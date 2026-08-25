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Άνοδος στα καταλύματα, «φρένο» στην εστίαση – Γιατί τα σουπερμάρκετ κερδίζουν έδαφος
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
14:11 - 25 Αυγ 2026

Άνοδος στα καταλύματα, «φρένο» στην εστίαση – Γιατί τα σουπερμάρκετ κερδίζουν έδαφος

Reporter.gr Newsroom
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Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη (25/8) η ΕΛΣΤΑΤ ως προς το χάσμα μεταξύ των εσόδων των καταλυμάτων και των υπηρεσιών εστίασης το β’ τρίμηνο του 2026, δείχνοντας ότι οι δύο βασικότεροι κλάδοι του τουρισμού κινήθηκαν σε εντελώς διαφορετικές ταχύτητες.  

Οι επιχειρήσεις καταλυμάτων κατέγραψαν σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών, την ώρα που οι επιχειρήσεις εστίασης είδαν τις πωλήσεις τους να υποχωρούν σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο τζίρος των καταλυμάτων ανήλθε σε 3,304 δισ. ευρώ, έναντι 3,113 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 6,1%, καθώς ενισχύθηκε κατά περίπου 191 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν χρόνο.

Από τους τουριστικούς προορισμούς, ξεχώρισε για τις ανοδικές της τάσεις η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης (+13,8%), ενώ μικρότερη άνοδο παρουσίασε η Χαλκιδική (+2%). Αξιοσημείωτο είναι ότι στη Μύκονο καταγράφηκε μείωση 1,5% σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2025, στοιχείο που δείχνει τον κορεσμό στο δημοφιλές και κοσμοπολίτικο νησί, που ούτως ή άλλως δεν προσφέρει καταλύματα προσβάσιμα σε όλα τα… πορτοφόλια.

Στον αντίποδα, ο τζίρος στην εστίαση διαμορφώθηκε σε 3,165 δισ. ευρώ, από 3,245 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Η μεταβολή αντιστοιχεί σε μείωση 2,5%, δηλαδή σε απώλεια περίπου 80 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Τα σουπερμάρκετ κερδίζουν έδαφος

Μία ματιά στα νησιά και τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς το καλοκαίρι αναδεικνύει μία τάση που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια – και φαίνεται πως έχει πια εδραιωθεί. Όλο και περισσότεροι τουρίστες προτιμούν τα σουπερμάρκετ, παρά τα καταστήματα εστίασης. Προτιμούν, δηλαδή, να μαγειρεύουν ακόμη και στις διακοπές τους, προσπαθώντας έτσι να απαλλαγούν από ένα – εξωφρενικό πολλές φορές – επιπρόσθετο κόστος. Ένα κόστος που ιδίως για περιπτώσεις οικογενειών, και δη πολυμελών, γίνεται δυσβάσταχτο έως και απαγορευτικό.

Η τάση αυτή αποδεικνύεται και από τους αριθμούς. Οι θερινοί μήνες είναι οι πλέον κερδοφόροι για τα σουπερμάρκετ των τουριστικών περιοχών, με τις πωλήσεις τους να ανεβαίνουν κατακόρυφα.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, το καλοκαίρι του 2024 τα σουπερμάρκετ της Κρήτης πήραν «φωτιά» από τουρίστες, ενώ στα νησιά την τιμητική τους έχουν και τα μικρότερα σημεία πώλησης, όπως τα cash & carry. Στο 5μηνο του 2026, σύμφωνα με τη NielseniQ οι πωλήσεις τόσο στα νησιά, όσο και στην Κρήτη, η οποία υπολογίζεται χωριστά, «έτρεξαν» με 8,9% όταν συνολικά ο κλάδος αναπτύχθηκε με ρυθμό 7,1% και η Αττική με 6,9%.

Αυτό εξηγεί και την επέκταση των μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρκετ που ανοίγουν συνεχώς νέα καταστήματα σε δημοφιλείς προορισμούς, όπως οι Κυκλάδες.

Τον Ιούνιο, στη Σαντορίνη η αλυσίδα Lidl Hellas εγκαινίασε το νέο της κατάστημα, μία επένδυση ύψους 14,8 εκατ. ευρώ. Ένα κατάστημα που εκτείνεται σε 916 τ.μ. και διαθέτει τα πάντα: χώρο Bake Off όπου πωλούνται αρτοσκευάσματα και ψωμί, διψήφιο αριθμό ταμείων και τριψήφιο (111) αριθμό θέσεων πάρκινγκ. Το ίδιο νησί απέκτησε φέτος και τρία νέα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος, ενώ παρόμοια ανάπτυξη (με την επέκταση της αλυσίδας ΜΕTRO AEBE – My Market) παρατηρείται και σε Νάξο, Πάρο και Αντίπαρο.

«Ταξίδι» στο σουπερμάρκετ: Το νέο τουριστικό αξιοθέατο

Η έκθεση 2026 Trends Report της Hilton διαπίστωσε ότι το 77% των ταξιδιωτών απολαμβάνει να επισκέπτεται σούπερ μάρκετ στο εξωτερικό, ενώ το Condé Nast Traveller ανέδειξε πρόσφατα τον «τουρισμό των σούπερ μάρκετ» σε μία από τις μεγαλύτερες ταξιδιωτικές τάσεις του 2026.

Κι αυτό γιατί μπορεί να μην έχουν όλοι οι τουρίστες τη δυνατότητα να αντέξουν οικονομικά ένα γεύμα σε εστιατόριο με αστέρι Michelin ή μια ιδιωτική γαστρονομική ξενάγηση, όμως σχεδόν όλοι μπορούν να ξοδέψουν 10 ευρώ γεμίζοντας ένα καλάθι με τοπικά σνακ, ασυνήθιστα ποτά και υλικά που δεν έχουν ξαναδεί.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η φινλανδική αλυσίδα σούπερ μάρκετ K-Supermarket έγινε η πρώτη στον κόσμο που καταχώρισε επίσημα τα καταστήματά της ως τουριστικά αξιοθέατα στην πλατφόρμα Tripadvisor. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ένα κατάστημα στο Ελσίνκι, το οποίο διαθέτει κυψέλες στην ταράτσα και παράγει το δικό του μέλι, αλλά και ένα άλλο με ιδιαίτερα μεγάλη ποικιλία craft μπύρας. Η φιλοσοφία της αλυσίδας βασίζεται στην αυτονομία κάθε καταστήματος, το οποίο διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της τοπικής κοινωνίας.

Άλλωστε, η… περιήγηση στο σουπερμάρκετ δεν ανταποκρίνεται μόνον σε οικονομικούς λόγους, αλλά και σε πολιτισμικούς. Τα μνημεία αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο μια χώρα θυμάται το παρελθόν της, όμως μία υπεραγορά δείχνει πώς ζει σήμερα. Και ο τουρίστας μαθαίνει τι καταναλώνουν οι ντόπιοι και ποια είναι τα τοπικά προϊόντα, ενώ η ανάμειξή του με τους γηγενείς αποτελεί βασικό στοιχείο της εμπειρίας του ταξιδιού.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/08/2026 - 14:26
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