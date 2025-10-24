Μεικτές τάσεις στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές το 2024: Μείωση στα ιδιωτικά φορτηγά, αύξηση στα δημόσια

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές του 2024, τα οποία αποτυπώνουν μικτές τάσεις στη δραστηριότητα του κλάδου.

Πιο αναλυτικά, παρά τη μείωση στο συνολικό βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν με φορτηγά ιδιωτικής χρήσης, αυξήθηκε η δραστηριότητα σε τονοχιλιόμετρα, ενώ ανοδική πορεία κατέγραψαν οι μεταφορές με φορτηγά δημόσιας χρήσης. Σημαντικές διαφοροποιήσεις σημειώθηκαν επίσης ανά τύπο φορτίου, με τα εμπορεύματα σε παλέτες να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη αύξηση, ενώ η μεγαλύτερη πτώση καταγράφηκε στα στερεά χύμα φορτία.

Σε περιφερειακό επίπεδο, η Αττική, η Στερεά Ελλάδα και η Κεντρική Μακεδονία διατήρησαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο τους στις εθνικές μεταφορές, ενώ η Κεντρική Μακεδονία και η Αττική κυριάρχησαν στις διεθνείς διακινήσεις.

Βάρος των φορτίων

Συγκεκριμένα, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν το έτος 2024 με φορτηγά ιδιωτικής χρήσεως ανήλθε σε 128.176,3 χιλιάδες τόνους σημειώνοντας μείωση 20,6% σε σύγκριση με 161.445,1 χιλιάδες τόνους που είχαν διακινηθεί το 2023. Τα τονοχιλιόμετρα το 2024 ανήλθαν σε 4.208.366,3 χιλ. σημειώνοντας αύξηση 4,0% σε σχέση με 4.044.644,3 χιλ. το 2023. Το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν με φορτηγά δημοσίας χρήσεως ανήλθε σε 130.818,7 χιλ. τόνους σημειώνοντας αύξηση 14,6% σε σύγκριση με 114.173,3 χιλ. τόνους το 2023. Τα τονοχιλιόμετρα το 2024 ανήλθαν σε 16.418.361,2 χιλ. σε σχέση με 15.976.152,0 χιλ. το 2023 σημειώνοντας αύξηση 2,8%.

Τύπος φορτίου

Σε ό,τι αφορά στον τύπο φορτίου (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπορευμάτων) το έτος 2024 σε σχέση με το 2023, αύξηση παρατηρείται στις κατηγορίες «Εμπορεύματα σε παλέτες», «Υγρά χύμα (χωρίς μονάδα εμπορευμάτων)», «Λοιπές κατηγορίες συσκευασίας» και «Κινητές, αυτοκινούμενες μονάδες» με σημαντικότερη, σε απόλυτες τιμές, στην κατηγορία «Εμπορεύματα σε παλέτες» κατά 10.275,7 χιλ. τόνους. Η μεγαλύτερη μείωση, σε απόλυτες τιμές, το έτος 2024 σε σχέση με το 2023 παρατηρείται στην κατηγορία «Στερεά χύμα (χωρίς μονάδα εμπορευμάτων)» κατά 28.215,8 χιλ. τόνους