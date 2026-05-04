Κυρανάκης: Σχέδιο 10 σημείων για μεταφορές χωρίς αποκλεισμούς - Ανανέωση στόλου και ενίσχυση προσβασιμότητας

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης παρουσίασε το σύνολο των πρωτοβουλιών του υπουργείου για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στο πλαίσιο διυπουργικής συνέντευξης Τύπου για την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία.

Μεταξύ των μέτρων που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή περιλαμβάνονται η ενίσχυση του στόλου ειδικών οχημάτων για δωρεάν μετακινήσεις ΑμεΑ, η καθολική προσβασιμότητα στα οχήματα της ΟΣΥ μέσω ραμπών, καθώς και η υιοθέτηση της ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε ένα νέο ολοκληρωμένο πακέτο παρεμβάσεων, το οποίο χρηματοδοτείται από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και έχει ήδη λάβει την έγκριση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως τόνισε ο κ. Κυρανάκης, η προσβασιμότητα περνά πλέον από τη θεωρία στην πράξη, με συγκεκριμένες πολιτικές, υπηρεσίες και μετρήσιμα αποτελέσματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών.

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10 δράσεις για προσβάσιμες μεταφορές

Όπως τόνισε ο κ. Κυρανάκης: «Με αυτή τη βάση, προχωράμε πλέον σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων, που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου». Πιο αναλυτικά:

1. Ενίσχυση στόλου αστικών λεωφορείων

Με χρηματοδότηση 129 εκατ. ευρώ, προστίθενται 210 νέα λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με στόχο μείωση χρόνου αναμονής κατά 15% και ενίσχυση περιοχών με αυξημένες ανάγκες, όπως η Δυτική Αττική και η Δυτική Θεσσαλονίκη. Ολοκλήρωση έως το 2028.

2. Αναβάθμιση συρμών Γραμμής 1

Αναβάθμιση 10 πρόσθετων συρμών, με προσβάσιμα βαγόνια (ράμπες, ειδικές θέσεις, συστήματα συγκράτησης αμαξιδίων, προσαρμοσμένες ηχητικές ανακοινώσεις). Στόχος η μείωση της συχνότητας στα 5 λεπτά έως το 2028.

3. Αναβάθμιση σταθμών Γραμμής 1

Βελτιώσεις σε αποβάθρες, φωτισμό, ανελκυστήρες, ράμπες και πληροφόρηση επιβατών στους 24 σταθμούς του Ηλεκτρικού. Στόχος η αύξηση των ημερήσιων μετακινήσεων ατόμων με αναπηρία από 4.000 σε 10.000 έως το 2029.

4. Προμήθεια 12 νέων συρμών για Μετρό (Γραμμές 2 & 3)

Αναμένεται μείωση χρόνου αναμονής στα 3,5 λεπτά και σημαντική αύξηση της χρήσης από άτομα με αναπηρία. Ολοκλήρωση έως το 2029.

5. Ψηφιακή καθοδήγηση σε σταθμούς μετρό

Επέκταση του πιλοτικού συστήματος της Ακρόπολης σε όλους τους σταθμούς Αθήνας και Θεσσαλονίκης έως το 2028, με εφαρμογή που καθοδηγεί κυρίως άτομα με οπτική αναπηρία.

6. Αναβάθμιση 33 σιδηροδρομικών σταθμών

Παρεμβάσεις σε προαστιακούς και υπεραστικούς σταθμούς με ράμπες, ανελκυστήρες, απτικές επιφάνειες, φωτισμό και πληροφορίες σε Braille. Έναρξη εργασιών το 2027, ολοκλήρωση έως το 2029.

7. Υπηρεσίες μεταφοράς κατά παραγγελία

Ανάπτυξη υπηρεσιών μεταφορών κατά παραγγελία σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια, εξυπηρετώντας δεκάδες χιλιάδες πολίτες (ΑμεΑ, ηλικιωμένους, ευάλωτες ομάδες) με τηλεφωνική ή ψηφιακή κράτηση.

8. Κοινωνικό leasing οχημάτων

Μέση επιδότηση 13.000 ευρώ, με επιπλέον ενίσχυση 2.000 ευρώ για άτομα με αναπηρία και πρόσθετη επιδότηση για αγορά οικιακού φορτιστή. Στόχος η ουσιαστική μείωση του κόστους μετακίνησης.

9. Επιδότηση ηλεκτρικών ταξί ειδικού τύπου

Ενίσχυση έως 29.000 ευρώ για την αγορά προσβάσιμων ηλεκτρικών ταξί, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στην εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία.

10. Ενίσχυση προσβασιμότητας με οριζόντιες παρεμβάσεις

Σε όλο το δίκτυο μεταφορών, με τεχνολογικές λύσεις, εκπαίδευση προσωπικού και συνεχή βελτίωση υπηρεσιών, με βάση τις ανάγκες των πολιτών.

Το σχέδιο αυτό δεν είναι απλώς μια σειρά έργων. Είναι μια συνειδητή επιλογή: να κάνουμε τις μεταφορές πιο δίκαιες, πιο προσβάσιμες και πιο ανθρώπινες για όλους».