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Κυρανάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ χωρίς αίτημα άρσης ασυλίας
Πολιτική
17:17 - 22 Απρ 2026

Κυρανάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ χωρίς αίτημα άρσης ασυλίας

Reporter.gr Newsroom
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Στο περιεχόμενο της δικογραφίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υποστηρίζοντας ότι σε αυτή περιλαμβάνονται και πρόσωπα από την αντιπολίτευση, και συγκεκριμένα από το ΠΑΣΟΚ, χωρίς ωστόσο να έχει ζητηθεί η άρση της ασυλίας τους.

Μιλώντας σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Action 24, ο κ. Κυρανάκης υποστήριξε ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνομιλίες που φέρονται να συνδέουν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με την υπόθεση. Παράλληλα, άφησε αιχμές περί άνισης μεταχείρισης, σημειώνοντας ότι, σε αντίθεση με βουλευτές της ΝΔ για τους οποίους κινήθηκαν διαδικασίες άρσης ασυλίας, για τα συγκεκριμένα πρόσωπα της αντιπολίτευσης δεν υπήρξε αντίστοιχη ενέργεια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhy9mvxo5q89?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σύγχυση και διόρθωση για τα πρόσωπα

Αρχικά δημιουργήθηκε σύγχυση ως προς την ταυτότητα του βουλευτή που ανέφερε, καθώς στη συνέντευξη έκανε λόγο για τον Χνάρης. Λίγο αργότερα, ωστόσο, επανήλθε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διευκρινίζοντας ότι εκ παραδρομής αναφέρθηκε σε λάθος πρόσωπο.

Όπως διευκρίνισε, η αναφορά του αφορούσε τελικά τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Βασίλη Παρασύρη και όχι τον κ. Χνάρη.

Στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Κυρανάκης δημοσιοποίησε και απόσπασμα της δικογραφίας, στο οποίο, όπως αναφέρει, καταγράφεται διάλογος του κ. Παρασύρη, όπου φέρεται να ζητείται η πληρωμή ψηφοφόρου του, παρά το γεγονός ότι η σχετική αίτηση είχε κατατεθεί εκπρόθεσμα, ακόμη και μετά από τρεις παρατάσεις.

{https://x.com/kyranakis/status/2046634185511899453}

«Γιατί δεν ζητήθηκε άρση ασυλίας;»

Ο βουλευτής της ΝΔ θέτει ευθέως ερώτημα για τη διαφορετική μεταχείριση των περιπτώσεων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι θα είχε ενδιαφέρον να δοθούν εξηγήσεις για το γεγονός ότι ζητήθηκε άρση ασυλίας για βουλευτές της ΝΔ, ενώ –όπως υποστηρίζει– δεν συνέβη το ίδιο για βουλευτές της αντιπολίτευσης, παρά την ύπαρξη σχετικών αναφορών στη δικογραφία.

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