ΕΛΣΤΑΤ: «Βουτιά» 17,6% στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές το γ' τρίμηνο του 2025

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της έρευνας οδικών εμπορευματικών μεταφορών για το γ’ τρίμηνο του 2025.

▪ Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, παρατηρείται μείωση 17,6% του βάρους των φορτίων / εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα, το γ’ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2024. Ειδικότερα, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν το γ’ τρίμηνο του 2025 με φορτηγά εθνικών1 και διεθνών2 μεταφορών ανήλθε σε 54.622,7 χιλιάδες τόνους έναντι 66.269,1 χιλιάδων τόνων κατά το γ’ τρίμηνο του 2024. Τα τονοχιλιόμετρα ανήλθαν σε 5.032.365,1 χιλιάδες το γ’ τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας μείωση 7,0% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024 οπότε είχαν ανέλθει σε 5.412.227,1 χιλιάδες.

▪ Σε ό,τι αφορά στον τύπο φορτίου με τόπο φόρτωσης την Ελλάδα (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπορευμάτων), από την άποψη του βάρους των μεταφερθέντων φορτίων το γ’ τρίμηνο του 2025 έναντι του γ’ τριμήνου του 2024, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στην κατηγορία «Λοιπές κατηγορίες συσκευασίας» κατά 36,3% ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στην κατηγορία «Υγρά χύμα (χωρίς μονάδα εμπορευμάτων)» κατά 33,9%. Από την άποψη των τονοχιλιομέτρων, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στην κατηγορία «Κινητές αυτοκινούμενες μονάδες» κατά 219,2% ενώ αντίστοιχα η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στην κατηγορία «Υγρά χύμα (χωρίς μονάδα εμπορευμάτων)» κατά 32,7%.

▪ Στους Πίνακες 3 και 4 καθώς και στα γραφήματα 3 έως 6 παρουσιάζονται τα στοιχεία φορτώσεων και εκφορτώσεων κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή, από την άποψη του βάρους των φορτίων και των διανυθέντων τονοχιλιομέτρων.