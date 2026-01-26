Tο Νέο Hyundai STARIA Electric εγκαινιάζει ένα νέο, πλήρως ηλεκτρικό κεφάλαιο για τα MPV

Το STARIA Electric πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, θέτοντας νέα πρότυπα στον σύγχρονο τρόπο ζωής

Κατασκευασμένο για να καλύψει τις ανάγκες οικογενειών, εταιρειών μεταφοράς επιβατών και ατόμων με δραστήριο τρόπο ζωής, το Νέο STARIA Electric εισάγει τη μηδενικών εκπομπών μετακίνηση σε μια κατηγορία όπου ο εσωτερικός χώρος, η άνεση και η πρακτική χρήση είναι καθοριστικοί παράγοντες επιλογής.

Κεντρικό στοιχείο αποτελεί η μοναδική αρχιτεκτονική χωροταξίας της Hyundai, που προσφέρει μια ευρύχωρη καμπίνα με έντονη αίσθηση ανοιχτού χώρου και ελευθερίας κίνησης. Το επίπεδο πάτωμα, οι μεγάλες εσωτερικές διαστάσεις και η ευφυής διάταξη των καθισμάτων δημιουργούν μια lounge ατμόσφαιρα, όπου οι επιβάτες μπορούν να χαλαρώσουν και να μετακινούνται άνετα. Το εσωτερικό έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσαρμόζεται ομαλά σε διαφορετικές ανάγκες, από την καθημερινή μετακίνηση και τα οικογενειακά ταξίδια έως την επαγγελματική μεταφορά επιβατών και τις δραστηριότητες αναψυχής.

Η έμφαση στην ευρυχωρία αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα της σχεδιαστικής φιλοσοφίας «Inside-Out» της Hyundai, όπου η εμπειρία των επιβατών καθορίζει τη μορφή του αμαξώματος. Το μακρύ αμάξωμα, η χαμηλή γραμμή παραθύρων και τα μεγάλα παράθυρα δεν είναι απλώς αισθητικά στοιχεία, αλλά λειτουργικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την ορατότητα και την αίσθηση άνεσης του χώρου.

Οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες πλημμυρίζουν το εσωτερικό με φυσικό φως, ενισχύοντας τον φιλόξενο χαρακτήρα της καμπίνας και υποστηρίζοντας ένα καθαρό και ξεκάθαρο σχεδιασμό.

Το Νέο STARIA Electric παραμένει πιστό στις βασικές αξίες που χαρακτηρίζουν τη γκάμα του μοντέλου: ανθρωποκεντρική προσέγγιση, άνεση στο εσωτερικό και διαισθητική λειτουργικότητα.

Σε συνδυασμό με ένα ηλεκτρικό σύστημα υψηλών επιδόσεων και προηγμένη τεχνολογία φόρτισης 800V, το μοντέλο μεταφέρει αυτές τις ποιότητες στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Στο πλαίσιο της στρατηγικής εξηλεκτρισμού της Hyundai, το STARIA Electric καθιστά την ηλεκτρική μετακίνηση μια πρακτική, άνετη και πραγματικά εφαρμόσιμη επιλογή για ένα ευρύ φάσμα χρηστών.

Κύρια χαρακτηριστικά

Πρώτη πλήρως ηλεκτρική έκδοση της γκάμας STARIA

• Ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800 volt που επιτρέπει εξαιρετικά γρήγορη DC φόρτιση (10%–80% σε περίπου 20 λεπτά)

• Μπαταρία υψηλής χωρητικότητας 84 kWh με εκτιμώμενη αυτονομία έως 400 χιλιόμετρα (κατά WLTP)

• Ηλεκτροκινητήρας 160 kW (218 ίππων) που προσφέρει ομαλή, αθόρυβη και σίγουρη απόδοση

• Ευρύχωρο, τύπου «σαλόνι» εσωτερικό βασισμένο στη φιλοσοφία πολλαπλών ανοιχτών χώρων του STARIA

• Σχεδιασμένο για οικογενειακή χρήση, δραστηριότητες αναψυχής, επαγγελματικές μεταφορές και shuttle υπηρεσίες

• Δυνατότητα ρυμούλκησης έως 2.000 κιλά

• Λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), θύρες USB υψηλής ισχύος 100W και ψηφιακό κλειδί (Digital Key)

• Εξωτερική σχεδίαση βασισμένη στη φιλοσοφία «Inside-Out» με φουτουριστικές λεπτομέρειες

• Οριζόντια διάταξη εσωτερικού με δύο οθόνες 12,3 ιντσών για αναβαθμισμένη εμπειρία χρήστη

• Εξοπλισμένο με το νέο σύστημα infotainment ccNC και δυνατότητα ασύρματων (OTA) αναβαθμίσεων

• Ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800 volt που επιτρέπει εξαιρετικά γρήγορη DC φόρτιση (10%–80% σε περίπου 20 λεπτά) • Μπαταρία υψηλής χωρητικότητας 84 kWh με εκτιμώμενη αυτονομία έως 400 χιλιόμετρα (κατά WLTP) • Ηλεκτροκινητήρας 160 kW (218 ίππων) που προσφέρει ομαλή, αθόρυβη και σίγουρη απόδοση • Ευρύχωρο, τύπου «σαλόνι» εσωτερικό βασισμένο στη φιλοσοφία πολλαπλών ανοιχτών χώρων του STARIA • Σχεδιασμένο για οικογενειακή χρήση, δραστηριότητες αναψυχής, επαγγελματικές μεταφορές και shuttle υπηρεσίες • Δυνατότητα ρυμούλκησης έως 2.000 κιλά • Λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), θύρες USB υψηλής ισχύος 100W και ψηφιακό κλειδί (Digital Key) • Εξωτερική σχεδίαση βασισμένη στη φιλοσοφία «Inside-Out» με φουτουριστικές λεπτομέρειες • Οριζόντια διάταξη εσωτερικού με δύο οθόνες 12,3 ιντσών για αναβαθμισμένη εμπειρία χρήστη • Εξοπλισμένο με το νέο σύστημα infotainment ccNC και δυνατότητα ασύρματων (OTA) αναβαθμίσεων Η παραγωγή του μοντέλου θα πραγματοποιείται στο εργοστάσιο της Hyundai στο Ulsan της Νότιας Κορέας.

Σχεδιασμένο για μετακινήσεις αναψυχής και σύγχρονου lifestyle

Το Νέο STARIA Electric έχει διαμορφωθεί με βάση τον τρόπο που ταξιδεύουν οι άνθρωποι. Η διάταξη με πολλαπλές σειρές καθισμάτων, η ευελιξία στη διαμόρφωση και η ψηλή οροφή εξασφαλίζουν άνετο εσωτερικό ύψος και ελευθερία κινήσεων, ενώ η αθόρυβη ηλεκτρική μετάδοση μετατρέπει τα μεγάλα ταξίδια σε πιο ξεκούραστη εμπειρία.

Λειτουργίες όπως το Vehicle-to-Load, οι άφθονοι αποθηκευτικοί χώροι και οι θύρες USB υψηλής ισχύος επεκτείνουν τον ρόλο του οχήματος πέρα από τη μεταφορά, προσφέροντας λύσεις για υπαίθριες δραστηριότητες, εργασία εν κινήσει ή αποδράσεις το Σαββατοκύριακο.

Το STARIA Electric διατηρεί τη χαρακτηριστική, κυματοειδή σιλουέτα της σειράς STARIA, η οποία εδώ ενισχύεται από λεπτομέρειες που υπογραμμίζουν τον ηλεκτρικό χαρακτήρα. Το εμπρός μέρος έχει κλειστή σχεδίαση με απλοποιημένες γεωμετρικές επιφάνειες που αντικαθιστούν τις μάσκες των θερμικών εκδόσεων, προσφέροντας καθαρή, high-tech αισθητική και καλύτερη αεροδυναμική απόδοση.

Η συνεχής, οριζόντια φωτεινή υπογραφή τονίζει το πλάτος του αμαξώματος και ενισχύει τη μοντέρνα εικόνα, ενώ οι ενσωματωμένες λεπτομέρειες και οι λείες επιφάνειες αναδεικνύουν τη σύγχρονη ηλεκτρική του ταυτότητα. Οι φαρδιές συρόμενες πόρτες και το μεγάλο άνοιγμα στο πίσω μέρος διευκολύνουν την πρόσβαση, τόσο στην καθημερινότητα της πόλης όσο και στις πιο απαιτητικές μετακινήσεις αναψυχής.

Το Νέο STARIA Electric θα προσφέρεται σε τρεις εκδόσεις, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες χρήσης:

VAN (3 θέσεων) : για επαγγελματική χρήση και μεταφορές εμπορευμάτων

• LUXURY (7 θέσεων) : για ιδιωτική χρήση, οικογενειακές μετακινήσεις και αναψυχή

• WAGON (9 θέσεων) : για μεγάλες οικογένειες, ομαδικά ταξίδια ή χρήση ως shuttle

Αποδοτικό σύστημα κίνησης

Από τις καθημερινές μετακινήσεις έως τα μεγάλα ταξίδια, το STARIA Electric συνδυάζει αθόρυβη λειτουργία με αυτοπεποίθηση στην απόδοση. Το σύστημα υψηλής τάσης 800 volt, που σπάνια συναντάται σε αυτή την κατηγορία και έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στα IONIQ 5, IONIQ 6 και IONIQ 9, επιτρέπει ταχύτατη φόρτιση και σταθερή παροχή ισχύος για άνετη και αξιόπιστη καθημερινή χρήση.

Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης προσφέρει ήρεμη και εκλεπτυσμένη εμπειρία οδήγησης, με εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου και κραδασμών στην καμπίνα. Δομικές βελτιώσεις στην ανάρτηση και πρόσθετα ηχομονωτικά υλικά ενισχύουν περαιτέρω την άνεση και την ησυχία στο εσωτερικό, ειδικά στα μεγάλα ταξίδια ή σε ταχύτητες αυτοκινητοδρόμου.

Η ρύθμιση της εμπρός και πίσω ανάρτησης έχει βελτιστοποιηθεί για καλύτερη σταθερότητα και ποιότητα κύλισης, εξασφαλίζοντας σίγουρο χειρισμό ακόμη και υπό μεταβαλλόμενο φορτίο. Όλα αυτά συνδυάζονται σε έναν ήρεμο οδηγικό χαρακτήρα, κατάλληλο τόσο για ιδιωτική όσο και για επαγγελματική χρήση.

Ποια είναι η βασική φιλοσοφία του συστήματος κίνησης του STARIA Electric;

Το STARIA Electric εξοπλίζεται με μια μπαταρία 84 kWh και έναν ηλεκτροκινητήρα 160 kW, που κινεί τους εμπρός τροχούς. Το ηλεκτρικό σύστημα των 800 Volt επιτρέπει υψηλή ροή ενέργειας με ελάχιστη παραγωγή θερμότητας, κάτι που διευκολύνει την επαναλαμβανόμενη ταχυφόρτιση και εξασφαλίζει αξιόπιστη απόδοση σε ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Τα αποδεδειγμένα στοιχεία μπαταριών από τα πιο πρόσφατα ηλεκτρικά μοντέλα της Hyundai συμβάλλουν στην αντοχή και τη θερμική αποδοτικότητα.

Πόσο γρήγορα μπορεί να φορτίσει το STARIA Electric;

Σε μεγάλα ταξίδια, οι σύντομες στάσεις φόρτισης κάνουν τη διαφορά. Υπό ιδανικές συνθήκες ταχυφόρτισης DC, το STARIA Electric μπορεί να φορτίσει από 10% έως 80% σε περίπου 20 λεπτά. Για την καθημερινή φόρτιση στο σπίτι ή στη δουλειά, διατίθεται ενσωματωμένος φορτιστής AC ισχύος 11 kW. Επιπλέον, η θερμαινόμενη θύρα φόρτισης διευκολύνει τη χρήση σε ψυχρές καιρικές συνθήκες.

Τι αυτονομία προσφέρει το STARIA Electric στην καθημερινή χρήση;

Με εκτιμώμενη αυτονομία έως 400 χιλιόμετρα σύμφωνα με τον κύκλο WLTP, το STARIA Electric αποτελεί ένα από τα ηλεκτρικά MPV με τη μεγαλύτερη αυτονομία στην κατηγορία του. Ο συνδυασμός της χωρητικότητας της μπαταρίας, της αποδοτικής ρύθμισης του κινητήρα και της αρχιτεκτονικής των 800 Volt εξασφαλίζει σταθερή κατανάλωση ενέργειας σε όλες τις συνθήκες: αστικές, υπεραστικές και μικτές.

Τι να περιμένει ο οδηγός από τη συμπεριφορά του STARIA Electric στο δρόμο;

Η άμεση ροπή του ηλεκτροκινητήρα εξασφαλίζει ομαλή και γραμμική επιτάχυνση, ακόμη και με πλήρες φορτίο επιβατών και αποσκευών. Η κίνηση στους εμπρός τροχούς προσφέρει προβλέψιμο και σταθερό χειρισμό, ενώ η δυνατότητα κίνησης σε υψηλές ταχύτητες κάνει πιο άνετα τα ταξίδια στον αυτοκινητόδρομο.

Πώς ανταποκρίνεται το STARIA Electric με μεγάλο φορτίο;

Το STARIA Electric έχει σχεδιαστεί ώστε να διατηρεί σταθερή και σίγουρη απόδοση ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτωμένο. Το στιβαρό ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης εξασφαλίζει σταθερή ροπή, προσφέροντας ομαλή επιτάχυνση και προβλέψιμη συμπεριφορά σε συνθήκες υψηλού φορτίου. Η ενισχυμένη δομή του αμαξώματος και η ανάρτηση, ρυθμισμένη για μεταφορά βάρους, ενισχύουν την άνεση και τη σταθερότητα. Παράλληλα, το έξυπνο σύστημα διαχείρισης ενέργειας βοηθά στη διατήρηση της απόδοσης και της αυτονομίας, ακόμα και σε απαιτητικές καθημερινές συνθήκες.

Ποια είναι η δυνατότητα ρυμούλκησης του STARIA Electric;

Με δυνατότητα ρυμούλκησης έως 2.000 κιλά (με φρένα στο ρυμουλκούμενο), το STARIA Electric είναι ιδανικό για τρέιλερ, σκάφη ή εξοπλισμό αναψυχής. Τα εξελιγμένα συστήματα θερμικής διαχείρισης, που περιλαμβάνουν προηγμένο σύστημα ψύξης και θερμική ρύθμιση της μπαταρίας, βοηθούν στη διατήρηση σταθερής απόδοσης ακόμη και υπό μεγάλη καταπόνηση ή σε συνεχείς κύκλους ταχυφόρτισης. Αυτό διασφαλίζει αξιόπιστη ρυμούλκηση χωρίς να επηρεάζεται η οδηγική άνεση ή η συνολική ενεργειακή αποδοτικότητα.

Σχεδίαση και αμάξωμα

Το STARIA Electric μεταφέρει τη σχεδιαστική γλώσσα της γκάμας STARIA στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, βασισμένο στη φιλοσοφία «Inside-Out» της Hyundai. Η προσέγγιση αυτή επεκτείνει την αίσθηση ευρυχωρίας και άνεσης από το εσωτερικό προς το εξωτερικό, δημιουργώντας μια εικόνα με υψηλή τεχνολογική ταυτότητα. Η χαρακτηριστική, ενιαία κυρτή γραμμή του αμαξώματος, η χαμηλή γραμμή παραθύρων και οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες προσδίδουν στο STARIA Electric μια ξεχωριστή εμφάνιση, αποτελώντας ταυτόχρονα τη βάση για τη γενναιόδωρη εσωτερική του διαρρύθμιση.

Τι χαρακτηρίζει τη σχεδιαστική προσέγγιση του STARIA Electric;

Στοιχεία που αφορούν αποκλειστικά την ηλεκτρική του ταυτότητα -όπως ο κλειστός εμπρός σχεδιασμός και οι μεγάλες επιφάνειες- βελτιώνουν την αεροδυναμική και δίνουν στο STARIA Electric ξεκάθαρο ηλεκτρικό χαρακτήρα. Η ψηλή οροφή, οι δύο φαρδιές συρόμενες πόρτες και το μεγάλο άνοιγμα πίσω διευκολύνουν την πρόσβαση και τη φόρτωση - είτε πρόκειται για καθημερινές μετακινήσεις, είτε για εξοπλισμό αναψυχής ή μεταφορά επιβατών. Η εκτεταμένη χρήση γυαλιού ενισχύει την ορατότητα και δημιουργεί φωτεινή, ανοιχτή αίσθηση στις μεγάλες διαδρομές. Η εμπρός τοποθετημένη θύρα φόρτισης διευκολύνει τη χρήση σε δημόσιους φορτιστές και κάμπινγκ.

Στο εμπρός μέρος, το STARIA Electric διαθέτει ενιαία οριζόντια φωτεινή υπογραφή. Το συνεχές αυτό στοιχείο φωτισμού ενισχύει τη συνοχή της εμφάνισης, τονίζει το πλάτος και προσδίδει πιο ξεκάθαρη, τεχνολογικά προσανατολισμένη όψη.

Ποιες είναι οι επιλογές τροχών και χρωμάτων;

Όλες οι εκδόσεις του STARIA Electric εφοδιάζονται με ζάντες 17 ιντσών, σχεδιασμένες για άνεση, αποδοτικότητα και ικανότητα μεταφοράς φορτίου. Διατίθενται οκτώ εξωτερικά χρώματα, ενώ ανάλογα με την έκδοση εξοπλισμού, προσφέρονται διαφορετικοί εσωτερικοί χρωματικοί συνδυασμοί.

Εσωτερικό και Ευρυχωρία

Το STARIA Electric διαθέτει ένα φωτεινό, ήρεμο και ευρύχωρο εσωτερικό, σχεδιασμένο για να προσφέρει χώρο και άνεση κινήσεων στους επιβάτες στην καθημερινότητα. Η οριζόντια διάταξη του ταμπλό ενισχύει την αίσθηση ανοιχτού ορίζοντα, βοηθώντας τους επιβάτες να προσανατολίζονται εύκολα και να αισθάνονται άνετα. Η φιλοσοφία του «multi-open-space» εσωτερικού, βασικό στοιχείο της γκάμας STARIA, ενισχύεται ακόμη περισσότερο χάρη στα πλεονεκτήματα της ηλεκτρικής πλατφόρμας, προσφέροντας μία από τις πιο ευρύχωρες καμπίνες στην κατηγορία του. Άνετος χώρος για κεφάλι και πόδια σε όλες τις σειρές καθισμάτων, επίπεδο πάτωμα και πρακτικές λύσεις αποθήκευσης επιτρέπουν στο εσωτερικό να προσαρμόζεται με ευκολία σε κάθε ανάγκη - είτε πρόκειται για μετακινήσεις, ταξίδια, επαγγελματική χρήση ή αναψυχή.

Οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες και η χαμηλή γραμμή παραθύρων πλημμυρίζουν την καμπίνα με φυσικό φως, ενισχύοντας τη φωτεινή και φιλόξενη αίσθηση. Η ευρυχωρία δεν είναι μόνο θέμα διαστάσεων, αλλά και της ελευθερίας κινήσεων, των καθαρών οπτικών πεδίων και της χαλαρής θέσης οδήγησης σε όλο το εσωτερικό. Το STARIA Electric προσφέρει μια εσωτερική εμπειρία που είναι ήρεμη, ευέλικτη και ιδανική για πολλαπλές χρήσεις.

Λειτουργικότητα με πραγματική πρακτική αξία

Οι δύο οθόνες 12,3 ιντσών -μία για τον πίνακα οργάνων και μία για το infotainment- παρέχουν καθαρή και άμεση πληροφόρηση στο φυσικό οπτικό πεδίο του οδηγού. Οι φυσικοί διακόπτες για βασικές λειτουργίες ενισχύουν την εργονομία και μειώνουν την απόσπαση προσοχής, εξασφαλίζοντας ισορροπία ανάμεσα στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και τη χρηστικότητα. Σε πλουσιότερες εκδόσεις, ο διακόπτης Shift-by-Wire είναι τοποθετημένος στη κολόνα του τιμονιού ώστε να απελευθερώνει επιπλέον αποθηκευτικό χώρο στο κέντρο.

Λεπτομέρειες μελετημένες για καθημερινή πρακτικότητα, όπως εργονομικά διαμορφωμένοι αποθηκευτικοί χώροι και καθίσματα που δίνουν προτεραιότητα στην άνεση και την ευελιξία, καθιστούν το STARIA Electric ιδανικό για οικογένειες, υπηρεσίες μεταφοράς και δραστήριες ζωές.

Διαθέσιμες διαμορφώσεις καθισμάτων κατά την κυκλοφορία:

VAN 3 θέσεων, για εμπορική και μεταφορική χρήση : Μέγιστη χωρητικότητα φόρτωσης έως 5.462 λίτρα (προδιαγραφή SAE). Η διάταξη αυτή προσφέρει απρόσκοπτο χώρο φόρτωσης, με διαστάσεις ιδανικές για τη μεταφορά εξοπλισμού, εμπορευμάτων ή μεγάλων αντικειμένων.

LUXURY 7 θέσεων, για οικογένειες και αναψυχή : Εστιασμένη στην άνεση των επιβατών με υψηλή ευελιξία. Προσφέρει άνετο χώρο σε όλες τις θέσεις, δυνατότητα διαμόρφωσης καθισμάτων και χώρο αποσκευών έως 435 λίτρα πίσω από την τρίτη σειρά.

WAGON 9 θέσεων, για μεγάλες οικογένειες, ομάδες ή shuttle : Χώρος αποσκευών έως 1.303 λίτρα πίσω από την τρίτη σειρά. Με καθίσματα που σύρονται και αναδιπλώνονται, η διαμόρφωση της καμπίνας προσαρμόζεται άμεσα σε επιβάτες ή φορτίο.

Διαθέσιμα χαρακτηριστικά καθισμάτων

Ανάλογα με την έκδοση, το Hyundai STARIA Electric προσφέρει διάφορες επιλογές άνεσης στα καθίσματα, σχεδιασμένες για διαφορετικές χρήσεις. Η έκδοση Van διαθέτει θερμαινόμενα καθίσματα για μεγαλύτερη άνεση σε ψυχρό καιρό, ενώ η έκδοση Wagon προσφέρει προαιρετικά θέρμανση και εξαερισμό για τα εμπρός καθίσματα. Στην έκδοση Luxury, η θέρμανση και ο εξαερισμός είναι στάνταρ τόσο για τα εμπρός καθίσματα όσο και για τη δεύτερη σειρά, προσφέροντας υψηλό επίπεδο άνεσης για μακρινά ταξίδια και πολυθέσια μεταφορά.

Πώς είναι διαμορφωμένος ο χώρος στο εσωτερικό του STARIA Electric;

Το μακρύ μεταξόνιο και το ψηλό αμάξωμα προσφέρουν άφθονο χώρο για κεφάλι και πόδια σε όλες τις σειρές. Το STARIA Electric εφοδιάζεται στάνταρ με δύο συρόμενες πλευρικές πόρτες και μια πίσω πόρτα με άνοιγμα προς τα πάνω, για εύκολη είσοδο και άνετη φόρτωση στην καθημερινή χρήση. Αυτή η διάταξη διατίθεται σε όλες τις επιβατικές εκδόσεις.

Ανάλογα με την έκδοση, ο ηλεκτρικός χειρισμός αυτών των στοιχείων αυξάνει την άνεση: στην 9θέσια έκδοση διατίθενται προαιρετικά ηλεκτρικές συρόμενες πόρτες και ηλεκτρική πίσω πόρτα, ενώ στην έκδοση Luxury όλα αυτά τα στοιχεία είναι στάνταρ, προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία για συχνή επιβίβαση και αποβίβαση.

Πώς το STARIA Electric ενισχύει την άνεση στα ταξίδια;

Η αθόρυβη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης μειώνει αισθητά τους θορύβους στην καμπίνα, συμβάλλοντας σε μια ήρεμη και ξεκούραστη εμπειρία ταξιδιού. Το φωτεινό εσωτερικό και η ευρύχωρη διάταξη ενισχύουν την άνεση για όλους τους επιβάτες, είτε πρόκειται για καθημερινές μετακινήσεις είτε για εκδρομές και εξορμήσεις.

Ορισμένες λειτουργίες του infotainment και του συστήματος κλιματισμού ελέγχονται από φυσικά κουμπιά, για ευκολία και διαισθητική χρήση εν κινήσει. Ένα οριζόντιο στόμιο αεραγωγού στο κέντρο του ταμπλό ενισχύει την κυκλοφορία του αέρα και την άνεση, ενώ μια μεγάλη ανοικτή θήκη στην κορυφή του ταμπλό διευκολύνει την αποθήκευση. Επιπλέον, μια χειρολαβή δίπλα στη θέση του οδηγού διευκολύνει την είσοδο και έξοδο.

Τεχνολογία και Λειτουργίες

Η Hyundai προσφέρει κορυφαίο επίπεδο άνεσης στην κατηγορία, ενσωματώνοντας προηγμένα συστήματα infotainment και εξοπλισμού. Είτε για καθημερινές μετακινήσεις, είτε για οικογενειακές εξορμήσεις ή επαγγελματικές διαδρομές, το STARIA Electric διαθέτει ψηφιακά χαρακτηριστικά που κάνουν την κίνηση πιο εύκολη, πρακτική και προσαρμόσιμη.