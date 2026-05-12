ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ερχεται το νέο Skoda Epiq
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
08:45 - 12 Μάι 2026

Ερχεται το νέο Skoda Epiq

Νίκος Λιβανός
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η παγκόσμια πρεμιέρα του νέου Skoda Epiq θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Μαΐου στη Ζυρίχη.

Η Skoda Auto ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ηλεκτρική της γκάμα, παρουσιάζοντας το νέο Skoda Epiq, ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV crossover που τοποθετείται στη βάση της BEV οικογένειας της μάρκας. Με έμφαση στην πρακτικότητα, την καθημερινή χρήση και την προσιτή ηλεκτροκίνηση, το νέο Epiq αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μοντέλα της επόμενης φάσης εξηλεκτρισμού της Skoda.

Η παγκόσμια πρεμιέρα του νέου Skoda Epiq θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Μαΐου στη Ζυρίχη, με τη Skoda Auto να αποκαλύπτει για πρώτη φορά το νέο της αμιγώς ηλεκτρικό SUV crossover. Για τους φίλους της μάρκας σε όλο τον κόσμο, η αποκάλυψη θα μεταδοθεί ζωντανά, με έναρξη στις 15:00 ώρα Ελλάδος.

Η ζωντανή μετάδοση θα είναι διαθέσιμη στο Skoda Storyboard, καθώς και στο επίσημο κανάλι της Skoda στο YouTube, δίνοντας στο διεθνές κοινό τη δυνατότητα να παρακολουθήσει σε πραγματικό χρόνο την παρουσίαση του νέου μοντέλου.

Το Skoda Epiq έχει ιδιαίτερη σημασία για τη στρατηγική της μάρκας, καθώς έρχεται να ενισχύσει την παρουσία της Skoda στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV crossover, με ένα μοντέλο που απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό. Ως νέο entry-level ηλεκτρικό μοντέλο της Skoda, το Epiq εκφράζει την κατεύθυνση της μάρκας προς πιο προσιτές, ευέλικτες και ουσιαστικές λύσεις ηλεκτροκίνησης, χωρίς να απομακρύνεται από τις βασικές αξίες που χαρακτηρίζουν τη Skoda: πρακτικότητα, έξυπνη σχεδίαση και υψηλή αξία για τον οδηγό.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Epiq: Το πιο προσιτό αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας στη βάση της πλήρως ηλεκτρικής γκάμας της Skoda
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Epiq: Το πιο προσιτό αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας στη βάση της πλήρως ηλεκτρικής γκάμας της Skoda

Με το πρόγραμμα εγγύησης Skoda ZEN τα μοντέλα της καλύπτονται για 10 χρόνια
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Με το πρόγραμμα εγγύησης Skoda ZEN τα μοντέλα της καλύπτονται για 10 χρόνια

Skoda: 2η μάρκα σε πωλήσεις στην Ευρώπη το 2026 - εντυπωσιακή άνοδος και ισχυρή δυναμική
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Skoda: 2η μάρκα σε πωλήσεις στην Ευρώπη το 2026 - εντυπωσιακή άνοδος και ισχυρή δυναμική

Skoda Auto: Νέο έτος-ρεκόρ το 2025 και στρατηγική επιτάχυνση
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Skoda Auto: Νέο έτος-ρεκόρ το 2025 και στρατηγική επιτάχυνση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 09:43

Τι έλεγε ο Στέφανος Μάνος για το Ελληνικό και δεν εισακούστηκε

Ανακοινώσεις
17/08/2026 - 09:33

Bally’s Intralot: Προσαρμοσμένο EBITDA €184,8 εκατ. στο α’ εξάμηνο του 2026

Magazino
17/08/2026 - 09:29

Μικροί θησαυροί με ελληνική υπογραφή στο Hellenic Heritage shop

Φορολογία
17/08/2026 - 08:57

Τραπεζικές μεταφορές και IRIS: Πότε μπαίνουν στο «ραντάρ» της Εφορίας - Τι να προσέξετε

Οικονομία
17/08/2026 - 08:13

Η θέση της Ελλάδας στο μισθολογικό χάρτη των 69 μεγαλύτερων πόλεων του κόσμου

Ειδήσεις
17/08/2026 - 08:05

Ο... συμπαίκτες του Τζεφ Μπέζος στη Λίβερπουλ - Γιατί επέλεξε να επενδύσει στο ποδόσφαιρο

Magazino
17/08/2026 - 08:00

Είναι η νεότερη βασίλισσα του σκακιού — και είναι μόλις 11 ετών

Εργασιακά
17/08/2026 - 07:46

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ειδήσεις
16/08/2026 - 23:34

Ασημένιος στο επί κοντώ ο Εμμανουήλ Καραλής που κόντραρε στα ίσια τον Ντουμπλάντις (videos)

Πολιτική
16/08/2026 - 22:02

Διατάγματα Ερντογάν για δύο Θαλάσσια Πάρκα σε βόρειο και νότιο Αιγαίο - «Είναι παράνομα», απαντά η Ελλάδα

Magazino
16/08/2026 - 21:55

Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας: Όλα τα ντοκιμαντέρ που διαγωνίζονται

Ειδήσεις
16/08/2026 - 21:40

Πρωταθλητής Ευρώπης ο Απόστολος Χρήστου στα 100μ. ύπτιο (video)

Ειδήσεις
16/08/2026 - 21:32

Ο Κούσνερ και αντιπροσωπεία της Χαμάς στην Αίγυπτο για συνομιλίες σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Ειδήσεις
16/08/2026 - 18:24

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Απεγκλωβίστηκαν 364 άτομα δια θαλάσσης

Χρηματιστήρια
16/08/2026 - 17:53

Ευρωπαϊκές μετοχές: Η αγορά που όλοι υποτιμούν κρύβει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες

Ειδήσεις
16/08/2026 - 17:18

Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Δύο νεκροί στις πυρκαγιές και οκτώ εγκαυματίες

Αυτοδιοίκηση
16/08/2026 - 15:58

Απεβίωσε ο Δήμαρχος Φούρνων Κορσεών, Δημήτρης Καρύδης

Ειδήσεις
16/08/2026 - 15:23

Μάνη: Εικόνες καταστροφής μετά τις πλημμύρες

Magazino
16/08/2026 - 14:59

Στα 68 της, η Madonna παραμένει το πιο φρέσκο κορίτσι της pop

Ειδήσεις
16/08/2026 - 14:45

Μια Millennial σχεδιάστρια επίπλων βρίσκεται πίσω από τα drones που σφυροκοπούν τη Ρωσία

Ειδήσεις
16/08/2026 - 14:33

Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέρριψαν ύποπτο ρωσικό drone πάνω από τη Ρουμανία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/08/2026 - 14:18

Η Audi διευρύνει τις δυνατότητες εξατομίκευσης του νέου Audi Q3

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/08/2026 - 14:01

O Carlos Sainz Sr. πίσω από το τιμόνι της Mustang GTD στη νέα πίστα MADRING της Formula 1

Ακίνητα
16/08/2026 - 12:28

Ακίνητα: Ποιοι μπορούν να μην πληρώνουν 3 χρόνια φόρο για τα ενοίκια - Η κρίσιμη προθεσμία

Φορολογία
16/08/2026 - 11:59

Επιχείρηση νοίκιαζε 132 αυτοκίνητα που είχε δηλώσει σε ακινησία – Βαρύ πρόστιμο

Magazino
16/08/2026 - 11:46

Αύγουστος στην Αθήνα: 5 μαγαζιά που κάνουν τις διακοπές να μοιάζουν λίγο πιο κοντά

Ειδήσεις
16/08/2026 - 11:18

Ουκρανικά drones έπληξαν τα περίχωρα της Μόσχας, ένας νεκρός - Χτυπήθηκε αποθήκη της Wildberries

Ειδήσεις
16/08/2026 - 11:13

Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς σπίτι μετά τον σεισμό στην Ινδονησία που άφησε πίσω του 51 νεκρούς

Άλλοι Αρθρογράφοι
16/08/2026 - 11:05

Για τον Στέφανο Μάνο

Ειδήσεις
16/08/2026 - 10:57

Τα 5 καλύτερα μέρη για να χτίσει κανείς μια ζωή στο εξωτερικό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ