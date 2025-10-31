Σφοδρές αντιδράσεις για το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ: Έκτακτη συνεδρίαση στη Βουλή την Τρίτη 4/11

Έντονες αντιδράσεις σε όλη τη χώρα προκαλεί η απόφαση της διοίκησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) να προχωρήσει στο κλείσιμο 204 καταστημάτων, στο πλαίσιο του «εξορθολογισμού και της αναδιοργάνωσης του δικτύου».

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ κάνει λόγο για μια «αναγκαία» απόφαση που στοχεύει στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του οργανισμού, ωστόσο οι εργαζόμενοι μιλούν για «σχέδιο Αρμαγεδών» που θα αφήσει δεκάδες περιοχές χωρίς βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Οι κινητοποιήσεις σε όλη την χώρα κλιμακώνονται, ενώ η πολιτική αντιπαράθεση φουντώνει. Ύστερα από αίτημα της αντιπολίτευσης, το οποίο έγινε δεκτό από τη Νέα Δημοκρατία, ορίστηκε έκτακτη συνεδρίαση των συναρμόδιων επιτροπών της Βουλής για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου στις 13:00.

Στη συνεδρίαση θα κληθούν να συμμετάσχουν η πολιτική ηγεσία των υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η διοίκηση των ΕΛΤΑ, καθώς και εκπρόσωποι του Υπερταμείου. Το θέμα «έφερε» στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ, με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ και των υπόλοιπων κομμάτων της μειοψηφίας, τα οποία ζητούν εξηγήσεις για την «αιφνιδιαστική» απόφαση.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναγνώρισε ότι «ζητούμενο είναι η επιβίωση των ΕΛΤΑ», επισημαίνοντας πως «πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις». Πάντως, αρκετοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασαν ανησυχία για τις επιπτώσεις του σχεδίου, ιδίως για τις απομακρυσμένες περιοχές και τους ηλικιωμένους πολίτες.

Είχε προηγηθεί επικοινωνία του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ζητώντας η συνεδρίαση να πραγματοποιηθεί άμεσα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σε δηλώσεις του, προειδοποίησε την κυβέρνηση «να μην προχωρήσει στο κλείσιμο των καταστημάτων πριν από τη συζήτηση στη Βουλή».

Οι εργαζόμενοι των ΕΛΤΑ προαναγγέλλουν συνέχιση των κινητοποιήσεων και κάνουν λόγο για «διάλυση της ταχυδρομικής εξυπηρέτησης», τη στιγμή που οι πολίτες, ιδίως στην περιφέρεια, εκφράζουν φόβους ότι θα βρεθούν χωρίς βασικές υπηρεσίες, όπως η αποστολή αλληλογραφίας, η πληρωμή λογαριασμών και η εξυπηρέτηση συνταξιούχων.

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας των ταχυδρόμων

Η ομοσπονδία επισημαίνει ότι σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου οι πάροχοι Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας λαμβάνουν εθνικές αποζημιώσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, τα ΕΛΤΑ δεν λαμβάνουν καμία αντίστοιχη ενίσχυση.

«Την στιγμή που άλλη εταιρεία ξένων συμφερόντων χρηματοδοτείται από το κράτος με 50 εκατομμύρια ετησίως για να διατηρεί μία μεταφορική γραμμή, τα ΕΛΤΑ δεν λαμβάνουν για τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε όλη την επικράτεια ούτε κλάσμα αυτού του ποσού», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η αντιπαράθεση στη Βουλή

«Δέχομαι απολύτως πως η συνθήκη που διέπει τα ΕΛ.ΤΑ είναι εθνική γι αυτό η κυβέρνηση τα στήριξε με μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου άνω των 250 εκατ. ευρώ και με μια σχετική εθελουσία έξοδο καθώς παγίως - όχι μόνο επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης αλλά εδώ και χρόνια- το ζητούμενο ήταν τα ΕΛΤΑ να αναδιαρθρωθούν για να μπορέσουν να επιβιώσουν», τόνισε στη Βουλή ο ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Το κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ, σημείωσε ο υπουργός «δεν είναι ένα καινούριο θέμα, είναι μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει επί προηγούμενων κυβερνήσεων».

Απευθυνόμενος στον βουλευτή της Νέας Αριστεράς Ευκλείδη Τσακαλώτο ανέφερε: «Το Θεσμικό πλαίσιο του Υπερταμείου κ. Τσακαλώτε εσείς το δημιουργήσατε. Τα ΕΛΤΑ έχουν πολλά προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν στην αναδιάρθρωση τους. Πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη κάθε παράμετρος. Τα χρήματα που μπήκανε είναι για να επιβιώσει ο οργανισμός. Η διοίκηση θα έρθει και να απαντήσει σε συνεδρίαση που προφανώς θα πρέπει να γίνει άμεσα».

«Ο σχεδιασμός των ιδιωτικοποιήσεων δεν είναι αυτόνομος, το Υπερταμείο δουλεύει πάνω σε ένα στρατηγικό σχέδιο που έχει συμφωνήσει με την κυβέρνηση», ανέφερε, μεταξύ άλλων ο Ευκλείδης Τσακαλώτος ενώ, ο υπουργός Οικονομικών του απάντησε ότι «σαφώς και εσείς γνωρίζετε πολύ καλά το πλαίσιο λειτουργίας του Υπερταμείου αφού μετά την υπερήφανη διαπραγμάτευση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δημιουργήθηκε και φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή σας».

Δεν είναι μόνο ζήτημα τεχνοκρατικό, αλλά και ζήτημα εξυπηρέτησης των πολιτών. Υπάρχουν θέματα με τους ηλικιωμένους, με τις παραμεθόριες περιοχές, αλλά και με μεγάλες περιοχές, ανέφερε ο βουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας.

Aπό την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο Μιχάλης Κατρίνης αντέτεινε: «Άμεσα πρέπει να έρθει στη Βουλή ο αρμόδιος υπουργός, και κάποιοι πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να λογοδοτούν και να ενημερώνουν τη Βουλή των Ελλήνων».