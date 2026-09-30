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ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρησε στο 7,4% η ανεργία τον Αύγουστο
Εργασιακά
12:20 - 30 Σεπ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρησε στο 7,4% η ανεργία τον Αύγουστο

Reporter.gr Newsroom

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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε την Τετάρτη (30/9) τις εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις απασχόλησης και ανεργίας για τον μήνα Αύγουστο 2026.

• Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Αύγουστο του 2026 ανήλθε σε 7,4%, έναντι 8,8% τον Αύγουστο του 2025 και 7,9% τον Ιούλιο του 2026.

• Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.410.105 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 85.042 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025 (2,0%) και αύξηση κατά 17.322 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026 (0,4%).

• Οι άνεργοι ανήλθαν σε 350.800 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 67.181 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025 (-16,1%) και μείωση κατά 25.656 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026 (-6,8%).

• Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 2.943.171, σημειώνοντας μείωση κατά 60.682 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025 (-2,0%) και αύξηση κατά 4.130 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026 (0,1%).

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Τελευταία τροποποίηση στις 30/09/2026 - 12:24
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