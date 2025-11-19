SEAT Days – “Black Friday Edition” Νέο προωθητικό πρόγραμμα με όφελος έως 1.500€
16:23 - 19 Νοε 2025

Νίκος Λιβανός
Η Τεχνοκάρ Μ.Α.Ε.Ε. ανακοινώνει νέο προωθητικό πρόγραμμα SEAT Days - “Black Friday Edition”, το οποίο συνοδεύεται από ιδιαίτερα ελκυστικές προσφορές για τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα της μάρκας.

Στο πλαίσιο αυτής της ενέργειας, το μέγιστο όφελος για τον πελάτη φτάνει έως και 1.500€, προσφορά που αφορά αποκλειστικά σε περιορισμένο αριθμό άμεσα διαθέσιμων αυτοκινήτων.

Πιο συγκεκριμένα, για όλα τα SEAT Ibiza και SEAT Arona, το όφελος ανέρχεται σε 1.500€, με τις νέες τιμές να διαμορφώνονται ως εξής:

  • 490€ για το SEAT Ibiza 1.0 MPI 80hp Business
  • 190€ για το SEAT Arona 1.0 TSI 95hp Style

Ενώ το SEAT Leon συνοδεύεται από όφελος 500€, με την τιμή της δυναμικής έκδοσης FR, με κινητήρα 1.5 TSI 150hp και πλήρη εξοπλισμό, να διαμορφώνεται στα 25.490€.

Έτσι λοιπόν, με μια πλήρη γκάμα μοντέλων που συνδυάζουν σύγχρονη σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και κορυφαία σχέση αξίας-τιμής, η SEAT συνεχίζει να προσφέρει λύσεις κινητικότητας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σήμερα. Και τώρα, με τις προσφορές του προγράμματος SEAT Days – “Black Friday Edition”, η απόκτηση ενός SEAT γίνεται ακόμα πιο δελεαστική.

Το προωθητικό πρόγραμμα SEAT Days – “Black Friday Edition θα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των σχετικών αποθεμάτων.

