Πρωτομαγιά: Πώς θα κινηθούν λεωφορεία και τρόλεϊ

Πιο αναλυτικά, οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς συμμετέχουν στις απεργιακές δράσεις πραγματοποιώντας στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 το πρωί και εκ νέου από τις 21:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας, τα μεσάνυχτα.
Μεταξύ των αιτημάτων τους είναι η ενίσχυση των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών ώστε να γίνουν πιο ασφαλείς, σύγχρονες και αξιόπιστες για το επιβατικό κοινό, καθώς και η λήψη ουσιαστικών μέτρων απέναντι στην ακρίβεια και τα φαινόμενα αισχροκέρδειας.
Παράλληλα, καλούν τους εργαζομένους να συμμετάσχουν μαζικά στη συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 το πρωί στην Πλατεία Κλαυθμώνος.
Κανονικά αναμένεται να λειτουργήσουν τα λεωφορεία που εξυπηρετούν περιαστικές γραμμές και έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.