ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Grabber Cross A/S και Grabber GT Plus: Δύο δυνατές επιλογές για SUV από τη General Tire
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
08:57 - 09 Μαρ 2026

Grabber Cross A/S και Grabber GT Plus: Δύο δυνατές επιλογές για SUV από τη General Tire

Νίκος Λιβανός
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η General Tire, με περισσότερα από 110 χρόνια ιστορίας στην ανάπτυξη ελαστικών υψηλής αντοχής και αξιοπιστίας, συνεχίζει να εξελίσσει τη σειρά Grabber δημιουργώντας δύο ακόμη μοντέλα για την κατηγορία των SUV: το Grabber Cross A/S, ένα σύγχρονο all season ελαστικό, σχεδιασμένο για ευελιξία σε δρόμο και εκτός δρόμου, και το Grabber GT Plus, ένα προηγμένο θερινό ελαστικό που δίνει έμφαση στην άνεση, sτην ασφάλεια και sτην οικονομία καυσίμου στην καθημερινή οδήγηση.

Το νέο Grabber Cross A/S απευθύνεται σε οδηγούς SUV και crossover που θέλουν ένα ελαστικό ικανό να ανταποκρίνεται σε ποικίλες συνθήκες οδήγησης, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Πρόκειται για ένα σύγχρονο all season ελαστικό, το οποίο συνδυάζει υψηλή σταθερότητα στην άσφαλτο με αξιόπιστη πρόσφυση σε χαλαρές επιφάνειες, όπως χώμα και χαλίκι.

Η σχεδίαση του πέλματος με τα χαρακτηριστικά εξαγωνικά μπλοκ και τις πολλαπλές ακμές πρόσφυσης εξασφαλίζει αποτελεσματικό κράτημα σε απαιτητικές επιφάνειες, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει σταθερή και ασφαλή συμπεριφορά στην καθημερινή οδήγηση στον δρόμο. Το Grabber Cross A/S φέρει τις σημάνσεις M+S και 3PMSF, γεγονός που επιβεβαιώνει την ικανότητά του να ανταποκρίνεται και σε χειμερινές συνθήκες.

Χάρη στην ανθεκτική κατασκευή του και τη σύγχρονη σύνθεση γόμας, αποτελεί ιδανική επιλογή για οδηγούς που κινούνται κυρίως σε αστικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, αλλά θέλουν την ελευθερία να κινηθούν με αυτοπεποίθηση και εκτός δρόμου όταν το απαιτεί η διαδρομή. Παράλληλα, η σχεδίασή του το καθιστά κατάλληλο και για σύγχρονα ηλεκτρικά SUV, τα οποία απαιτούν ελαστικά με υψηλή αντοχή και σταθερότητα.

grabber_cross_as_2_0561b.jpeg

Από την άλλη πλευρά, το νέο Grabber GT Plus αποτελεί την ιδανική επιλογή για οδηγούς SUV που κινούνται κυρίως στην άσφαλτο αλλά και σε ήπιους χωματόδρομους και αναζητούν υψηλά επίπεδα άνεσης, ασφάλειας και μεγάλης διάρκειας ζωής του ελαστικού. Το θερινό αυτό ελαστικό σχεδιάστηκε για να προσφέρει βελτιωμένη απόδοση σε στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα, με υψηλή πρόσφυση και σταθερότητα σε ταξίδι και καθημερινή μετακίνηση. Η προηγμένη σύνθεση γόμας με πυρίτιο συμβάλλει στη μείωση της αντίστασης κύλισης, γεγονός που μεταφράζεται σε καλύτερη ενεργειακή απόδοση και χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, ενώ παράλληλα προσφέρει πολύ μεγάλο χιλιομετρικό ωφέλιμο.

Με το Grabber GT Plus, η General Tire απευθύνεται σε οδηγούς που χρησιμοποιούν το SUV τους κυρίως για αστικές μετακινήσεις και ταξίδια σε αυτοκινητόδρομο, επιζητώντας άνεση, αθόρυβη κύλιση και αξιόπιστη συμπεριφορά σε όλες τις συνθήκες οδήγησης, εκτός από πολύ απαιτητικές χειμερινές συνθήκες.

grabber_GT_PLUS_2a597.jpg

Με την παρουσίαση των νέων Grabber Cross A/S και Grabber GT Plus, η General Tire ενισχύει ακόμη περισσότερο τη σειρά Grabber, προσφέροντας λύσεις που καλύπτουν διαφορετικά προφίλ οδηγών και διαφορετικές ανάγκες χρήσης των σύγχρονων SUV. Δύο νέα ελαστικά που επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της εταιρείας να προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας, σχεδιασμένα για πραγματικές συνθήκες οδήγησης.

Τα ελαστικά General Tire διατίθενται στην Ελλάδα μέσα από το δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της ΕΜΑ SA, που θα βρείτε εδώ: https://www.continental-tires.gr/car/dealer-locator.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 08:57

ΗΠΑ-Ιράν κοντά σε συμφωνία, αλλά με ασαφές χρονοδιάγραμμα - Οι σκληροπυρηνικοί στο Ιράν και ο Νετανιάχου

Magazino
14/06/2026 - 08:21

Πρωταθλητές NBA έπειτα από 53 χρόνια οι Νιου Γιορκ Νικς, μετά από ακόμη μία επική ανατροπή

Ειδήσεις
13/06/2026 - 22:05

Τα ΗΑΕ διαψεύδουν δημοσιεύματα για αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:55

Κύκλωμα ναρκωτικών στα Βόρεια Προάστια: Προφυλακίστηκαν 7 από τους 9 κατηγορούμενους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:40

Επανεκλογή Όρμπαν στην ηγεσία του Fidesz παρά την εκλογική ήττα του κόμματός του

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:22

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο με Μακρόν στη G7

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:19

Επιμένει ο Τραμπ: Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:59

Αλβανία: Νέες αντιδράσεις στο σχέδιο Κούσνερ – Διαδηλωτές γκρέμισαν φράχτη εργοταξίου

Magazino
13/06/2026 - 20:54

Μπάσκετ: Πρωταθλητής Ελλάδας ο Ολυμπιακός, 89-85 τον Παναθηναϊκό στον πέμπτο τελικό

Ναυτιλία
13/06/2026 - 20:39

Το νέο κόστος του παγκόσμιου εμπορίου δεν είναι οι ναύλοι αλλά η αβεβαιότητα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:19

Ανάβυσσος: Σύλληψη 72χρονου για παράνομη κατάληψη παραλίας με 400 ξαπλώστρες

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:47

Πέθανε ο Γιάννη Σκοπελίτης, ο καπετάνιος του θρυλικού πλοίου των Μικρών Κυκλάδων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:30

Ινδία: Πέντε νεκροί σε συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:15

Κεραυνοί προκάλεσαν 5 δασικές πυρκαγιές σε Κορινθία, Μέθανα και Θήβα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:14

Τεχεράνη: Δεν θα υπογράψουμε συμφωνία την Κυριακή – Τα τέλη στο Ορμούζ παραμένουν

Πολιτική
13/06/2026 - 18:54

Η Ελλάδα που δεν περιμένει: Ρήξεις και προτεραιότητες για μια αυτοδύναμη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα

Χρηματιστήρια
13/06/2026 - 18:44

Η «εκτόξευση» της SpaceX: Πώς κατάφερε ο Μασκ να στήσει τη μεγαλύτερη IPO στην ιστορία

Ειδήσεις
13/06/2026 - 18:29

Διάσωση 32 μεταναστών νότια της Γαύδου

Ειδήσεις
13/06/2026 - 18:19

Προφυλακίστηκε ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φονικό στο Αίγιο

Πολιτική
13/06/2026 - 17:59

Χρηστίδης: Η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί με 297 βουλευτές

Ειδήσεις
13/06/2026 - 17:28

Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE

Πολιτική
13/06/2026 - 17:15

Τσουκαλάς: Απόλυτα ρεαλιστικό το μέτρο της καθολικής πρόσβασης των νέων στα Μέσα Μεταφοράς

Ειδήσεις
13/06/2026 - 16:55

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά και αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες

Πολιτική
13/06/2026 - 16:25

Μητσοτάκης: Αυτοδυναμία για να συνεχίσουμε το έργο – «Όχι» στους πειραματισμούς του παρελθόντος  

Πολιτική
13/06/2026 - 16:03

Κικίλιας: Η ναυτιλία φέρνει επενδύσεις και προοπτική για την ελληνική οικογένεια

Ειδήσεις
13/06/2026 - 15:28

ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε το όνομα του Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι

Ειδήσεις
13/06/2026 - 14:59

Στο «τραπέζι» μόνιμη παρουσία ελληνικών μαχητικών στην Κύπρο

Ειδήσεις
13/06/2026 - 14:35

Δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Ομόφωνα ένοχοι οι 4 κατηγορούμενοι

Ειδήσεις
13/06/2026 - 14:17

Προς νέα αύξηση επιτοκίων η ΕΚΤ – Από ποιους παράγοντες εξαρτάται

Ειδήσεις
13/06/2026 - 13:38

Ελβετία: Το κρίσιμο δημοψήφισμα για το πληθυσμιακό πλαφόν των 10 εκατ. κατοίκων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ