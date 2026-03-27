ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΛΣΤΑΤ: «Βουτιά» 17,6% στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές το γ&#039; τρίμηνο του 2025
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12:37 - 27 Μαρ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: «Βουτιά» 17,6% στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές το γ' τρίμηνο του 2025

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της έρευνας οδικών εμπορευματικών μεταφορών για το γ’ τρίμηνο του 2025.

▪ Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, παρατηρείται μείωση 17,6% του βάρους των φορτίων / εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα, το γ’ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2024. Ειδικότερα, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν το γ’ τρίμηνο του 2025 με φορτηγά εθνικών1 και διεθνών2 μεταφορών ανήλθε σε 54.622,7 χιλιάδες τόνους έναντι 66.269,1 χιλιάδων τόνων κατά το γ’ τρίμηνο του 2024. Τα τονοχιλιόμετρα ανήλθαν σε 5.032.365,1 χιλιάδες το γ’ τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας μείωση 7,0% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024 οπότε είχαν ανέλθει σε 5.412.227,1 χιλιάδες.

▪ Σε ό,τι αφορά στον τύπο φορτίου με τόπο φόρτωσης την Ελλάδα (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπορευμάτων), από την άποψη του βάρους των μεταφερθέντων φορτίων το γ’ τρίμηνο του 2025 έναντι του γ’ τριμήνου του 2024, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στην κατηγορία «Λοιπές κατηγορίες συσκευασίας» κατά 36,3% ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στην κατηγορία «Υγρά χύμα (χωρίς μονάδα εμπορευμάτων)» κατά 33,9%. Από την άποψη των τονοχιλιομέτρων, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στην κατηγορία «Κινητές αυτοκινούμενες μονάδες» κατά 219,2% ενώ αντίστοιχα η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στην κατηγορία «Υγρά χύμα (χωρίς μονάδα εμπορευμάτων)» κατά 32,7%.

▪ Στους Πίνακες 3 και 4 καθώς και στα γραφήματα 3 έως 6 παρουσιάζονται τα στοιχεία φορτώσεων και εκφορτώσεων κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή, από την άποψη του βάρους των φορτίων και των διανυθέντων τονοχιλιομέτρων.

metafores_a268a.jpeg

metafores_dfad6.jpeg

metafores_2_b0061.jpeg

metafores_3_32647.jpeg

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πούτιν: Ζητά από τους ολιγάρχες να στηρίξουν οικονομικά τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας
Ειδήσεις

Πούτιν: Ζητά από τους ολιγάρχες να στηρίξουν οικονομικά τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας 

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 1,2% στη διακίνηση επιβατών στους ελληνικούς λιμένες το τρίτο τρίμηνο
Ναυτιλία

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 1,2% στη διακίνηση επιβατών στους ελληνικούς λιμένες το τρίτο τρίμηνο

Χρηστίδης: Φοβούνται τη δικαιοσύνη οι υπουργοί της κυβέρνησης που δεν προσφεύγουν για το Predator;
Πολιτική

Χρηστίδης: Φοβούνται τη δικαιοσύνη οι υπουργοί της κυβέρνησης που δεν προσφεύγουν για το Predator;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρησε στο 8,1% η ανεργία τον Μάιο – Αύξηση 0,5% στους απασχολούμενους
Εργασιακά

ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρησε στο 8,1% η ανεργία τον Μάιο – Αύξηση 0,5% στους απασχολούμενους

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 13,5% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία το Μάιο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 13,5% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία το Μάιο

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση τζίρου κατά 4% στο λιανεμπόριο τον Απρίλιο
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση τζίρου κατά 4% στο λιανεμπόριο τον Απρίλιο

ΕΛΣΤΑΤ: Πώς διαμορφώθηκαν οι δείκτες τιμών παραγωγού στις υπηρεσίες στο α’ τρίμηνο
Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Πώς διαμορφώθηκαν οι δείκτες τιμών παραγωγού στις υπηρεσίες στο α’ τρίμηνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
02/07/2026 - 14:34

Νιγηρία: Καθίσταται η πρώτα χώρα-μέλος του OPEC που εντάσσεται στο Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας

Πολιτική
02/07/2026 - 14:34

Γκιλφόιλ για επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Δεν υπάρχει χώρος στις κοινωνίες μας για πολιτική βία

Ειδήσεις
02/07/2026 - 14:21

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ «ταρακούνησε» την Κάρπαθο

Ειδήσεις
02/07/2026 - 14:19

ΕΛΑΣ: Δέκα συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών και οπαδική βία 

Ειδήσεις
02/07/2026 - 14:17

Μερτς για αλλαγές σε συνταξιοδοτικό: Σήμερα είναι μια καλή μέρα για τη Γερμανία

Πολιτική
02/07/2026 - 14:10

ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης: Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Πολιτική Προστασία (σποτ)

Οικονομία
02/07/2026 - 14:07

ΑΑΔΕ: Σαρωτικοί έλεγχοι μέσω του Ψηφιακού Πελατολογίου - Υψηλή παραβατικότητα στους κλάδους οχημάτων και μεταφορών

Ειδήσεις
02/07/2026 - 14:03

ΕΕ: 233,9 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού για έργα καθαρής ενέργειας

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
02/07/2026 - 13:59

Υπερταμείο: Επτά επενδυτικά σχήματα στην επόμενη φάση του διαγωνισμού για τις «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ»

Ακίνητα
02/07/2026 - 13:52

DIMAND–Hilton: Στρατηγική συμφωνία για τη δημιουργία δύο ξενοδοχείων στο ΦΙΞ Θεσσαλονίκης

Ειδήσεις
02/07/2026 - 13:43

Κυκλοφορεί το Reporter Magazine Ιουλίου 2026: Aφιερώματα, συνεντεύξεις και αναλύσεις

Εμπορεύματα
02/07/2026 - 13:42

Υποχωρεί για τρίτη ημέρα το πετρέλαιο καθώς αποκλιμακώνονται οι φόβοι για το Ορμούζ

Πολιτική
02/07/2026 - 13:40

Μητσοτάκης – Διευθυντής ΔΟΑΕ: Στο επίκεντρο Ουκρανία, Μέση Ανατολή και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Νομίσματα
02/07/2026 - 13:39

«Σήμα» ανόδου και ενδείξεις συσσώρευσης στα crypto – Στα $61.000 το Bitcoin

Αναλύσεις
02/07/2026 - 13:30

Morgan Stanley για ελληνικές τράπεζες: Προβλέψεις ισχυρής κερδοφορίας για το εξάμηνο

Πολιτική
02/07/2026 - 13:20

Μαρινάκης: Η τρομοκρατία δεν πρόκειται να επικρατήσει ούτε να εκφοβίσει την κοινωνία

Οικονομία
02/07/2026 - 13:16

Ελληνική οικονομία: Ανάπτυξη 2% με επενδυτική ώθηση, αλλά επίμονο πληθωρισμό και επιδείνωση στο εξωτερικό ισοζύγιο

Ναυτιλία
02/07/2026 - 13:13

Τα Ποσειδώνια 2026 σηματοδότησαν τη νέα εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και του cloud στη ναυτιλία

Ειδήσεις
02/07/2026 - 13:05

Παπασταύρου: Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της πατρίδας μας είναι εθνική υπόθεση

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
02/07/2026 - 13:05

Τραπεζοϋπάλληλοι: 8 στους 10 δηλώνουν ότι ο φόρτος εργασίας έχει αυξηθεί - Παράπονα για την «ποιότητα»

Γρηγόρης Νικολόπουλος
02/07/2026 - 12:58

Δυσαρεστημένοι, επιφυλακτικοί και απαισιόδοξοι οι ψηφοφόροι

Επιχειρήσεις
02/07/2026 - 12:58

TÜV NORD Hellas: Η Σταυρούλα Φίλη αναλαμβάνει Corporate Communications & Marketing Director

Πολιτική
02/07/2026 - 12:55

Σαμαράς: Τα μόνα «ήρεμα νερά» στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη-Τσίπρα

Επιχειρήσεις
02/07/2026 - 12:47

Στην OB Streem ο Όμιλος Med Frιgo με την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/07/2026 - 12:42

Το incharge της Motor Oil «οδηγεί» την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές

Πολιτική
02/07/2026 - 12:39

Γεωργιάδης: Εύχομαι να μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς - Δε θα είναι σωστό για τον ίδιο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
02/07/2026 - 12:35

Τα ορόσημα της 4ετούς θητείας του Ευ. Μυτιληναίου στη European Metals

Εργασιακά
02/07/2026 - 12:33

Κεραμέως: Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χηρείας και διατήρηση των δύο εθνικών συντάξεων

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
02/07/2026 - 12:21

Από τους «αέναους πολέμους» στις «αέναες συνομιλίες»

Ειδήσεις
02/07/2026 - 12:16

Politico: Οι ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές δοκιμάζουν τη ρωσική οικονομία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ