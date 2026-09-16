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Κηφισιά: Συνελήφθη 20χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό στον ηλεκτρικό
Ειδήσεις
16:53 - 16 Σεπ 2026

Κηφισιά: Συνελήφθη 20χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό στον ηλεκτρικό

Reporter.gr Newsroom
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Στη σύλληψη ενός 20χρονου, ο οποίος φέρεται να προσποιούνταν τον αστυνομικό μέσα σε συρμό του ηλεκτρικού στην Κηφισιά, προχώρησαν τις βραδινές ώρες της 14ης Σεπτεμβρίου αστυνομικοί του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς για αντιποίηση Αρχής και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο των ελέγχων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, εντόπισαν και ακινητοποίησαν τον 20χρονο στον σταθμό ΗΣΑΠ της Κηφισιάς. Όπως διαπιστώθηκε, φέρεται να παρίστανε τον αστυνομικό, φορώντας αστυνομική στολή και έχοντας στην κατοχή του σχετικό εξοπλισμό.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, οι αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν έναν αναδιπλούμενο σουγιά, μία πλαστική θήκη όπλου, μία θήκη γεμιστήρα και έναν ασύρματο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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