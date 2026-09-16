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ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες του Ειδικού προγράμματος απασχόλησης για 1.000 άνεργους πτυχιούχους ΠΕ - ΤΕ
Εργασιακά
16:50 - 16 Σεπ 2026

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες του Ειδικού προγράμματος απασχόλησης για 1.000 άνεργους πτυχιούχους ΠΕ - ΤΕ

Reporter.gr Newsroom
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Αναρτήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης www.dypa.gov.gr οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης ωφελούμενων και αποκλειομένων της δράσης «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 άνεργους πτυχιούχους ΠΕ και ΤΕ, ηλικίας 25-54 ετών στη ΔΥΠΑ».

Το πρόγραμμα στοχεύει στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας εγγεγραμμένων ανέργων πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης.

Αντικείμενο του ειδικού προγράμματος είναι η τοποθέτηση 1.000 ανέργων πτυχιούχων, ηλικίας 25 έως και 54 ετών, σε θέσεις πλήρους απασχόλησης στη ΔΥΠΑ.

Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΔΥΠΑ, με βάση τα κριτήρια της Δημόσιας Πρόσκλησης, η οποία έχει εγκριθεί από το ΑΣΕΠ. Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στη διεύθυνση:

https://www.dypa.gov.gr/active-employment-policies/eidiko-proghramma-apaskholisis-ghia-1000-anerghoys-ptikhioukhoys-aei-pe-kai-te-ilikias-25-54-etwn-sti-dypa

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: dypa.gov.gr → Προγράμματα Απασχόλησης → Κλειστά Προγράμματα → Προγράμματα για τα οποία υποβάλλουν αίτηση οι άνεργοι → Προγράμματα Απασχόλησης στον Δημόσιο Τομέα → «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 άνεργους πτυχιούχους ΠΕ και ΤΕ, ηλικίας 25-54 ετών στη ΔΥΠΑ» (Νομικό Πλαίσιο – Υποστηρικτικό Υλικό).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την αίτησή τους στον προσωρινό πίνακα κατάταξης ανέργων, με τον αριθμό πρωτοκόλλου της, και να ενημερωθούν για τη μοριοδότησή τους. Σε περίπτωση αποκλεισμού, μπορούν να ενημερωθούν για τον σχετικό λόγο από τον προσωρινό πίνακα αποκλειομένων.

Αιτιολογημένες ενστάσεις (με τυχόν δικαιολογητικά συνημμένα) μπορούν να υποβληθούν από την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00, έως και τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον ιστότοποhttps://vet.dypa.gov.gr/dypa-app με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 36 εκατ. ευρώ.

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