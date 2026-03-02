Η Skoda επενδύει €205 εκατ. και γίνεται ο μεγαλύτερος κατασκευαστής συστημάτων μπαταριών ηλ.οχημάτων του Ομίλου Volkswagen

Η Skoda επενδύει €205 εκατομμύρια στην επέκταση της παραγωγής μπαταριών στη Mladá Boleslav, καθιστώντας το βασικό της εργοστάσιο τον μεγαλύτερο παραγωγό συστημάτων μπαταριών BEV στον Όμιλο Volkswagen.

Η επένδυση εντάσσεται στη συνολική στρατηγική μπαταριών του Ομίλου, η οποία συνδυάζει εσωτερική παραγωγή και συνεργασίες με τρίτους, διασφαλίζοντας ευελιξία, πρόσβαση σε τεχνολογικές καινοτομίες και σταθερό εφοδιασμό.

Το εργοστάσιο της Skoda γίνεται η πρώτη μονάδα του Ομίλου Volkswagen στην Ευρώπη που παράγει συστήματα μπαταριών cell-to-pack, τα οποία προορίζονται για ηλεκτρικά μοντέλα ευρείας παραγωγής του Brand Group Core. Με ημερήσια δυναμικότητα άνω των 1.100 συστημάτων και ετήσια έως 335.000 μονάδες, η νέα εγκατάσταση επιταχύνει την ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε μεγάλη βιομηχανική κλίμακα, σε στενή συνεργασία με το Volkswagen Group Technology Center of Excellence Battery.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τον ρόλο της Skoda ως κατασκευαστή κρίσιμων εξαρτημάτων εντός του Brand Group Core και παράλληλα θωρακίζει τη θέση της Τσεχίας ως στρατηγικού πυλώνα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Στην τελετή εγκαινίων παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός της Τσεχίας Andrej Babiš, ο Υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου Karel Havlíček, ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Skoda και CEO της μάρκας Volkswagen Thomas Schäfer, καθώς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Skoda Auto.

Ο Thomas Schäfer δήλωσε: «Με αυτή την επένδυση, η Skoda αναδεικνύεται στον μεγαλύτερο παραγωγό συστημάτων μπαταριών BEV του Ομίλου Volkswagen και σε βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας για τον εξηλεκτρισμό. Η μονάδα στη Mladá Boleslav λειτουργεί σε πλήρη βιομηχανική κλίμακα, ενισχύοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή αλυσίδα παραγωγής μπαταριών. Η τεχνογνωσία και η αποδοτικότητα της Skoda αποτελούν κινητήρια δύναμη για τον μετασχηματισμό του Brand Group Core.»

Ο Klaus Zellmer, CEO της Skoda Auto, ανέφερε: «Πρόκειται για ένα κομβικό ορόσημο στη δέσμευσή μας για απανθρακοποίηση ολόκληρης της αλυσίδας παραγωγής. Η μείωση εκπομπών δεν αφορά μόνο το όχημα, αλλά και την προμήθεια, την παραγωγή και τη χρήση ενέργειας. Με τη νέα γραμμή συναρμολόγησης τοπικοποιούμε την παραγωγή μπαταριών σε μεγάλη κλίμακα, ενισχύουμε μια ανθεκτική και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αλυσίδα παραγωγής και καθιστούμε την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή. Ευχαριστούμε τον Όμιλο Volkswagen για την εμπιστοσύνη να παραδίδουμε έως 335.000 συστήματα μπαταριών ετησίως για εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης σε μάρκες του Ομίλου. Παράλληλα, διπλασιάζουμε το χαρτοφυλάκιο BEV της Skoda και μεταβαίνουμε σε καθαρότερες μορφές ενέργειας, μετατρέποντας τον κεντρικό μας σταθμό από άνθρακα σε βιομάζα, μειώνοντας τις εκπομπές CO₂ κατά περίπου 274.000 τόνους έως το 2027.»

Ο Andreas Dick, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Skoda Auto για Παραγωγή και Logistics, πρόσθεσε: «Από το 2019 έχουμε κατασκευάσει περίπου 1,4 εκατομμύρια συστήματα μπαταριών στη Mladá Boleslav. Η παραγωγή cell-to-pack αποτελεί το επόμενο στρατηγικό βήμα εσωτερικοποίησης κρίσιμων διαδικασιών. Με ποσοστό αυτοματοποίησης 84%, 131 βιομηχανικά ρομπότ και χρόνο κύκλου 60 δευτερολέπτων ανά σύστημα, διασφαλίζουμε υψηλή παραγωγικότητα και σταθερή ποιότητα, ενισχύοντας τον εφοδιασμό προηγμένων συστημάτων μπαταριών “made in Europe” για ηλεκτρικά μοντέλα ευρείας παραγωγής του Brand Group Core.»