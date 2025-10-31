ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πιερρακάκης για ΕΛΤΑ: Πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις - Έκτακτη συνεδρίαση στη Βουλή
Πολιτική
12:25 - 31 Οκτ 2025

Πιερρακάκης για ΕΛΤΑ: Πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις - Έκτακτη συνεδρίαση στη Βουλή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Έκτακτη σύγκληση των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής & Εμπορίου αποφασίστηκε στη Βουλή με αφορμή το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Το αίτημα κατατέθηκε αρχικά από τον ΣΥΡΙΖΑ και έγινε δεκτό από όλα τα μέλη της επιτροπής, συμφωνώντας πως πρόκειται για πολύ σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τις τοπικές κοινωνίες.

Οι δήμοι δέχονται διαρκώς παράπονα από δημότες και ιδιαίτερα από ηλικιωμένους που ανησυχούν για το πώς θα εξυπηρετούνται από εδώ και στο εξής. Θυμίζουμε πως στα ΕΛΤΑ πληρώνουν λογαριασμούς, εισπράττουν και στέλνουν χρήματα κλπ. Πολλοί συμπολίτες μας δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις συγκεκριμένες συναλλαγές ηλεκτρονικά και τώρα βρίσκονται με δεμένα τα χέρια.

Το ίδιο ασφαλώς ισχύει και για πολλούς συνανθρώπους μας στην Αττική. Στη λίστα των καταστημάτων που αναστέλλουν από τη Δευτέρα τη λειτουργία τους συγκαταλέγονται δεκάδες ΕΛΤΑ στην περιφέρεια, σε νησιά, ακόμα και σε μεγάλους δήμους στην Αττική όπως στο Μαρούσι, Αρτέμιδα, Ασπρόπυργο, Βούλα, Βριλήσσια, Γαλάτσι, Γέρακα, Δάφνη, Μεταμόρφωση, Νέα Φιλαδέλφεια, στην πλατεία Καισαριανής, Χαιδάρι και Χολαργό. Αναλυτικά η λίστα ΕΔΩ

«Είναι κάτι που πρέπει να το δούμε», τόνισε ο βουλευτές της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας, υπογραμμίζοντας πως το συγκεκριμένα ζήτημα τέθηκε ήδη κεντρικά και συζητήθηκε χθες σε σχετική τηλεδιάσκεψη. «Δεν είναι μόνο ζήτημα τεχνοκρατικό, αλλά και ζήτημα εξυπηρέτησης των πολιτών. Υπάρχουν θέματα με τους ηλικιωμένους, με τις παραμεθόριες περιοχές, αλλά και με μεγάλες περιοχές. Και στην περιοχή μου κλείνει υποκατάστημα που εξυπηρετεί τόσο κόσμο. Ελπίζω πως δεν συνδέεται το θέμα με την καθολική υπηρεσία», τόνισε.

Για μία «αιφνιδιαστική απόφαση, χωρίς καμία διαβούλευση», έκανε λόγο ο Μιχάλης Κατρίνης από το ΠΑΣΟΚ.

Απαντώντας θετικά στο αίτημα της αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος της επιτροπής Οικονομικών, Αθανάσιος Καββαδάς, διευκρίνισε πως έχει ήδη προχωρήσει σε σχετικές επικοινωνίες προκειμένου να υπάρξει συνεδρίαση με τη συμμετοχή του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και των ΕΛΤΑ. Μάλιστα πρόσθεσε πως θα ενημερώσει για τον προγραμματισμό της εν λόγω συνεδρίασης εντός της ημέρας ή το αργότερο έως τη Δευτέρα. «Έχετε και έχουμε όλοι δίκιο. Κι εγώ χθες το βράδυ, δέχθηκα όχι δεκάδες, πάνω από 100 τηλεφωνήματα επειδή κλείνει το ταχυδρομείο στο Νυδρί», τόνισε ο πρόεδρος της επιτροπής.

Πιερρακάκης: Πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις

Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ξεκαθάρισε πως το ζητούμενο είναι η επιβίωση των ΕΛΤΑ. «Η αλληλογραφία είναι 10% αυτού που ήταν. Πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις» τόνισε ο ίδιος, προσθέτοντας πως «η συνθήκη που τα διέπει είναι εθνική. Η κυβέρνηση τα στήριξε με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και με μια εθελούσια έξοδο».

«Εγώ θα συμφωνήσω ότι πρέπει να ληφθεί υπόψιν κάθε παράμετρος. Και αυτό γίνεται. Να τονίσω ότι τα χρήματα που έχουν μπει είναι για να επιβιώσει ο οργανισμός, όχι το ανάποδο. Η διοίκηση των ΕΛΤΑ θα έρθει να απαντήσει με οποιοδήποτε μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου, πρώτα και κύρια στην επιτροπή που θα συνεδριάσει άμεσα» δήλωσε ο ίδιος.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/10/2025 - 12:32
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη
Πολιτική

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη

«Κύκλοι» της Νέας Αριστεράς για την αποχώρηση Οζγκιούρ: Όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους
Πολιτική

«Κύκλοι» της Νέας Αριστεράς για την αποχώρηση Οζγκιούρ: Όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους

«Μετωπική» σύγκρουση Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή
Πολιτική

«Μετωπική» σύγκρουση Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 21 Μαΐου η συζήτηση σύστασης προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή
Πολιτική

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 21 Μαΐου η συζήτηση σύστασης προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Πολιτική
17/05/2026 - 09:59

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:53

Alfa Romeo Junior Ibrida: Αναβαθμισμένη γκάμα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:44

PEUGEOT: Ισχυρή πορεία στην Ελλάδα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:41

Ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην ΕΕ έχουν «γυρισμένα χιλιόμετρα»

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): «Success story» η Ελλάδα – Επίκειται βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:04

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Πολιτική
16/05/2026 - 19:43

Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Τι απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
16/05/2026 - 19:21

Βρετανία: Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ που εμφανίζεται ως διάδοχος του Στάρμερ

Ανεμοδείκτης
16/05/2026 - 18:51

Τα καρφιά του Νίκου Δένδια

Ειδήσεις
16/05/2026 - 18:45

Σε «αναβρασμό» το Λονδίνο: Χιλιάδες στους δρόμους σε αντίπαλες διαδηλώσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ