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Ξεκινά από την Κυριακή το ξήλωμα των καλωδίων των τρόλεϊ - Θα αντικατασταθούν από ηλεκτρικά λεωφορεία
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16:46 - 05 Δεκ 2025

Ξεκινά από την Κυριακή το ξήλωμα των καλωδίων των τρόλεϊ - Θα αντικατασταθούν από ηλεκτρικά λεωφορεία

Reporter.gr Newsroom
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Το πρωί της ερχόμενης Κυριακής (7/12) αναμένεται να ξεκινήσει η αποξήλωση του πρώτου τμήματος των καλωδίων των τρόλεϊ, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου αναβάθμισης του δικτύου των μέσων μαζικής μεταφοράς. Η αρχή θα γίνει από την Ακτή Μιαούλη στον Πειραιά. 

Με βάση τον προγραμματισμό, από το σύνολο των 143 χιλιομέτρων του δικτύου, περίπου το 70% προβλέπεται να καταργηθεί. Τα καλώδια θα παραμείνουν μόνο σε βασικούς, ευθύγραμμους οδικούς άξονες, στους οποίους θα μεταφερθούν συγκεκριμένες γραμμές τρόλεϊ, ώστε να βελτιωθεί η συχνότητα των δρομολογίων και να διατηρηθεί η αποδοτικότητα του μέσου.

Υπενθυμίζεται ότι παρά τις εργασίες που ξεκινούν την Κυριακή, τα δρομολόγια δεν θα σταματήσουν, αλλά θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται κανονικά είτε με ηλεκτρικά, είτε με συμβατικά λεωφορεία.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, έχει δηλώσει ότι η αναδιάρθρωση αυτή θα επιτρέψει τη συχνότερη εξυπηρέτηση των επιβατών, ενώ θα υπάρξει και σημαντικό οικονομικό όφελος, καθώς με το κόστος αγοράς δύο νέων τρόλεϊ μπορούν -όπως έχει επισημάνει- να αγοραστούν σχεδόν τρία ηλεκτρικά λεωφορεία.

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