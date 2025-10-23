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Ευρωπαϊκές διακρίσεις για την Costa Navarino στα World Travel Awards 2025
Επιχειρήσεις
17:49 - 23 Οκτ 2025

Ευρωπαϊκές διακρίσεις για την Costa Navarino στα World Travel Awards 2025

Reporter.gr Newsroom
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Η Costa Navarinoκατέκτησε δύο σημαντικές Ευρωπαϊκές διακρίσεις στη χθεσινή τελετή των World Travel Awards, που πραγματοποιήθηκε στη Σαρδηνία. Ο προορισμόςαπέσπασε τον τίτλο “Europe’s Leading BeachDestination”, ενώ το W Costa Navarino αναδείχθηκε ως“Europe’s Leading Lifestyle Resort”, αντανακλώντας την ικανοποίηση των επισκεπτών για τη φιλοξενία και τη συνολική εμπειρία του προορισμού.

Τα World Travel Awards θεσμός που καθιερώθηκε το 1993,αναγνωρίζουν την αριστεία στον τουρισμό διεθνώς καιαποτελούν σημείο αναφοράς για τον κλάδο. Οι βραβεύσειςπροκύπτουν μέσα ψηφοφορίας επαγγελματιών του τουρισμού, ταξιδιωτικών οργανισμών και του κοινού από όλο τον κόσμο.

Η βράβευση της Costa Navarino αναδεικνύει τον συνδυασμό φυσικής ομορφιάς και πολιτιστικής κληρονομιάς που προσφέρει ο προορισμός. Σε ένα από τα πιο μαγευτικά παραθαλάσσια τοπία της Μεσογείου ανάμεσα σε κατάφυτους ελαιώνες, η Costa Navarino δημιουργεί αυθεντικές εμπειρίες φιλοξενίας, σε αρμονία με το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία.

Το W Costa Navarino, το οποίο έλαβε και τη διάκριση “Greece’s Leading Resort”, ξεχώρισε για την αισθητική και τη δυναμική του ενέργεια, ολοκληρώνοντας μια σεζόν που συνδύασε ανανεωμένες γαστρονομικές εμπειρίες, ολιστική ευεξία και συναρπαστική διασκέδαση.
Με τις εντυπωσιακές Beachfront Infinity Villas και θέα στον ιστορικό κόλπο του Ναβαρίνου, το resort προσφέρει μια ολιστική εμπειρία φιλοξενίας, που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του W μέσα από την αυθεντικότητα.

Οι διακρίσεις στα World Travel Awards 2025 αναδεικνύουν τη δέσμευση της Costa Navarino στη δημιουργία ξεχωριστώνεμπειριών, αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων καθώς και πολιτιστικών και γαστρονομικών προτάσεων, προσκαλώντας τους επισκέπτες να ανακαλύψουν την αυθεντική Μεσσηνία.

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