ΟΠΕΚΑ: €180.870.552,89 καταβάλλονται σε 570.792 δικαιούχους την Δευτέρα 31/08/2026

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Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ενημερώνει ότι την Δευτέρα 31/08/2026 θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Αύγουστο έτους 2026, συνολικού ύψους 180.870.552,89 ευρώ.

Συγκεκριμένα:

Επίδομα Στέγασης: 162.010 δικαιούχοι – 19.206.495,37 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα): 145.867 δικαιούχοι – 33.588.153,64 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα): 583 δικαιούχοι – 136.059,12 ευρώ

Αναπηρικά: 192.686 δικαιούχοι – 94.205.955,75 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: 4.839 δικαιούχοι – 172.084,91 ευρώ

Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 11.499 δικαιούχοι – 4.535.803,59 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 24.123 δικαιούχοι – 10.097.970,72 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 452 δικαιούχοι – 145.360,44 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 13.077 δικαιούχοι – 3.222.701,31 ευρώ

Έξοδα Κηδείας: 46 δικαιούχοι – 36.490 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: 9.779 δικαιούχοι – 12.828.150 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 49 δικαιούχοι – 18.900 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: 2.310 δικαιούχοι – 212.326,99 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι – 17.000 ευρώ

Ευάλωτοι Οφειλέτες: 421 δικαιούχοι – 44.388,86 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: 650 δικαιούχοι – 501.609,04 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.384 δικαιούχοι – 1.901.103,15 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 570.792

Σύνολο καταβολών: 180.870.552,89 ευρώ

Υπενθυμίζουμε ότι τα επιδόματα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (https://opeka.gov.gr/) μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και να ενημερωθείτε για ό,τι δικαιούστε.