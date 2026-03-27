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Skoda: 2η μάρκα σε πωλήσεις στην Ευρώπη το 2026 - εντυπωσιακή άνοδος και ισχυρή δυναμική
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17:14 - 27 Μαρ 2026

Skoda: 2η μάρκα σε πωλήσεις στην Ευρώπη το 2026 - εντυπωσιακή άνοδος και ισχυρή δυναμική

Νίκος Λιβανός
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Η Skoda συνεχίζει με σταθερά ανοδική πορεία στην ευρωπαϊκή αγορά, κατακτώντας τη 2η θέση σε πωλήσεις σε επίπεδο μάρκας στην Ευρώπη για το διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association).

Με 130.437 ταξινομήσεις στο σύνολο της αγοράς EU + EFTA + UK, η Skoda σημείωσε αύξηση +14,0% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενισχύοντας το μερίδιό της στο 6,7% και ξεπερνώντας παραδοσιακά ισχυρούς ανταγωνιστές.

Η επίδοση αυτή δεν αποτελεί συγκυριακό αποτέλεσμα, αλλά αποτυπώνει τη στρατηγική συνέπεια της μάρκας: προϊόντα υψηλής αξίας, ισορροπία μεταξύ τεχνολογίας και καθημερινής χρηστικότητας, και ξεκάθαρη τοποθέτηση ως μια έξυπνη και αξιόπιστη επιλογή για τον Ευρωπαίο οδηγό.

Η ισχυρή αύξηση των πωλήσεων (+14%) είναι από τις υψηλότερες μεταξύ των κορυφαίων κατασκευαστών, σε ένα περιβάλλον όπου αρκετοί μεγάλοι όμιλοι καταγράφουν πτώση ή στασιμότητα, επιβεβαιώνοντας ότι η Skoda όχι μόνο διατηρεί τη δυναμική της, αλλά κερδίζει συνεχώς έδαφος στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η πορεία αυτή ενισχύεται περαιτέρω από την ανανεωμένη γκάμα της μάρκας, που συνδυάζει αποδοτικούς κινητήρες, σύγχρονες τεχνολογίες, πλούσιους εξοπλισμούς και πρακτικές λύσεις καθημερινής χρήσης, καθώς και από τη σταδιακή διεύρυνση της παρουσίας της στην ηλεκτροκίνηση με νέα αποδοτικά μοντέλα.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/03/2026 - 09:33
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