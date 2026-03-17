Το W Costa Navarino επιστρέφει στις 2 Απριλίου με ηχηρές συνέργειες και δυναμικό πρόγραμμα εμπειριών

Το W Costa Navarino ανοίγει ξανά στις 2 Απριλίου και υποδέχεται ζευγάρια, παρέες και οικογένειες με εφήβους, παρουσιάζοντας μοναδικές εμπειρίες γαστρονομίας, μουσικής και ευεξίας. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσα από συνεργασίες με βραβευμένους με αστέρια Michelin σεφ, καταξιωμένους καλλιτέχνες της ηλεκτρονικής μουσικής και κορυφαίους ειδικούς ευεξίας.

Γαστρονομία στο W Costa Navarino: τοπικότητα, εποχικότητα και συνέργειες

Ο Executive Chef Νίκος Μπίλλης επιμελείται την γαστρονομική ταυτότητα του resort αντλώντας έμπνευση από την Μεσσηνιακή κληρονομιά και τις τοπικές πρώτες ύλες. Η φιλοσοφία του συνδυάζει την εποχικότητα και την τοπικότητα με μια σύγχρονη προσέγγιση στην ελληνική κουζίνα.

Parelia – Σε μια μοναδική παραθαλάσσια τοποθεσία, το Parelia παρουσιάζει ένα μενού βασισμένο σε πιάτα για μοίρασμα , με εποχικά υλικά που αναδεικνύουν τον γαστρονομικό πλούτο της περιοχή ς .

Piqantro Iberica – Με φόντο τον κόλπο του Ναβαρίνου από το Navarino Hills, το Piqantro παρουσιάζει μια σύγχρονη εμπειρία grill με premium κοπές κρεάτων και έντονες ιβηρικές επιρροές που συνδυάζονται με τοπικά προϊόντα .

W Lounge – Ένας χαλαρός all‑day προορισμός για μεσογειακό comfort food, το W Lounge φιλοξενεί mixologists από κορυφαία α θηναϊκά στέκια και ατμοσφαιρικές βραδιές me ήχους βινυλίου.

Επιπλέον, το νέο, σύγχρονο street‑food concept Tsikna, από το W Costa Navarino θα λειτουργεί στη Navarino Agora, με έμπνευση από τα παραδοσιακά αθηναϊκά σουβλατζίδικα, εκλεκτά ελληνικά κρέατα και ποιοτικές πρώτες ύλες.

Chefs on the Beach: βραβευμένοι με αστέρια Michelin σεφ μαγειρεύουν σε ανοιχτή φωτιά

Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, η εμβληματική γαστρονομική εμπειρία Chefs on the Beach, επιστρέφει για τρίτη χρονιά. Υπό την καθοδήγηση του Executive Chef Νίκου Μπίλλη, το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει βραβευμένους με αστέρι Michelin σεφ και κορυφαία ονόματα της γαστρονομίας όπως οι: Μιχάλης Μερζένης (17/7), Osman Sezener (31/7), Luca Piscazzi (10/8), Niklas Ekstedt (21/8), Γιώργος Κατάρας (28/8) και Παναγιώτης Γιακαλής (3/9).

Μουσική & mixology στο προσκήνιο

Μέσα από δυναμικές συνεργασίες, το W Costa Navarino ενισχύει την εμπειρία των επισκεπτών με μοναδικές στιγμές μουσικής και mixology. Το βραβευμένο The Bar in Front of the Bar, που συγκαταλέγεται στα World’s 50 Best Bars, συνεχίζει τη συνεργασία του με το resort, παρουσιάζοντας signature cocktails με βότανα, φρούτα και αρωματικά από τη μεσσηνιακή γη.

Τα Electro Vibes βρίσκονται στον πυρήνα της μουσικής ταυτότητας του resort. Υπό την επιμέλεια του Γιάννη Γεροντάκη (YERO) - Cozmo Athens, οι βραδιές ηλεκτρονικής μουσικής από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο, φιλοξενούν δυναμικά DJ sets από τους Valeron, YERO, Maxi Meraki, Agent Greg, Junior Pappa, Manolaco, Chris IDH, Chris Child, Evanjelia, Nico Rac, Pedrik, Jay Greed, Korrila και Inassi..

Παράλληλα, ένα ευρύτερο μουσικό πρόγραμμα ξεδιπλώνεται σε όλο το resort: από τα ατμοσφαιρικά vinyl listening sessions στο W Lounge, μέχρι τα sunset gatherings στο Parelia, με DJ sets στο ηλιοβασίλεμα δίπλα στη θάλασσα.

Save the Dates: τα κορυφαία events της σεζόν

Πάσχα στ ο Parelia : Τα πασχαλινά έθιμα συναντούν τη γαστρονο μική φιλοσοφία του Executive Chef Νίκου Μπίλλη, ενώ την εμπειρία ολοκληρώνει ο Χάρης Βαρθακούρης με live συναυλία .

1 Μαΐου – Boho Beats & Blooms Festival : Μια ανοιξιάτικη γιορτή, με εντυπωσιακές δημιουργίες με άνθη , δημιουργικά workshops και live μουσική .

31 Μαΐου – Holy Spirit Sounds : Η signature γιορτή του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής μουσικής υπό την επιμέλεια τ ων Γιάννη Γεροντάκη ( YERO ) και Cozmo Athens . Τ ον παλμό δίνουν live DJ sets των Maxi Meraki , Manolaco και YERO .

20 Ιουλίου – 8 Αυγούστου , AWAY Spa – Consuelo Saroyan : Η δ ημιουργός του Conscious Body Therapy , Consuelo Saroyan , συνδυάζει την π αραδοσιακή κινεζική ι ατρική , somatic θεραπείες προσώπου και ενεργειακά τελετουργικά . Το πρόγραμμά της περιλαμβάνει transformative bodywork sessions , shamanic drum journeys και εξειδικευμέ νες συνεδρίες yoga .

10 Αυγούστου – 29 Αυγούστου, AWAY Spa – Carlos Aparicio : Ο ε ιδικός στη Βιοκβαντική ( Original Biocuantics ) - μ έθοδοι βασισμένες στην κβαντική φυσική , Carlos Aparicio , προσφέρει συνεδρίες για την ανακούφιση από το στρες, ισορροπία του νευρικού συστήματος και συναισθηματική διαύγεια , συνδυάζο ντας τεχνικές αναπνοής και σωματική συνειδητότητα .

14–16 Αυγούστου – W Birthday Weekend : Το καθιερωμένο W Panigiri, μια σύγχρονη εκδοχή του παραδοσιακού ελληνικού πανηγυριού, κορυφώνει τον εορτασμό των τεσσάρων χρόνων του W Costa Navarino, πλαισιωμένο από live εμφανίσεις των Kadebostany και Parov Stelar, μέρος των Costa Navarino Soundtrack events.

Η ευεξία επαναπροσδιορίζεται στο AWAY® Spa

Το AWAY Spa παρουσιάζει τη νέα φιλοσοφία ευεξίας «Root of Energy», μια ολιστική προσέγγιση που βασίζεται σε τρεις θεματικές: Ενεργοποίηση, Αποκατάσταση και Επαναφορά. Κάθε πυλώνας έχει σχεδιαστεί για να ενεργοποιεί το σώμα, να ενισχύει την κυκλοφορία, να βοηθά στην αποκατάσταση μετά την άσκηση και να καλλιεργεί καθημερινή σχέση με την ευεξία.

Τα πρωινά επικεντρώνονται στην Ενεργοποίηση, με συνεδρίες όπως Sunrise Energy Flow, Mobility Movement και Power Pilates. Τα απογεύματα δίνουν έμφαση στην Αποκατάσταση, μέσα από signature θεραπείες όπως Lymph Flow Reset, Ice Bath Sessions, Magnesium Apotherapy και Theraboots, ενώ η ημέρα ολοκληρώνεται με την Επαναφορά και χαλαρωτικές εμπειρίες όπως Sound & Stillness, Sleep Prep και καθοδηγούμενο διαλογισμό.

Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με τους κορυφαίους ειδικούς ευεξίας που φιλοξενεί το spa, καθώς και μέσω συνεργασιών με καινοτόμα brands ευεξίας: από τις προηγμένες θεραπείες περιποίησης της επιδερμίδας με ISOV Sorex έως τα αρωματοθεραπευτικά rituals που έχουν συνδημιουργηθεί με τη Labbok.

Μια νέα προσέγγιση στο μεσογειακό lifestyle

Το W Costa Navarino συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει το μεσογειακό lifestyle, συνδυάζοντας γαστρονομία, μουσική και ευεξία σε μια ολιστική εμπειρία που αναζωογονεί και εμπνέει. Για τους επισκέπτες των OASIS villas, η διαμονή αποκτά εξατομικευμένο χαρακτήρα: με curated μενού από τον Executive Chef, signature cocktail δημιουργίες από το The Bar in Front of the Bar, εξατομικευμένες θεραπείες ευεξίας από το AWAY® Spa και δυνατότητα για private DJ, για μια απόλυτα προσωπική απόδραση.