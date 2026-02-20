Κυρανάκης: Προτεραιότητα στους ενεργούς σιδηροδρομικούς άξονες – Να μην ξαναζήσουμε Τέμπη

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης υπογράμμισε ότι οι διαθέσιμοι πόροι θα δοθούν κατά προτεραιότητα στο ενεργό σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, με στόχο να αποτραπούν μελλοντικά τραγικά δυστυχήματα όπως αυτό στα Τέμπη.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Χάρης Μαμουλάκης, σχετικά με τη δημιουργία μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά έργα που εντάσσονται στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο, τα οποία συνδέουν πόλεις εντός της Ευρώπης, ενώ νησιωτικές συνδέσεις όπως της Κρήτης δεν καλύπτονται από ευρωπαϊκά κονδύλια.

«Η Κρήτη είναι ένα νησί. Πανέμορφο, αλλά νησί. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για σιδηρόδρομο αποκλειστικής χρήσης εκτός του Διευρωπαϊκού Δικτύου», ανέφερε ο υπουργός.

Σχετικά με τη χρήση εθνικών πόρων για τη δημιουργία σιδηροδρομικής υποδομής στο νησί, ο κ. Κυρανάκης επισήμανε ότι προτεραιότητα θα δοθεί στον κεντρικό σιδηροδρομικό άξονα, στο υπάρχον ενεργό δίκτυο: «Δεν έχουμε το περιθώριο, ως κοινωνία, ως πολιτεία —όχι ως κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας— να ξαναθέσουμε τον σιδηρόδρομο σε εγκατάλειψη όπως συνέβη την τελευταία 15ετία, τη δεκαετία της κρίσης. Όπου υπάρχει ενεργός σιδηρόδρομος, εκεί θα κατευθυνθούν κατά προτεραιότητα τα χρήματα, για να μην ξαναέχουμε ποτέ Τέμπη στην Ελλάδα».