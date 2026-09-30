Drees & Sommer: Ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα με την ένταξη της ENOIA – Οι στόχοι

Η Drees & Sommer διευρύνει την παρουσία της στην ελληνική αγορά, με την ένταξη της ENOIA A.E. στον διεθνή όμιλο συμβουλευτικής, σχεδιασμού και διαχείρισης έργων.

Με έδρα την Αθήνα και παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στην αγορά, όπως αναφέρει ανακολινωση, η ENOIA διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία στις μελέτες διεργασιών, ηλεκτρομηχανολογικων συστημάτων, αυτοματισμών και σωληνώσεων, στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και στις υποδομές ενέργειας και νερού.

Περίπου 100 εργαζόμενοι της ENOIA θα ενταχθούν στην Drees & Sommer Greece, ανεβάζοντας το συνολικό ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας στην Ελλάδα σε περίπου 150 επαγγελματίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η ENOIA A.E. ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1987 και εντάχθηκε στο Future Group το 2007. Είναι μια διεπιστημονική εταιρεία μηχανικών και διαχείρισης σύνθετων έργων, με εξειδίκευση στις μελέτες όλων των ειδικοτήτων μηχανικού, στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, στις ενεργειακές και υδατικές υποδομές και στη βιώσιμη εξορυκτική δραστηριότητα.

Από την έναρξη ενός από τα σημαντικότερα έργα βιώσιμης εξορυκτικής δραστηριότητας στην Ευρώπη, η ENOIA έχει αναλάβει τον ρόλο του τεχνικού συμβούλου του κυρίου του έργου (owner's engineer). Η εμπειρία της εκτείνεται επίσης από τις επιστήμες ζωής (life sciences) και τα data centers έως βιομηχανικές μονάδες χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος που αξιοποιούν τεχνολογίες δέσμευσης άνθρακα, όπως μονάδες παραγωγής τσιμέντου, και εγκαταστάσεις ανακύκλωσης για την κλωστοϋφαντουργία.

Νέες δυνατότητες σε βιομηχανία, ενέργεια και υποδομές

Η συνεργασία συνδυάζει τη διεθνή εμπειρία της Drees & Sommer στη συμβουλευτική, τη μηχανική και τη διαχείριση έργων με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της ENOIA, ενισχύοντας τη δυνατότητα της Drees & Sommer να υποστηρίζει σύνθετα έργα από τον αρχικό σχεδιασμό έως τις προμήθειες και την υλοποίηση.

Η απανθρακοποίηση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων αυξάνουν τη ζήτηση σε τομείς όπως η παραγωγή μπαταριών και ημιαγωγών, οι προηγμένες παραγωγικές μονάδες, οι υποδομές νερού και ενέργειας, η βιώσιμη εξορυκτική δραστηριότητα και η κυκλική βιομηχανία.

«Η συγχώνευση με την ENOIA αποτελεί πρωτίστως μια στρατηγική επένδυση στην τεχνική αριστεία. Η ENOIA διαθέτει υψηλού επιπέδου εξειδίκευση στις μελέτες όλων των ειδικοτήτων, στις βιομηχανικές υποδομές και στον τομέα του νερού, η οποία συμπληρώνει ιδανικά το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιό μας. Μαζί μπορούμε να προσφέρουμε ακόμη πιο ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες μας και να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στην Ευρώπη και σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές», δήλωσε ο Steffen Szeidl, Chief Executive Officer και Partner της Drees & Sommer.

Διεθνές engineering hub με έδρα την Ελλάδα

Η ENOIA εντάχθηκε το 2007 στο Future Group Holdings, τον διεθνή όμιλο συμμετοχών με έδρα το Ντουμπάι. Ως μέτοχος της ENOIA, το Future Group συμμετέχει στη συνεργασία με την Drees & Sommer.

«Για το Future Group, η συνεργασία αυτή αποτελεί μια φυσική εξέλιξη. Κοινή μας φιλοδοξία είναι να δημιουργήσουμε στην Ελλάδα ένα διεθνές engineering hub, που θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ελληνική οικονομία μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέων επαγγελματικών ευκαιριών - τόσο για τους μηχανικούς που βρίσκονται στην Ελλάδα όσο και για Έλληνες επαγγελματίες που εργάζονται στο εξωτερικό.

Το hub αυτό θα εξυπηρετεί τις παραδοσιακές αγορές μας στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας, του νερού και των υποδομών, ενώ παράλληλα θα αναπτύσσει δυνατότητες σε κλάδους που αναμένεται να διαμορφώσουν την επόμενη δεκαετία, όπως οι επιστήμες ζωής, η ενεργειακή μετάβαση, τα data centers, η παραγωγή μικροτσίπ και η τεχνητή νοημοσύνη. Δέσμευσή μας είναι να αναπτύξουμε αυτές τις δραστηριότητες με τρόπο που να συμβάλλει στις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Ελλάδας και στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της χώρας», δήλωσε ο Imad Makhzoumi, Managing Director της ENOIA.

Μια συνεργασία με δοκιμασμένη βάση

Οι δύο εταιρείες συνεργάζονται ήδη από το 2024. Μεταξύ των κοινών έργων τους περιλαμβάνεται μονάδα παραγωγής μπαταριών στη Βόρεια Γερμανία, όπου η εμπειρία της Drees & Sommer σε υπηρεσίες EPCM συνδυάστηκε με την τεχνογνωσία της ENOIA στη μελέτη διεργασιών και σωληνώσεων και στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων.

«Από την πρώτη μας συνεργασία διαπιστώσαμε ότι οι δύο εταιρείες μοιράζονται κοινή επιχειρηματική αντίληψη, υψηλά τεχνικά πρότυπα και την ίδια προσήλωση στις ανάγκες των πελατών τους. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας, δημιουργούμε νέες δυνατότητες τόσο για τους ανθρώπους μας όσο και για τους πελάτες μας, διατηρώντας παράλληλα τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα που έχουν συμβάλει στην επιτυχία της ENOIA», δήλωσε ο Αναστάσιος Χατζηνικολάου, Associate Partner της Drees & Sommer.

«Η συνεργασία αυτή ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την ENOIA και δημιουργεί ισχυρές προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξή της. Βασιζόμαστε στην τεχνογνωσία και τις δυνατότητες των ανθρώπων μας και, μαζί με την Drees & Sommer, φιλοδοξούμε να ενισχύσουμε τον ρόλο της Ελλάδας ως διεθνούς engineering hub. Παράλληλα, διευρύνουμε τη δυνατότητά μας να αναλαμβάνουμε ολοένα πιο σύνθετα και βιώσιμα έργα στην Ευρώπη και σε άλλες διεθνείς αγορές», δήλωσε ο Dr. Βασίλης Δεληγιάννης, General Manager της ENOIA.

Η υφιστάμενη διοικητική ομάδα της ENOIA θα συνεχίσει να ηγείται της εταιρείας, σε συνεργασία με την Drees & Sommer. Η εταιρεία θα δραστηριοποιείται με την επωνυμία «ENOIA – Part of Drees & Sommer», διασφαλίζοντας τη συνέχεια για πελάτες και εργαζομένους και αποκτώντας παράλληλα πρόσβαση στο διεθνές δίκτυο της Drees & Sommer.