Πιερρακάκης για ΕΛΤΑ: Πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις - Έκτακτη συνεδρίαση στη Βουλή

Έκτακτη σύγκληση των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής & Εμπορίου αποφασίστηκε στη Βουλή με αφορμή το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Το αίτημα κατατέθηκε αρχικά από τον ΣΥΡΙΖΑ και έγινε δεκτό από όλα τα μέλη της επιτροπής, συμφωνώντας πως πρόκειται για πολύ σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τις τοπικές κοινωνίες.

Οι δήμοι δέχονται διαρκώς παράπονα από δημότες και ιδιαίτερα από ηλικιωμένους που ανησυχούν για το πώς θα εξυπηρετούνται από εδώ και στο εξής. Θυμίζουμε πως στα ΕΛΤΑ πληρώνουν λογαριασμούς, εισπράττουν και στέλνουν χρήματα κλπ. Πολλοί συμπολίτες μας δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις συγκεκριμένες συναλλαγές ηλεκτρονικά και τώρα βρίσκονται με δεμένα τα χέρια.

Το ίδιο ασφαλώς ισχύει και για πολλούς συνανθρώπους μας στην Αττική. Στη λίστα των καταστημάτων που αναστέλλουν από τη Δευτέρα τη λειτουργία τους συγκαταλέγονται δεκάδες ΕΛΤΑ στην περιφέρεια, σε νησιά, ακόμα και σε μεγάλους δήμους στην Αττική όπως στο Μαρούσι, Αρτέμιδα, Ασπρόπυργο, Βούλα, Βριλήσσια, Γαλάτσι, Γέρακα, Δάφνη, Μεταμόρφωση, Νέα Φιλαδέλφεια, στην πλατεία Καισαριανής, Χαιδάρι και Χολαργό. Αναλυτικά η λίστα ΕΔΩ

«Είναι κάτι που πρέπει να το δούμε», τόνισε ο βουλευτές της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας, υπογραμμίζοντας πως το συγκεκριμένα ζήτημα τέθηκε ήδη κεντρικά και συζητήθηκε χθες σε σχετική τηλεδιάσκεψη. «Δεν είναι μόνο ζήτημα τεχνοκρατικό, αλλά και ζήτημα εξυπηρέτησης των πολιτών. Υπάρχουν θέματα με τους ηλικιωμένους, με τις παραμεθόριες περιοχές, αλλά και με μεγάλες περιοχές. Και στην περιοχή μου κλείνει υποκατάστημα που εξυπηρετεί τόσο κόσμο. Ελπίζω πως δεν συνδέεται το θέμα με την καθολική υπηρεσία», τόνισε.

Για μία «αιφνιδιαστική απόφαση, χωρίς καμία διαβούλευση», έκανε λόγο ο Μιχάλης Κατρίνης από το ΠΑΣΟΚ.

Απαντώντας θετικά στο αίτημα της αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος της επιτροπής Οικονομικών, Αθανάσιος Καββαδάς, διευκρίνισε πως έχει ήδη προχωρήσει σε σχετικές επικοινωνίες προκειμένου να υπάρξει συνεδρίαση με τη συμμετοχή του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και των ΕΛΤΑ. Μάλιστα πρόσθεσε πως θα ενημερώσει για τον προγραμματισμό της εν λόγω συνεδρίασης εντός της ημέρας ή το αργότερο έως τη Δευτέρα. «Έχετε και έχουμε όλοι δίκιο. Κι εγώ χθες το βράδυ, δέχθηκα όχι δεκάδες, πάνω από 100 τηλεφωνήματα επειδή κλείνει το ταχυδρομείο στο Νυδρί», τόνισε ο πρόεδρος της επιτροπής.

Πιερρακάκης: Πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις

Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ξεκαθάρισε πως το ζητούμενο είναι η επιβίωση των ΕΛΤΑ. «Η αλληλογραφία είναι 10% αυτού που ήταν. Πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις» τόνισε ο ίδιος, προσθέτοντας πως «η συνθήκη που τα διέπει είναι εθνική. Η κυβέρνηση τα στήριξε με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και με μια εθελούσια έξοδο».

«Εγώ θα συμφωνήσω ότι πρέπει να ληφθεί υπόψιν κάθε παράμετρος. Και αυτό γίνεται. Να τονίσω ότι τα χρήματα που έχουν μπει είναι για να επιβιώσει ο οργανισμός, όχι το ανάποδο. Η διοίκηση των ΕΛΤΑ θα έρθει να απαντήσει με οποιοδήποτε μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου, πρώτα και κύρια στην επιτροπή που θα συνεδριάσει άμεσα» δήλωσε ο ίδιος.