«Πρεμιέρα» για την 24ωρη λειτουργία σε Μετρό, Τραμ και Λεωφορεία κάθε Σάββατο – Τα δρομολόγια

Από σήμερα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, καθιερώνεται σε μόνιμη βάση η 24ωρη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αττική κάθε Σάββατο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Πιο συγκεκριμένα, κάθε Σάββατο πλέον θα λειτουργούν όλο το 24ωρο οι γραμμές 2 και 3 του Μετρό, οι γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ, καθώς και 11 επιπλέον λεωφορειακές γραμμές, πέρα από όσες ήδη παρέχουν 24ωρη ή νυχτερινή εξυπηρέτηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αυτή η πρωτοβουλία του ΟΑΣΑ ενισχύει σημαντικά την εμπειρία των μετακινήσεων, παρέχοντας αξιόπιστη και ασφαλή πρόσβαση σε δημόσια μέσα σε όλες τις ώρες της ημέρας και της νύχτας. Στόχος είναι να καλυφθούν βασικές διαδρομές σε κομβικά σημεία του λεκανοπεδίου, βελτιώνοντας τις συνθήκες καθημερινής μετακίνησης, αλλά και υποστηρίζοντας τον τουρισμό, την ψυχαγωγία και την οικονομική δραστηριότητα στην Αθήνα.

Η μετάβαση από την πιλοτική εφαρμογή στη μόνιμη λειτουργία στηρίχθηκε καθοριστικά στους εργαζόμενους στα μέσα μεταφοράς, οι οποίοι συνέβαλαν με επαγγελματισμό στην επιτυχία του εγχειρήματος.

Με αφορμή την έναρξη της μόνιμης 24ωρης λειτουργίας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε χθες τον σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα, όπου και συνομίλησε με εργαζομένους στο κέντρο ελέγχου, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του για τη συμβολή τους στην υλοποίηση του μέτρου, που στοχεύει στην ασφαλή μετακίνηση των πολιτών κατά τις βραδινές ώρες του Σαββάτου.

Οι νέες λεωφορειακές γραμμές με 24ωρη λειτουργία κάθε Σάββατο από 13/09:

049 Πειραιάς – Ομόνοια

221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία

224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου

421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή

550 Παλαιό Φάληρο – Κηφισιά

608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου

703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος (μέσω Θηβών)

842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός

Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος

Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη

Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια

Λεωφορειακές γραμμές με ήδη καθιερωμένη 24ωρη λειτουργία όλες τις ημέρες:

040 Πειραιάς – Σύνταγμα

11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία

Χ93 Κηφισός – Αεροδρόμιο

Χ95 Σύνταγμα – Αεροδρόμιο

Χ96 Πειραιάς – Αεροδρόμιο

Χ97 Αεροδρόμιο – Στ. Ελληνικό

Γραμμές με μόνιμη νυχτερινή λειτουργία όλη την εβδομάδα: