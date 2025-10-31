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«Αναστενάζει» η επαρχία για τα ΕΛΤΑ: Λίστα με τα καταστήματα που κλείνουν σε όλη την Ελλάδα
Ειδήσεις
10:04 - 31 Οκτ 2025

«Αναστενάζει» η επαρχία για τα ΕΛΤΑ: Λίστα με τα καταστήματα που κλείνουν σε όλη την Ελλάδα

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Αναστάτωση έχει προκληθεί, ιδιαίτερα στην επαρχία, από την απόφαση να κλείσουν συνολικά 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ ανά την Ελλάδα.

Οι δήμοι δέχονται διαρκώς παράπονα από δημότες και ιδιαίτερα από ηλικιωμένους που ανησυχούν για το πώς θα εξυπηρετούνται από εδώ και στο εξής. Θυμίζουμε πως στα ΕΛΤΑ πληρώνουν λογαριασμούς, εισπράττουν και στέλνουν χρήματα κλπ. Πολλοί συμπολίτες μας δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις συγκεκριμένες συναλλαγές ηλεκτρονικά και τώρα βρίσκονται με δεμένα τα χέρια.

Το ίδιο ασφαλώς ισχύει και για πολλούς συνανθρώπους μας στην Αττική.

Στη λίστα των καταστημάτων που αναστέλλουν από τη Δευτέρα τη λειτουργία τους συγκαταλέγονται δεκάδες ΕΛΤΑ στην περιφέρεια, σε νησιά, ακόμα και σε μεγάλους δήμους στην Αττική όπως στο Μαρούσι, Αρτέμιδα, Ασπρόπυργο, Βούλα, Βριλήσσια, Γαλάτσι, Γέρακα, Δάφνη, Μεταμόρφωση, Νέα Φιλαδέλφεια, στην πλατεία Καισαριανής, Χαιδάρι και Χολαργό.

Πηγές των ΕΛΤΑ δηλώνουν, πάντως, πως ο μετασχηματισμός της εταιρείας δεν θα επηρεάσει την παροχή υπηρεσιών.

Τα καταστήματα των ΕΛΤΑ που κλείνουν (σε αλφαβητική σειρά) σε ολόκληρη την Ελλάδα είναι:

  • ΑΓΙΑΣ
  • ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡ.
  • ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΘΕΣ 11)
  • ΑΓΙΑΣΟΥ
  • ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
  • ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
  • ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ
  • ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
  • ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ
  • ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
  • ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
  • ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ
  • ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΑΣ
  • ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
  • ΑΚΡΑΤΑΣ – ΑΙΓΕΙΡΑΣ
  • ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΘ 171)
  • ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
  • ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
  • ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ
  • ΑΛΙΜΟΥ
  • ΑΜΑΡΙΟΥ
  • ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (2)(CARREFOUR)
  • ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
  • ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
  • ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
  • ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
  • ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ
  • ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
  • ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ
  • ΑΡΙΔΑΙΑΣ
  • ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
  • ΑΡΝΑΙΑΣ
  • ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
  • ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΥΚΗΝΩΝ
  • ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
  • ΑΡΧΑΝΩΝ
  • ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ
  • ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
  • ΑΣΤΡΟΥΣ
  • ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
  • ΑΦΑΝΤΟΥ
  • ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ (ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ)
  • ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
  • ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
  • ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
  • ΒΙ.ΠΕ.Θ.
  • ΒΟΝΙΤΣΑΣ
  • ΒΟΥΛΑΣ
  • ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
  • ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ
  • ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
  • ΒΡΥΣΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
  • ΓΑΒΑΛΟΥΣ
  • ΓΑΖΙΟΥ
  • ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
  • ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
  • ΓΑΥΡΙΟΥ
  • ΓΕΡΑΚΑ
  • ΓΚΟΥΡΑΣ
  • ΔΑΦΝΗΣ
  • ΔΑΦΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
  • ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
  • ΔΕΛΦΩΝ
  • ΔΕΣΚΑΤΗΣ
  • ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ
  • ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣ.
  • ΔΙΣΤΟΜΟΥ
  • ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
  • ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
  • ΕΛΟΥΝΤΑΣ
  • ΕΡΕΣΟΥ
  • ΕΡΕΤΡΙΑΣ
  • ΕΥΛΑΛΟΥ
  • ΕΦΥΡΑΣ
  • ΖΑΓΟΡΑΣ
  • ΖΙΤΣΑΣ
  • ΘΕΡΜΟΥ
  • ΘΗΣΕΙΟΥ (ΑΘ 18)
  • ΘΟΥΡΙΑΣ
  • ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
  • ΙΑΛΥΣΟΥ
  • ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
  • ΙΕΡΙΣΣΟΥ
  • ΙΤΕΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
  • ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2
  • ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  • Κ. Ε. Μ. Π. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
  • ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
  • ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
  • ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ
  • ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ
  • ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ
  • ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
  • ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
  • ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ
  • ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
  • ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ
  • ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ
  • ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ
  • ΚΙΑΤΟΥ
  • ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ
  • ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
  • ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ (ΑΘ 49)
  • ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
  • ΚΡΗΝΙΔΩΝ
  • ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
  • ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΘ 13)
  • ΛΑΛΑ
  • ΛΕΒΙΔΙΟΥ
  • ΛΕΝΟΡΜΑΝ
  • ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
  • ΛΕΧΑΙΝΩΝ
  • ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
  • ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
  • ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ
  • ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
  • ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
  • ΛΟΥΡΟΥ
  • ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
  • ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ
  • ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
  • ΜΑΛΙΩΝ
  • ΜΑΝΔΡΑΣ
  • ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
  • ΜΑΡΑΘΩΝΑ
  • ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ
  • ΜΕΘΑΝΩΝ
  • ΜΕΛΙΓΑΛΑ
  • ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  • ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ
  • ΜΕΤΣΟΒΟΥ
  • ΜΗΘΥΜΝΑΣ
  • ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54)
  • ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
  • ΜΟΥΔΡΟΥ
  • ΜΥΤΙΚΑ
  • ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
  • ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘ 14)
  • ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
  • ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  • ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
  • ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
  • ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
  • ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
  • ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
  • ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ
  • ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
  • ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
  • ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
  • ΝΙΚΑΙΑΣ
  • ΝΙΚΗΤΗΣ
  • ΝΥΔΡΙΟΥ
  • ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ
  • ΟΙΑΣ
  • ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
  • ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
  • ΠΑΛΛΗΝΗΣ
  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΘΕΣ 17)
  • ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
  • ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
  • ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
  • ΠΑΤΡΑΣ 3
  • ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
  • ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
  • ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ
  • ΠΛΑΤΑΝΙΑ
  • ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
  • ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
  • ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ
  • ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
  • ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ
  • ΠΥΛΑΙΑΣ
  • ΠΥΛΗΣ
  • ΡΑΧΩΝ
  • ΡΟΔΟΥ 2
  • ΣΕΡΒΙΩΝ
  • ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
  • ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
  • ΣΚΑΛΑΣ
  • ΣΚΥΔΡΑΣ
  • ΣΟΥΔΑΣ
  • ΣΟΥΦΛΙΟΥ
  • ΣΟΦΑΔΩΝ
  • ΣΟΦΙΚΟΥ
  • ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
  • ΣΤΥΛΙΔΑΣ
  • ΣΥΚΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  • ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ
  • ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
  • ΤΖΑΒΡΟΥ (ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ)
  • ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ
  • ΤΥΡΝΑΒΟΥ
  • ΤΥΧΕΡΟΥ
  • ΦΙΛΙΑΤΩΝ
  • ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
  • ΦΙΛΟΤΙΟΥ (ΧΑΛΚΕΙΟΥ)
  • ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ
  • ΦΥΤΕΙΩΝ
  • ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
  • ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ
  • ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
  • ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Δ.)
  • ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  • ΨΑΧΝΩΝ

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