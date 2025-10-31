ΕΛΤΑ: Τα «λουκέτα» δεν έτυχαν, πέτυχαν - Τι θα... απογίνουν εργαζόμενοι και πολίτες

Η είδηση για το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ δεν αιφνιδίασε μόνο τους πολίτες που εξυπηρετούνταν από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, αλλά και τους εργαζομένους σε αυτά.

Το Action Plan για τον μετασχηματισμό της εταιρείας, που εφαρμόζεται σήμερα, δεν είναι βέβαια καινούριο, καθώς είχε πρωτοψηφιστεί το 2018. Ωστόσο, όλα αυτά τα χρόνια είχε μείνει στο… ψυγείο. Το τελευταίο διάστημα υπήρχαν κάποιες σχετικές φήμες, αλλά η απόφαση για το λουκέτο 204 καταστημάτων –με άμεση εκτέλεση την προσεχή Δευτέρα (3/11) – αιφνιδίασε τους πάντες. Τα βασικά ερωτήματα που προκύπτουν πλέον είναι τι θα απογίνουν οι υπάλληλοι των ΕΛΤΑ και φυσικά πώς θα εξυπηρετούνται οι πολίτες.

Οι εργαζόμενοι

Ξεκινώντας από το ανθρώπινο κεφάλαιο της εταιρείας, αυτό αριθμεί 2.900 άτομα τακτικό προσωπικό και 1.300 ακόμα άτομα με συμβάσεις έργου. Οι τελευταίοι χάνουν τη δουλειά τους αμέσως και οι υπόλοιποι αναμένουν με αγωνία τις αποφάσεις που θα λάβει η κυβέρνηση.

Μιλώντας στο Reporter ο Νίκος Λιέας, γραμματέας του οργανωτικού της ομοσπονδίας ταχυδρομικών υπαλλήλων, τόνισε πως σε πρώτη φάση οι 2.900 τακτικοί υπάλληλοι δεν απολύονται, αλλά θα κληθούν να καλύψουν θέσεις στα πλησιέστερα γραφεία ή καταστήματα της περιοχής που διαμένουν. Αυτό στην πράξη είναι βέβαια ιδιαιτέρως προβληματικό.

Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος στο κατάστημα Δημητσάνας που κλείνει, θα πρέπει από Δευτέρα να μετατεθεί στην Τρίπολη ή ένας υπάλληλος στο κατάστημα Σουφλίου ενδεχομένως θα αποσπαστεί στην Αλεξανδρούπολη!

Εύκολα καταλαβαίνει κανείς πως μία τέτοια μετάθεση είναι σε πολλές περιπτώσεις ανέφικτη, καθώς ολόκληρες οικογένειες θα πρέπει να αλλάξουν πόλη αν θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται. Συνεπώς, πολλά νοικοκυριά βρίσκονται αυτές τις ώρες σε σύγχυση και αγωνία.

Οι πολίτες

Το δεύτερο κρίσιμο ερώτημα είναι τι θα γίνει με την εξυπηρέτηση των πολιτών. Η εταιρεία διαβεβαιώνει πως η παροχή υπηρεσιών θα συνεχίσει απρόσκοπτα και αξιόπιστα, ωστόσο, οι πολίτες ανησυχούν.

Ιδιαίτερα στην επαρχία, αλλά και στην Αττική, πολλοί συμπολίτες μας (κυρίως οι ηλικιωμένοι) εξυπηρετούνται από τα ΕΛΤΑ. Εισπράττουν τη σύνταξή τους ή πληρώνουν λογαριασμούς. Η διοίκηση της εταιρείας δηλώνει πως αυτές οι ανάγκες θα καλυφθούν πλήρως, με υπηρεσίες όπως ο ψηφιακός ταχυδρόμος ή αυτόματα μηχανήματα.

Ο κάτοικος ενός χωριού, θα μπορεί δηλαδή να κλείνει ραντεβού με έναν ταχυδρόμο, ο οποίος θα τον επισκέπτεται, είτε για να του παραδώσει ένα ποσό της σύνταξης, είτε για να πληρωθεί κάποιος λογαριασμός. Αυτός είναι ο σχεδιασμός, με τον κ. Λιέα να σημειώνει, πάντως, ότι αυτή τη στιγμή οι συγκεκριμένες υπηρεσίες υπάρχουν μόνο σε θεωρητικό επίπεδο.

Κράτος μέτοχος και (κακοπληρωτής) πελάτης

Σε κάθε περίπτωση, για τους πολίτες της επαρχίας πρόκειται για μία μεγάλη δοκιμασία, καθώς χάνουν την επαφή τους με υπηρεσίες που είχαν συνηθίσει και ήξεραν πώς να τις χρησιμοποιούν. Το κράτος, όμως, είχε αποφασίσει εδώ και χρόνια πως το δίκτυο των ΕΛΤΑ έπρεπε να «ξηλωθεί» για να είναι βιώσιμο. Για λόγους πολιτικού κόστους οι αποφάσεις αυτές καθυστέρησαν, αλλά τώρα εφαρμόζονται ξαφνικά και χωρίς προειδοποίηση.

Ο κ. Λιέας επισημαίνει, πως η απόφαση ήταν απόλυτα συνειδητή, με το κράτος που είναι ο κύριος μέτοχος και ο βασικός πελάτης των ΕΛΤΑ, να οδηγεί την εταιρεία στα βράχια. Χρησιμοποίησε τις ταχυδρομικές υπηρεσίες αλλά δεν τις πλήρωσε ποτέ.

Οι οφειλές για αυτές τις υπηρεσίες ξεπερνούν τα 50 εκατ. ευρώ και φυσικά τώρα η κυβέρνηση μπορεί να λέει πως τα ΕΛΤΑ «δεν βγαίνουν».

ΕΛΤΑ κατ’ οίκον

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ επιμένει, πάντως, ότι ο μετασχηματισμός της εταιρείας είναι απαραίτητος και διαβεβαιώνουν πως οι πολίτες σε κάθε περιοχή της Ελλάδας θα εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πηγές της εταιρείας, σε νεότερη ενημέρωσή τους μετά τις αντιδράσεις υποστηρίζουν πως «κανένας Ελληνας δεν θα μείνει χωρίς ταχυδρόμο και κανένα νησί χωρίς κατάστημα». Δεσμεύονται επίσης για «ιδιαίτερη μέριμνα για συνταξιούχους και κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών με σύγχρονα μέσα και πυκνό δίκτυο διανομέων».

Προσθέτουν πως σε κάθε περιοχή όπου αναστέλλεται η λειτουργία καταστήματος, οι πολίτες θα ενημερώνονται για τον αγροτικό ταχυδρόμο που τους εξυπηρετεί και θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μαζί του για προγραμματισμό κατ’ οίκον εξυπηρέτησης. Παράλληλα, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 212 0000 700, μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και να προγραμματίζουν ραντεβού με τον ταχυδρόμο της περιοχής τους.

Παρά τις διαβεβαιώσεις, στη Βουλή, τα ΜΜΕ και τα social media το θέμα, πάντως, έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, ενώ οι συνδικαλιστές ετοιμάζουν κινητοποιήσεις αλλά και νομικές κινήσεις προκειμένου να φρενάρουν το ξήλωμα των ΕΛΤΑ, τα οποία έχουν συν τοις άλλοις να ανταγωνιστούν και ισχυρούς ιδιώτες παίκτες στον κλάδο των μεταφορών.





