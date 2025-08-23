Αυτοκίνητα από τον κινηματογράφο, σπορ εμβλήματα από την ιστορία της μάρκας και ένα αυτοκίνητο Benz Prinz-Heinrich 115 ετών εν κινήσει: Η Mercedes-Benz εντυπωσίασε με την ποικιλόμορφη παρουσία της στο διάσημο Pebble Beach Concours d'Elegance 2025 – και βραβεύτηκε με το βραβείο Charles A. Chayne Trophy για την πιο προηγμένη τεχνολογία της εποχής της.

«Το Pebble Beach 2025 ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία. Στο Concours d'Elegance, στο Tour d'Elegance και στη Laguna Seca, η Mercedes-Benz παρουσίασε ολόκληρη τη γκάμα του χαρτοφυλακίου της, από την ιστορία μέχρι το μέλλον και σύμφωνα με το μότο μας «Η Κληρονομιά Δημιουργεί Μέλλον » . Οχήματα υψηλής τεχνολογίας υποστήριξαν το πνεύμα καινοτομίας μας: το Benz Prinz-Heinrich-Wagen του 1910 έθεσε πρότυπα στην τεχνολογία και το σχεδιασμό κινητήρων πριν από 115 χρόνια. Η βράβευσή του με το βραβείο Charles A. Chayne Trophy υπογραμμίζει για άλλη μια φορά την καινοτόμο δύναμη της μάρκας μας και τη σημασία των ιστορικών μας οχημάτων. Σήμερα, το CONCEPT AMG GT XX προσφέρει μια εντυπωσιακή ματιά σε μια νέα διάσταση απόδοσης.»

Marcus Breitschwerdt, Διευθύνων Σύμβουλος της Mercedes-Benz Heritage GmbH

Υψηλής τεχνολογίας από το 1910 στο Tour d'Elegance

Το Tour d'Elegance σηματοδοτεί την έναρξη κάθε Εβδομάδας Αυτοκινήτου Pebble Beach. Φέτος, το Benz Prinz-Heinrich-Wagen του 1910 ( 59 kW /80 hp) ηγήθηκε της διαδρομής των 100 χιλιομέτρων. Στο τιμόνι: ο Marcus Breitschwerdt. Μόνο δύο παραδείγματα αυτού του τύπου αγωνιστικού αυτοκινήτου έχουν διατηρηθεί. Το τεχνικά καινοτόμο όχημα διαθέτει τετρακύλινδρο κινητήρα 5,7 λίτρων με τεχνολογία τεσσάρων βαλβίδων και διπλή ανάφλεξη, κίνηση σε καρντάν και αεροδυναμικό αμάξωμα με χαρακτηριστικό μυτερό πίσω μέρος. Αναπτύχθηκε για το Prinz-Heinrich-Fahrt, το οποίο πήρε το όνομά του από τον αδελφό του Γερμανού αυτοκράτορα. Στις αρχές του 20ού αιώνα, ο αγώνας ήταν ένας από τους σημαντικότερους αγώνες αυτοκινήτου στην Ευρώπη. Οι ειδικοί στο Mercedes-Benz Classic Centre αποκατέστησαν το Prinz-Heinrich-Wagen πιστό στο πρωτότυπο και με τα υψηλότερα πρότυπα αυθεντικότητας και το ετοίμασαν για το Pebble Beach 2025.

Concours την Κυριακή: Επέτειος της Formula 1 και τρόπαιο για την Benz

Το Concours d'Elegance ήταν το αποκορύφωμα της Εβδομάδας Αυτοκινήτου την Κυριακή 17 Αυγούστου 2025. Μια κεντρική πτυχή ήταν η 75η επέτειος της Formula 1. Η Mercedes-Benz Classic παρουσίασε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο W 196 R Formula 1 με εκτεθειμένους τροχούς. Η Mercedes-AMG F1 W16, το τρέχον Silver Arrow που οδηγούν οι George Russell και Kimi Antonelli στην αγωνιστική σεζόν του 2025, γεφύρωσε το χάσμα με την πρόσφατη ιστορία της μάρκας στη Formula 1. Στην κατηγορία «Προέλευση της Formula 1», το αυτοκίνητο Benz Prinz-Heinrich του 1910, μαζί με ένα ιδιωτικό αγωνιστικό αυτοκίνητο Mercedes Grand Prix 115 ίππων του 1914, έδειξαν πώς οι Daimler και Benz, ως ανταγωνιστές, διαμόρφωσαν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό στις πρώτες μέρες του, πριν συγχωνευθούν για να σχηματίσουν την Daimler-Benz το 1926. Ο διοργανωτής του Concours d'Elegance τίμησε το Benz Prinz-Heinrich-Wagen με το βραβείο Charles A. Chayne Trophy, το οποίο απονέμεται ετησίως από το 1987 στο πιο τεχνικά προηγμένο αυτοκίνητο της εποχής του. Ο Chayne ήταν ένας επιδραστικός μηχανικός και αντιπρόεδρος της General Motors, ο οποίος οδήγησε σε σημαντικές καινοτομίες στην αυτοκινητοβιομηχανία. Τα τελευταία χρόνια, η Mercedes-Benz έχει ήδη κερδίσει τον περίφημο τίτλο «Best of Show» στο Pebble Beach Concours d'Elegance δέκα φορές.