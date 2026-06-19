Leonardo Mediterranean: Εγκαινιάζει το NALU Latchi, ύψους €87 εκατ. στην Κύπρο

Σε προνομιακή τοποθεσία δίπλα στον Ακάμα και το BlueLagoon, το NALU εκτείνεται σε έντεκα κτίρια εμπνευσμένα από την έννοια της γειτονιάς και διαθέτει 240 σύγχρονες σουίτες εκ των οποίων οι 87 είναι Swim-UpJuniorSuites με άμεση πρόσβαση στην πισίνα, καθώς και ευρύχωρες ενος υπνοδωματίου σουίτες που μπορούν να φιλοξενήσουν έως και πέντε άτομα.

Το θέρετρο προσφέρει άμεση πρόσβαση στην παραλία, κεντρική πισίνα και πλωτό υδάτινο πάρκο στη θάλασσα. Οι επιλογές γαστρονομίας περιλαμβάνουν τρία εστιατόρια, ένα κεντρικό εστιατόριο με θέα στη Μαρίνα Λατσιού που σερβίρει μεσογειακή και διεθνή κουζίνα, ένα ιταλικό και ένα ασιατικό εστιατόριο, καθώς και τρία μπαρ, μεταξύ των οποίων loungebar με θέα προς τη BlueLagoon και poolbar.

Για τις οικογένειες, το NALU διαθέτει KidsClub, χώρους gaming, minigolf, υπαίθριο κινηματογράφο, προγράμματα οικολογικής εξερεύνησης και δραστηριότητες αναρρίχησης. Οι ενήλικες μπορούν να απολαύσουν εγκαταστάσεις ευεξίας και γυμναστικής, χώρους yoga και χώρους χαλάρωσης δίπλα στην πισίνα.

Μελλοντική Ανάπτυξη

Στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου οράματός του, το θέρετρο θα επεκταθεί με την προσθήκη 12 υπερπολυτελών ιδιωτικών επαύλεων (villas), οι οποίες θα προσφέρουν εξατομικευμένη υπηρεσία butler, εισάγοντας ένα ακόμη υψηλότερο επίπεδο αποκλειστικότητας και προσωποποιημένης φιλοξενίας.