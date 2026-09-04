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ΟΠΕΚΑ: Ξεκινά τη Δευτέρα (7/9) η αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων τουρισμού
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
14:15 - 04 Σεπ 2026

ΟΠΕΚΑ: Ξεκινά τη Δευτέρα (7/9) η αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων τουρισμού

Reporter.gr Newsroom
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Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στις 10:00 το πρωί, ξεκινά από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) η διαδικασία αναδιανομής των δελτίων που παρέμειναν αδιάθετα από τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, εκδρομών, καθώς και από το πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου.  

Η διάθεση των δελτίων θα πραγματοποιείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) με βάση τη σειρά προσέλευσης των ενδιαφερόμενων και θα συνεχιστεί έως ότου εξαντληθούν τα διαθέσιμα δελτία.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν όσοι είχαν υποβάλει αίτηση στα αντίστοιχα προγράμματα για το έτος 2026, αλλά δεν αναδείχθηκαν δικαιούχοι κατά την κλήρωση.

Αντίθετα, όσοι είχαν κληρωθεί ως δικαιούχοι αλλά δεν παρέλαβαν τα δελτία τους έως και τις 31 Αυγούστου 2026, αποκλείονται από τη διαδικασία αναδιανομής.

Οι προϋποθέσεις για κοινωνικό, ιαματικό και εκδρομικό τουρισμό

Για τη συμμετοχή στην αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων κοινωνικού, ιαματικού και εκδρομικού τουρισμού θα πρέπει να πληρούνται δύο προϋποθέσεις: η σειρά προτίμησης που έχει δηλωθεί στην αίτηση και το γεγονός ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτέλεσε την πρώτη επιλογή του αιτούντος.

Διαφορετικά ισχύουν τα δεδομένα για το πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου. Σε αυτή την περίπτωση, η σειρά προτίμησης που είχε δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης δεν επηρεάζει τη δυνατότητα συμμετοχής στην αναδιανομή. Ως εκ τούτου, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι είχαν υποβάλει αίτηση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού

Για την παραλαβή αδιάθετων δελτίων από τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, οι δικαιούχοι που δεν είχαν κληρωθεί θα πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα.

Αρχικά, θα πρέπει να επικοινωνήσουν έγκαιρα με το συμβεβλημένο κατάλυμα της επιλογής τους και να προχωρήσουν σε κράτηση δωματίου. Από το κατάλυμα θα πρέπει να λάβουν υποχρεωτικά επιβεβαίωση της κράτησης, δηλαδή το σχετικό voucher.

Στη συνέχεια, οι ίδιοι οι δικαιούχοι ή οποιοδήποτε ΚΕΠ για λογαριασμό τους μπορούν να καταχωρίσουν τα στοιχεία της κράτησης, δηλαδή το κατάλυμα και τις ημερομηνίες διαμονής, στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καταχώρηση κράτησης δωματίου». Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ και τα στοιχεία που καταχωρίζονται θα πρέπει να συμφωνούν με την επιβεβαίωση κράτησης που έχει εκδώσει το κατάλυμα.

Μετά την καταχώριση της κράτησης στην ηλεκτρονική εφαρμογή, θα πρέπει να παρέλθουν τουλάχιστον 30 λεπτά. Μόνο μετά την ολοκλήρωση αυτού του χρονικού διαστήματος μπορούν οι δικαιούχοι να μεταβούν σε οποιοδήποτε ΚΕΠ και να παραλάβουν τα δελτία τους την ίδια ημέρα.

Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία, τα δελτία που είχαν δεσμευτεί θα χάνονται και θα επανέρχονται προς διάθεση.

Ο ΟΠΕΚΑ υπενθυμίζει επίσης ότι τα δελτία έχουν αυστηρά προσωπικό χαρακτήρα. Δεν επιτρέπεται η χρήση τους από άλλο άτομο, ακόμη και στην περίπτωση που πρόκειται για μέλος της οικογένειας του δικαιούχου.

Συνεχίζεται το πρόγραμμα δωρεάν βιβλίων

Παράλληλα, εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 το πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων.

Οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν χρήση της παροχής στα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους που έχουν συμβληθεί με τον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) και τον ΟΠΕΚΑ.

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