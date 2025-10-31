ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΛΤΑ: Τα «λουκέτα» δεν έτυχαν, πέτυχαν - Τι θα... απογίνουν εργαζόμενοι και πολίτες
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
19:55 - 31 Οκτ 2025

ΕΛΤΑ: Τα «λουκέτα» δεν έτυχαν, πέτυχαν - Τι θα... απογίνουν εργαζόμενοι και πολίτες

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η είδηση για το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ δεν αιφνιδίασε μόνο τους πολίτες που εξυπηρετούνταν από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, αλλά και τους εργαζομένους σε αυτά.

Το Action Plan για τον μετασχηματισμό της εταιρείας, που εφαρμόζεται σήμερα, δεν είναι βέβαια καινούριο, καθώς είχε πρωτοψηφιστεί το 2018. Ωστόσο, όλα αυτά τα χρόνια είχε μείνει στο… ψυγείο. Το τελευταίο διάστημα υπήρχαν κάποιες σχετικές φήμες, αλλά η απόφαση για το λουκέτο 204 καταστημάτων –με άμεση εκτέλεση την προσεχή Δευτέρα (3/11) – αιφνιδίασε τους πάντες. Τα βασικά ερωτήματα που προκύπτουν πλέον είναι τι θα απογίνουν οι υπάλληλοι των ΕΛΤΑ και φυσικά πώς θα εξυπηρετούνται οι πολίτες.

Οι εργαζόμενοι

Ξεκινώντας από το ανθρώπινο κεφάλαιο της εταιρείας, αυτό αριθμεί 2.900 άτομα τακτικό προσωπικό και 1.300 ακόμα άτομα με συμβάσεις έργου. Οι τελευταίοι χάνουν τη δουλειά τους αμέσως και οι υπόλοιποι αναμένουν με αγωνία τις αποφάσεις που θα λάβει η κυβέρνηση.

Μιλώντας στο Reporter ο Νίκος Λιέας, γραμματέας του οργανωτικού της ομοσπονδίας ταχυδρομικών υπαλλήλων, τόνισε πως σε πρώτη φάση οι 2.900 τακτικοί υπάλληλοι δεν απολύονται, αλλά θα κληθούν να καλύψουν θέσεις στα πλησιέστερα γραφεία ή καταστήματα της περιοχής που διαμένουν. Αυτό στην πράξη είναι βέβαια ιδιαιτέρως προβληματικό.

Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος στο κατάστημα Δημητσάνας που κλείνει, θα πρέπει από Δευτέρα να μετατεθεί στην Τρίπολη ή ένας υπάλληλος στο κατάστημα Σουφλίου ενδεχομένως θα αποσπαστεί στην Αλεξανδρούπολη!

Εύκολα καταλαβαίνει κανείς πως μία τέτοια μετάθεση είναι σε πολλές περιπτώσεις ανέφικτη, καθώς ολόκληρες οικογένειες θα πρέπει να αλλάξουν πόλη αν θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται. Συνεπώς, πολλά νοικοκυριά βρίσκονται αυτές τις ώρες σε σύγχυση και αγωνία.

Οι πολίτες

Το δεύτερο κρίσιμο ερώτημα είναι τι θα γίνει με την εξυπηρέτηση των πολιτών. Η εταιρεία διαβεβαιώνει πως η παροχή υπηρεσιών θα συνεχίσει απρόσκοπτα και αξιόπιστα, ωστόσο, οι πολίτες ανησυχούν.

Ιδιαίτερα στην επαρχία, αλλά και στην Αττική, πολλοί συμπολίτες μας (κυρίως οι ηλικιωμένοι) εξυπηρετούνται από τα ΕΛΤΑ. Εισπράττουν τη σύνταξή τους ή πληρώνουν λογαριασμούς. Η διοίκηση της εταιρείας δηλώνει πως αυτές οι ανάγκες θα καλυφθούν πλήρως, με υπηρεσίες όπως ο ψηφιακός ταχυδρόμος ή αυτόματα μηχανήματα.

Ο κάτοικος ενός χωριού, θα μπορεί δηλαδή να κλείνει ραντεβού με έναν ταχυδρόμο, ο οποίος θα τον επισκέπτεται, είτε για να του παραδώσει ένα ποσό της σύνταξης, είτε για να πληρωθεί κάποιος λογαριασμός. Αυτός είναι ο σχεδιασμός, με τον κ. Λιέα να σημειώνει, πάντως, ότι αυτή τη στιγμή οι συγκεκριμένες υπηρεσίες υπάρχουν μόνο σε θεωρητικό επίπεδο.

Κράτος μέτοχος και (κακοπληρωτής) πελάτης

Σε κάθε περίπτωση, για τους πολίτες της επαρχίας πρόκειται για μία μεγάλη δοκιμασία, καθώς χάνουν την επαφή τους με υπηρεσίες που είχαν συνηθίσει και ήξεραν πώς να τις χρησιμοποιούν. Το κράτος, όμως, είχε αποφασίσει εδώ και χρόνια πως το δίκτυο των ΕΛΤΑ έπρεπε να «ξηλωθεί» για να είναι βιώσιμο. Για λόγους πολιτικού κόστους οι αποφάσεις αυτές καθυστέρησαν, αλλά τώρα εφαρμόζονται ξαφνικά και χωρίς προειδοποίηση.

Ο κ. Λιέας επισημαίνει, πως η απόφαση ήταν απόλυτα συνειδητή, με το κράτος που είναι ο κύριος μέτοχος και ο βασικός πελάτης των ΕΛΤΑ, να οδηγεί την εταιρεία στα βράχια. Χρησιμοποίησε τις ταχυδρομικές υπηρεσίες αλλά δεν τις πλήρωσε ποτέ.

Οι οφειλές για αυτές τις υπηρεσίες ξεπερνούν τα 50 εκατ. ευρώ και φυσικά τώρα η κυβέρνηση μπορεί να λέει πως τα ΕΛΤΑ «δεν βγαίνουν».

ΕΛΤΑ κατ’ οίκον

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ επιμένει, πάντως, ότι ο μετασχηματισμός της εταιρείας είναι απαραίτητος και διαβεβαιώνουν πως οι πολίτες σε κάθε περιοχή της Ελλάδας θα εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πηγές της εταιρείας, σε νεότερη ενημέρωσή τους μετά τις αντιδράσεις υποστηρίζουν πως «κανένας Ελληνας δεν θα μείνει χωρίς ταχυδρόμο και κανένα νησί χωρίς κατάστημα». Δεσμεύονται επίσης για «ιδιαίτερη μέριμνα για συνταξιούχους και κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών με σύγχρονα μέσα και πυκνό δίκτυο διανομέων».

Προσθέτουν πως σε κάθε περιοχή όπου αναστέλλεται η λειτουργία καταστήματος, οι πολίτες θα ενημερώνονται για τον αγροτικό ταχυδρόμο που τους εξυπηρετεί και θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μαζί του για προγραμματισμό κατ’ οίκον εξυπηρέτησης. Παράλληλα, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 212 0000 700, μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και να προγραμματίζουν ραντεβού με τον ταχυδρόμο της περιοχής τους.

Παρά τις διαβεβαιώσεις, στη Βουλή, τα ΜΜΕ και τα social media το θέμα, πάντως, έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, ενώ οι συνδικαλιστές ετοιμάζουν κινητοποιήσεις αλλά και νομικές κινήσεις προκειμένου να φρενάρουν το ξήλωμα των ΕΛΤΑ, τα οποία έχουν συν τοις άλλοις να ανταγωνιστούν και ισχυρούς ιδιώτες παίκτες στον κλάδο των μεταφορών.



Τελευταία τροποποίηση στις 31/10/2025 - 20:49
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Field Officers από το 1566: Το νέο σημείο καθοδήγησης των πολιτών στα δημόσια νοσοκομεία
Demo

Field Officers από το 1566: Το νέο σημείο καθοδήγησης των πολιτών στα δημόσια νοσοκομεία

Αποστολάκη: Ζητά κατάργηση της υποχρεωτικής έφεσης των δήμων – «Ομηρία» των εργαζομένων με τη «τροπολογία Βορίδη»
Πολιτική

Αποστολάκη: Ζητά κατάργηση της υποχρεωτικής έφεσης των δήμων – «Ομηρία» των εργαζομένων με τη «τροπολογία Βορίδη»

Έρευνα EY: Το GenAI αλλάζει τα δεδομένα στη διεθνή κινητικότητα εργαζόμενων
Τεχνολογία

Έρευνα EY: Το GenAI αλλάζει τα δεδομένα στη διεθνή κινητικότητα εργαζόμενων

ΥΠΕΘΟ – ΑΑΔΕ: Επέκταση της ειδικής φορολόγησης και για εργαζόμενους στο Δημόσιο
Φορολογία

ΥΠΕΘΟ – ΑΑΔΕ: Επέκταση της ειδικής φορολόγησης και για εργαζόμενους στο Δημόσιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 21:12

Νέα «πυρά» Τραμπ κατά του Ιράν: Ο χρόνος σας τελειώνει – Δεν θα απομείνει τίποτα

Πολιτική
17/05/2026 - 20:55

Καρυστιανού: Στον Άρειο Πάγο τη Δευτέρα (18/5) για την ίδρυση του κόμματος

Πολιτική
17/05/2026 - 19:38

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (18/5) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό

Ειδήσεις
17/05/2026 - 19:12

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκρές γυναίκες σε τροχαίο

Ειδήσεις
17/05/2026 - 18:59

Ισραήλ: «Βουτιά» του ΑΕΠ 3,3% στο α’ τρίμηνο εν μέσω πολέμου

Πολιτική
17/05/2026 - 18:45

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη

Πολιτική
17/05/2026 - 18:22

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 17:59

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση

Ναυτιλία
17/05/2026 - 17:48

Περσικός Κόλπος: Εκρηκτική άνοδος στα ναύλα και χάος στις μεταφορές

Πολιτική
17/05/2026 - 17:22

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ