ΥΠΑΑΤ - ΑΑΔΕ: Καθορίζονται οι νέες διαδικασίες ελέγχου των ΚΥΔ για τη διατήρηση της πιστοποίησής τους

Σε εφαρμογή τίθενται οι νέες διαδικασίες ελέγχων αιτημάτων και δικαιολογητικών των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) για τη διατήρηση της πιστοποίησής τους λόγω μεταβολών, σύμφωνα με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α. 1182/2026).

Ειδικότερα, η νέα ρύθμιση αφορά φορείς που έχουν πιστοποιηθεί δυνάμει των σχετικών αποφάσεων του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (370/104924/18.04.2022 και 419/113520/29.04.2022, όπως ισχύουν) και με αυτήν καθορίζονται:

Οι επιτρεπόμενες μεταβολές των πιστοποιημένων φορέων για τη διατήρηση της πιστοποίησής τους.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται ανάλογα με τις αιτούμενες μεταβολές.

Η προθεσμία, ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μεταβολών των πιστοποιημένων φορέων.

Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων και έκδοσης της σχετικής απόφασης.

Τα αιτήματα μεταβολών μπορούν να υποβάλλονται στην πλατφόρμα «Τα Αιτήματά μου» της ψηφιακής πύλης myAADE, στη νέα κατηγορία Αγροτικές Ενισχύσεις που δημιουργήθηκε για την εξυπηρέτηση των παραγωγών και των φορέων υποβολής αιτήσεων αγροτικών ενισχύσεων. Μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών, οι αιτούντες ενημερώνονται ψηφιακά για την αποδοχή ή μη της αιτούμενης μεταβολής.

Με τη νέα απόφαση ενισχύεται η διαφάνεια και η ορθή διαχείριση των ενωσιακών πόρων, διασφαλίζοντας τα δημόσια έσοδα και προάγοντας την αξιοπιστία της χώρας στην ΕΕ. Ταυτόχρονα, επιλύεται μια πιεστική εκκρεμότητα εξασφαλίζοντας ένα ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας για τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων που μεταξύ άλλων φορέων, εξουσιοδοτούνται να υποβάλλουν, να τροποποιούν και να διαχειρίζονται, έναντι αμοιβής, Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521: