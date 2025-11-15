Διαθέσιμο για παραγγελίες το νέο FIAT Pandina, με εισαγωγική τιμή €15.490 και πλούσιο εξοπλισμό
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02:59 - 15 Νοε 2025

Διαθέσιμο για παραγγελίες το νέο FIAT Pandina, με εισαγωγική τιμή €15.490 και πλούσιο εξοπλισμό

Νίκος Λιβανός
Το FIAT Pandina αποτελεί την εξέλιξη του θρυλικού Panda και διακρίνεται για την ευελιξία, την οικονομία και το στιλ.

Το νέο μοντέλο είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελίες στα επίπεδα εξοπλισμού Icon και Cross, με €15.490 και €16.990 αντίστοιχα. Ο εξοπλισμός του Icon περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ψηφιακό πίνακα οργάνων 7” με τρεις επιλογές απεικόνισης, κλιματισμό, χειριστήρια στο τιμόνι για τον έλεγχο του ηχοσυστήματος και των συστημάτων ADAS που περιλαμβάνουν αυτόματο φρενάρισμα, υποβοήθηση διατήρησης στην λωρίδα, ανίχνευση κόπωσης οδηγού και υποβοήθηση τήρησης του ορίου ταχύτητας. Επιπλέον υπάρχει στάνταρ cruise control, ηχοσύστημα με οθόνη 5”, ψηφιακός δέκτης ραδιοφώνου (DAB) και Bluetooth, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, ρυθμιζόμενο σε ύψος κάθισμα οδηγού και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι/θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες.

Η πιο δυναμική έκδοση Cross διαθέτει επιπλέον της Icon λεπτομέρειες που δίνουν off-road ύφος, τροχούς 15”, φιμέ πίσω τζάμια, αισθητήρα φωτός/βροχής καθώς και αυτόματους προβολείς. Στο εσωτερικό τη διαφορά κάνουν οι επενδύσεις των καθισμάτων από ανακυκλωμένο πλαστικό (seaqual) και το infotainment με οθόνη αφής 7” και Android Auto/Apple CarPlay.

Την κίνηση του FIAT Pandina εξασφαλίζει ένας υβριδικός κινητήρας βενζίνης που αποδίδει 65 HP και σε συνδυασμό με κιβώτιο έξι σχέσεων διακρίνεται για την οικονομία καυσίμου που επιτυγχάνει. Ταυτόχρονα το μοντέλο εκπέμπει πολύ χαμηλούς ρύπους ώστε να έχει μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και ελεύθερη καθημερινή πρόσβαση στο Δακτύλιο, ενώ συνοδεύεται από 5 χρόνια εγγύησης μηχανικών μερών και οδικής βοήθειας.

