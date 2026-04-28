Πρωτομαγιά: Πώς θα κινηθούν λεωφορεία και τρόλεϊ

Την Παρασκευή 1 Μαΐου, ανήμερα της Εργατικής Πρωτομαγιάς, λεωφορεία και τρόλεϊ θα κυκλοφορούν μόνο στο διάστημα 09:00–21:00, λόγω των κινητοποιήσεων των εργαζομένων.

Πιο αναλυτικά, οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς συμμετέχουν στις απεργιακές δράσεις πραγματοποιώντας στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 το πρωί και εκ νέου από τις 21:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας, τα μεσάνυχτα.

Μεταξύ των αιτημάτων τους είναι η ενίσχυση των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών ώστε να γίνουν πιο ασφαλείς, σύγχρονες και αξιόπιστες για το επιβατικό κοινό, καθώς και η λήψη ουσιαστικών μέτρων απέναντι στην ακρίβεια και τα φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Παράλληλα, καλούν τους εργαζομένους να συμμετάσχουν μαζικά στη συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 το πρωί στην Πλατεία Κλαυθμώνος.

Κανονικά αναμένεται να λειτουργήσουν τα λεωφορεία που εξυπηρετούν περιαστικές γραμμές και έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.