης, λόγω του κλίματος που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα μεταξύ των δύο χωρών.

Αυτά ανέφερε ο Stefano Casaregola, Regional Manager Italy, Greece & Cyprus της Air Canada, κατά την παρουσίαση του φετινού προγράμματος πτήσεων από και προς την Αθήνα, υπογραμμίζοντας τη δυναμική των δρομολογίων του μεγαλύτερου καναδικού αερομεταφορέα.

Η ζήτηση από τη Ν. Ευρώπη - Ενισχυμένη παρουσία στην Αθήνα

Συνολικά, όπως αναφέρθηκε, η ζήτηση από τη Νότια Ευρώπη παρουσιάζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, με τις προσφερόμενες θέσεις να καταγράφουν αύξηση. Έτσι, στις 435.000 είναι οι προσφερόμενες θέσεις για ταξίδια από και προς τον Καναδά την περίοδο Μαρτίου-Νοεμβρίου 2026, με ποσοστό ανόδου στο +8,8% από το 2025. Από το 2025/2024 η αύξηση ήταν στο +5,2%.

Η Air Canada, που διατηρεί και πτήσεις κοινού κωδικού με την Aegean Airlines, ξεκινά τη θερινή περίοδο 2026 νωρίτερα, επιμηκύνοντας, όπως αναφέρθηκε, ουσιαστικά τη σεζόν στην Αθήνα. Οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται από τον Μάρτιο έως και τον Νοέμβριο, με την πρώτη πτήση να προγραμματίζεται για τις 6 Μαρτίου.

Με βάση τους εκπροσώπους της Air Canada, η αυξημένη χωρητικότητα αντανακλά την εμπιστοσύνη της εταιρείας στην ελληνική αγορά, ενώ η στρατηγική της εστιάζει στην ενίσχυση παρουσίας σε αγορές όπου ήδη δραστηριοποιείται, όπως η Ελλάδα, παράλληλα με την ανανέωση και ενίσχυση του στόλου της, που αριθμεί πλέον περισσότερα από 350 αεροσκάφη.

Ιδιαίτερη σημασία, πάντως, για το «στίγμα» της εταιρείας στο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος έχει το γεγονός ότι το 30% της κίνησης από τις ΗΠΑ προς την Ελλάδα διακινείται μέσω της Air Canada, στοιχείο που συνδέεται άμεσα με την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας, όπως τονίστηκε, η εικόνα για τις αερομεταφορές παραμένει θετική για τη γραμμή Αθήνα – Καναδάς, με τη ζήτηση να επιδεικνύει ανθεκτικότητα και τη στρατηγική των εταιρειών να εστιάζει στην επιμήκυνση της σεζόν και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών.

Κατά την αιχμή της θερινής περιόδου, οι πτήσεις Μόντρεαλ - Αθήνα θα πραγματοποιούνται έως και 10 φορές εβδομαδιαίως, ενώ οι πτήσεις Τορόντο - Αθήνα έως και 11 φορές εβδομαδιαίως.

Ισχυρές επιδόσεις το 2025

Σημειώνεται ότι, με βάση όσα ανέφερε, κατά την παρουσίαση το μεσημέρι της Τρίτης σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, η Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, το 2025 η Air Canada διακίνησε 366.000 επιβάτες στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, καταγράφοντας αύξηση 7,3% σε σύγκριση με το 2024 και άνοδο 75% σε σχέση με την προ πανδημίας περίοδο.

Η συνολική απευθείας κίνηση μεταξύ Καναδά και Αθήνας ανήλθε σε 445.000 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 6% έναντι του προηγούμενου έτους. Η κίνηση κατανέμεται σχεδόν ισομερώς μεταξύ Μόντρεαλ (51%) και Τορόντο (49%).

Όπως δήλωσε η Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, «υπάρχει περαιτέρω περιθώριο ανάπτυξης και ενίσχυσης του μεριδίου της Air Canada στο “Ελευθέριος Βενιζέλος”».

Το πρόγραμμα πτήσεων για το καλοκαίρι 2026

Αναλυτικά η Air Canada για τη θερινή περίοδο 2026 προσφέρει:

Καθημερινές πτήσεις προς Μόντρεαλ και Τορόντο

Έως 10 εβδομαδιαίες πτήσεις στη γραμμή Μόντρεαλ – Αθήνα κατά την αιχμή

Έως 11 εβδομαδιαίες πτήσεις στη γραμμή Τορόντο – Αθήνα

Οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται με αεροσκάφη Boeing 787 Dreamliner και Boeing 777 και θα προσφέρουν τρεις κατηγορίες θέσεων:

Air Canada Signature Class με πλήρως ανακλινόμενα καθίσματα (lie-flat), αναβαθμισμένες γαστρονομικές επιλογές και υπηρεσίες προτεραιότητας

Premium Economy με ευρύτερα καθίσματα και ενισχυμένες υπηρεσίες

Economy Class με δωρεάν γεύματα και ατομικές οθόνες ψυχαγωγίας

Οι επιβάτες που συνεχίζουν προς ΗΠΑ μέσω Μόντρεαλ ή Τορόντο επωφελούνται από τις εγκαταστάσεις προελέγχου εισόδου των ΗΠΑ (U.S. Pre-Clearance) στον Καναδά, επιταχύνοντας τη διαδικασία άφιξης.

Σταθερή δυναμική της καναδικής αγοράς

Η καναδική αγορά παρουσιάζει διαρκή ενίσχυση, με τους Καναδούς ταξιδιώτες να παραμένουν στην Ελλάδα κατά μέσο όρο περίπου 20 ημέρες, συνδυάζοντας την Αθήνα με άλλους προορισμούς. Η πλειονότητα ταξιδεύει για αναψυχή ή για επίσκεψη σε συγγενείς και φίλους.

Σύμφωνα με στοιχεία αξιολόγησης, το 75% των Καναδών δηλώνει ότι η εμπειρία στην Αθήνα ήταν καλύτερη από ό,τι ανέμενε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με βάση όσα αναφέρθηκαν στην εκδήλωση, η επανεκκίνηση των πτήσεων συμπίπτει με την αναγνώριση του Μαρτίου από τον Καναδά ως «Μήνα Ελληνικής Κληρονομιάς» (Hellenic Heritage Month), γεγονός που αναδεικνύει τους ισχυρούς ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς Ελλάδας – Καναδά.

Επιπλέον, με βάση τον Stefano Casaregola, τα περιθώρια για περαιτέρω συνεργασία σε πολλαπλά επίπεδα μεταξύ Ελλάδας και Καναδά είναι σημαντικά, καθώς υπάρχει, πέρα από τη δυναμική ομογένεια, μια σημαντική παρουσία καναδικών εταιρειών στην Ελλάδα, όπως, για παράδειγμα, το καναδικό συνταξιοδοτικό ταμείο PSP Investments (Public Sector Pension Investment Board), το οποίο ελέγχει την εταιρεία AviAlliance, βασικό μέτοχο του ΔΑΑ «Ελ. Βενιζέλος», αλλά και η Eldorado Gold, μητρική της Ελληνικός Χρυσός, που «τρέχει» επενδύσεις άνω του 1 δισεκ. στα Μεταλλεία Κασσάνδρας.

Το προφίλ των επισκεπτών

Η Air Canada, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία του Καναδά και ιδρυτικό μέλος της Star Alliance, προσφέρει τακτικές πτήσεις προς περισσότερα από 180 αεροδρόμια στον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς σε έξι ηπείρους. Αποτελεί τη βασική «γέφυρα» μεταξύ Καναδά και Αθήνας, την ώρα που ο Καναδάς αποτελεί τη 10η μεγαλύτερη τουριστική αγορά για την Αθήνα.

Να σημειωθεί ότι η απευθείας επιβατική κίνηση από την Αθήνα προς τον Καναδά αυξήθηκε σε σχεδόν 500.000 επιβάτες το 2025, με την κίνηση να κατανέμεται ομοιόμορφα μεταξύ Μόντρεαλ και Τορόντο. Μάλιστα, η Air Canada επεκτείνει σταθερά την τουριστική σεζόν, καθώς η ζήτηση για ταξίδια προς την Αθήνα τους χειμερινούς μήνες γίνεται εντονότερη, αυξημένη κατά 12% σε σχέση με τον προηγούμενο χειμώνα.

Οι αφίξεις από τον Καναδά το 2025 στην Αθήνα ανήλθαν στις 250 χιλ., με αύξηση της τάξης του 6%, με κύριες αναφορές την Αθήνα και νησιά όπως η Σαντορίνη, η Κρήτη και η Πάρος.

Σε ό,τι αφορά το προφίλ των επισκεπτών, το 71% εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, ενώ σημαντικό ποσοστό (12%) είναι συνταξιούχοι.

Η μέση διάρκεια ταξιδιού είναι 20 ημέρες – διπλάσια από τον μέσο όρο – ενώ 4 ημέρες αφιερώνονται στην Αθήνα. Σκοπός ταξιδιού είναι οι διακοπές κατά 86%, ενώ για επίσκεψη σε φίλους και συγγενείς το ποσοστό φτάνει το 12%.

Σε σχέση με τη διαμονή, το 68% επιλέγει ξενοδοχεία και θέρετρα, το 20% Airbnb, ενώ το 9% διέμεινε σε ιδιωτική κατοικία. Το 54% επιλέγει την Ελλάδα για θαλάσσιο τουρισμό.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Αθήνα, επισκέπτονται κυρίως αρχαιολογικούς χώρους (72%), το 16% την Αθηναϊκή Ριβιέρα και ένα νησί του Αργοσαρωνικού. Κύριοι παράγοντες για την επιλογή της Ελλάδας ως προορισμού διακοπών είναι τα αξιοθέατα (23%), ο πολιτισμός (17%), η φύση (16%) και ο καιρός (13%).

Η Μέση Ανατολή

Ο Stefano Casaregola τόνισε ότι «μέχρι στιγμής δεν παρατηρείται επιβράδυνση στις κρατήσεις μεταξύ Νότιας Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής. Ωστόσο, διαφαίνεται μια σχετική κάμψη στη ζήτηση μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά λόγω των τελευταίων εξελίξεων».

Όπως ανέφερε, η Air Canada προχώρησε σε ολιγοήμερη αναστολή πτήσεων προς το Ντουμπάι και το Τελ Αβίβ, ωστόσο, σύμφωνα με τη διοίκηση, είναι πρόωρο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για το εύρος των επιπτώσεων.

Προτεραιότητα των αεροπορικών εταιρειών αυτή τη στιγμή αποτελεί, πέραν της ασφάλειας, ο επαναπατρισμός επιβατών που έχουν εγκλωβιστεί σε επηρεαζόμενους προορισμούς. Όπως επισημάνθηκε, πάντως, η εταιρεία έχει επηρεαστεί οριακά μέχρι στιγμής από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.