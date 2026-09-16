ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΥΠΑΑΤ - ΑΑΔΕ: Καθορίζονται οι νέες διαδικασίες ελέγχου των ΚΥΔ για τη διατήρηση της πιστοποίησής τους
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
17:06 - 16 Σεπ 2026

ΥΠΑΑΤ - ΑΑΔΕ: Καθορίζονται οι νέες διαδικασίες ελέγχου των ΚΥΔ για τη διατήρηση της πιστοποίησής τους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε εφαρμογή τίθενται οι νέες διαδικασίες ελέγχων αιτημάτων και δικαιολογητικών των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) για τη διατήρηση της πιστοποίησής τους λόγω μεταβολών, σύμφωνα με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α. 1182/2026).

Ειδικότερα, η νέα ρύθμιση αφορά φορείς που έχουν πιστοποιηθεί δυνάμει των σχετικών αποφάσεων του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (370/104924/18.04.2022 και 419/113520/29.04.2022, όπως ισχύουν) και με αυτήν καθορίζονται:

  • Οι επιτρεπόμενες μεταβολές των πιστοποιημένων φορέων για τη διατήρηση της πιστοποίησής τους.
  • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται ανάλογα με τις αιτούμενες μεταβολές.
  • Η προθεσμία, ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μεταβολών των πιστοποιημένων φορέων.
  • Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων και έκδοσης της σχετικής απόφασης.

Τα αιτήματα μεταβολών μπορούν να υποβάλλονται στην πλατφόρμα «Τα Αιτήματά μου» της ψηφιακής πύλης myAADE, στη νέα κατηγορία Αγροτικές Ενισχύσεις που δημιουργήθηκε για την εξυπηρέτηση των παραγωγών και των φορέων υποβολής αιτήσεων αγροτικών ενισχύσεων. Μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών, οι αιτούντες ενημερώνονται ψηφιακά για την αποδοχή ή μη της αιτούμενης μεταβολής.

Με τη νέα απόφαση ενισχύεται η διαφάνεια και η ορθή διαχείριση των ενωσιακών πόρων, διασφαλίζοντας τα δημόσια έσοδα και προάγοντας την αξιοπιστία της χώρας στην ΕΕ. Ταυτόχρονα, επιλύεται μια πιεστική εκκρεμότητα εξασφαλίζοντας ένα ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας για τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων που μεταξύ άλλων φορέων, εξουσιοδοτούνται να υποβάλλουν, να τροποποιούν και να διαχειρίζονται, έναντι αμοιβής, Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.
  • Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7).
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΥΠΑΑΤ-ΑΑΔΕ: Βελτιώσεις και αλλαγές στο myAGRO - Τι ισχύει για τους ΚΑΕΚ
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΥΠΑΑΤ-ΑΑΔΕ: Βελτιώσεις και αλλαγές στο myAGRO - Τι ισχύει για τους ΚΑΕΚ

ΥΠΑΑΤ: Παρατείνονται μέχρι 16/10 οι αιτήσεις για επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΥΠΑΑΤ: Παρατείνονται μέχρι 16/10 οι αιτήσεις για επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη

Airbnb: Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ τα αδήλωτα εισοδήματα – Νέο τοπίο με ελέγχους και περιορισμούς
Ακίνητα

Airbnb: Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ τα αδήλωτα εισοδήματα – Νέο τοπίο με ελέγχους και περιορισμούς

ΑΑΔΕ - Επιχείρηση «Τα Άνθη του Κακού»: Νέα ευρήματα στο ίδιο δίκτυο διακίνησης κοκαΐνης (video)
Οικονομία

ΑΑΔΕ - Επιχείρηση «Τα Άνθη του Κακού»: Νέα ευρήματα στο ίδιο δίκτυο διακίνησης κοκαΐνης (video)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σχόλια Αγοράς
16/09/2026 - 17:48

Χρηματιστήριο: Ήπια κέρδη με νέα ρεκόρ στα διυλιστήρια και το βλέμμα στην αναβάθμιση

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/09/2026 - 17:43

Solidus: «Buy» για Aegean – Στα €15 ο στόχος παρά την πίεση στην κερδοφορία

Επιχειρήσεις
16/09/2026 - 17:27

AXIA Ventures: Κύριος ανάδοχος της Star Bulk για τη δημόσια προσφορά στη Euronext Athens

Ειδήσεις
16/09/2026 - 17:16

Στους δρόμους οι φοιτητές για τη στέγη: Ζητούν επίδομα €500, πλαφόν στα ενοίκια και δωρεάν παροχές

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
16/09/2026 - 17:06

ΥΠΑΑΤ - ΑΑΔΕ: Καθορίζονται οι νέες διαδικασίες ελέγχου των ΚΥΔ για τη διατήρηση της πιστοποίησής τους

Χρηματιστήρια
16/09/2026 - 17:01

Wall: Μικρή άνοδος πριν τη Fed - 92,9% πιθανότητες για αύξηση επιτοκίων δίνει η αγορά

Ειδήσεις
16/09/2026 - 16:53

Κηφισιά: Συνελήφθη 20χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό στον ηλεκτρικό

Εργασιακά
16/09/2026 - 16:50

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες του Ειδικού προγράμματος απασχόλησης για 1.000 άνεργους πτυχιούχους ΠΕ - ΤΕ

Ειδήσεις
16/09/2026 - 16:40

Κυνικός ο Κατς: Ο ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος να «ολοκληρώσει το έργο» στη Γάζα

Ειδήσεις
16/09/2026 - 16:40

Μερτς υπό πίεση: Ακυρώνει την ομιλία στον ΟΗΕ για να αντιμετωπίσει την κρίση στη CDU

Ειδήσεις
16/09/2026 - 16:23

Θάνατος Μαζωνάκη: Οι τέσσερις βαριές παραλείψεις των γιατρών που έκριναν την προφυλάκισή τους

Ανακοινώσεις
16/09/2026 - 16:21

Μινέρβα: Αυξημένα κέρδη το 2025 παρά τις μειωμένες τιμές ελαιολάδου – Στα €69,26 εκατ. ο τζίρος

Ειδήσεις
16/09/2026 - 16:15

ΗΠΑ: Πολύ πάνω από τις προβλέψεις οι λιανικές πωλήσεις - Άλμα 1,2% τον Αύγουστο

Ειδήσεις
16/09/2026 - 16:05

Φωτιά στη Ζάκυνθο - Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Επιχειρήσεις
16/09/2026 - 16:00

10 χρόνια «Μηχανικοί στην πράξη»: Η νέα γενιά μηχανικών ξεκινά και πάλι από την Metlen

Νομίσματα
16/09/2026 - 15:55

Bitcoin: Πιέσεις μετά το «μπλόκο» στο Clarity Act – Εκροές $450 εκατ. από τα ETFs

Ειδήσεις
16/09/2026 - 15:53

ΙΣΑ: Ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί για χορήγηση άδειας στα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης

Ειδήσεις
16/09/2026 - 15:53

Βανς: Η πολιτική των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί να είναι «υποταγμένη» στο Ισραήλ

Ειδήσεις
16/09/2026 - 15:40

Υπουργείο Μετανάστευσης: Συμφωνίες – πλαίσιο ύψους €137,1 εκατ. για τη διαχείριση και λειτουργία των δομών

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/09/2026 - 15:20

Continental Tyres: Νέο ελαστικό με 43% ανακυκλωμένα υλικά δείχνει τον δρόμο προς το μέλλον της αυτοκίνησης

Πολιτική
16/09/2026 - 15:19

Κεραμέως: Επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε επιπλέον 500.000 εργαζόμενους

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
16/09/2026 - 15:15

Τα Ιωάννινα γιορτάζουν τα 20 χρόνια του Ioannina Lake Run και η Allwyn κάνει ακόμη πιο ξεχωριστή την εμπειρία για δρομείς και επισκέπτες

Επιχειρήσεις
16/09/2026 - 15:09

Μπρατάκος: Στηρίζουμε τις επιχειρήσεις που επιμένουν να παράγουν και να επενδύουν στην Ελλάδα

Οικονομία
16/09/2026 - 15:03

ΥΠΕΘΟ: Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για πληγέντες από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού

Πολιτική
16/09/2026 - 14:59

Η Λατινοπούλου χαρακτήρισε «δεύτερο Πίνατ» τον Βελόπουλο

Πολιτική
16/09/2026 - 14:55

Βουλή: «Μετωπική» Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη με πρόσχημα το Σύνταγμα - «Καρφιά» για Φλωρίδη

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
16/09/2026 - 14:44

Το payzy έγινε Magenta Pay: 1% cashback σε coins σε κάθε συναλλαγή και ακόμα περισσότερα προνόμια

Αυτοδιοίκηση
16/09/2026 - 14:29

Στον εισαγγελέα ο Δούκας για την Κυψέλη: Καθιζήσεις έως και τέσσερις φορές πάνω από το κανονικό

Magazino
16/09/2026 - 14:26

Πατρίσιο Γκουσμάν: Η βαθιά φωνή που αποτύπωσε στο φακό τις κρισιμότερες στιγμές στην ιστορία της Χιλής

Πολιτική
16/09/2026 - 14:24

Ανδρουλάκης: Προσβλητικά τα διλήμματα της ΝΔ για να εγκλωβίσουν την κοινωνία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ